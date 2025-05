Koľko by ste mali mať našetrené v 40-ke? Toto číslo vám ukáže, ako ste na tom

Možno vás už niekoľkokrát napadlo, či ste vo svojom veku finančne pripravení na budúcnosť. Hoci by ste v štyridsiatke mali už mať našetrené slušné finančné rezervy, realita na Slovensku býva často úplne iná. Odborníci zdôrazňujú, že práve tento vek je zlomovým bodom, kedy by sa naše financie mali dostať na stabilnú koľaj. Máte však predstavu, koľko peňazí by ste reálne mali mať v tomto životnom období odložených bokom?