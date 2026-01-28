Kolega mi prezradil jednoduchý trik, ako si doma zvýšiť teplotu bez jediného eura navyše. Účty za kúrenie vás už neprekvapia

Zima je obdobím, keď sa z radiátorov stáva stredobod celej domácnosti. Bežia naplno, no napriek tomu máme často pocit, že teplo niekam mizne – a spolu s ním aj peniaze. Dobrá správa je, že vyšší tepelný komfort sa dá dosiahnuť aj bez zvyšovania výkonu kúrenia či drahých úprav. Stačí sa na vykurovanie pozrieť trochu praktickejšie a využiť niekoľko osvedčených domácich trikov. Výsledok? Teplejší byt, nižšie náklady a pocit, že systém konečne pracuje vo váš prospech.
Jednoduchý trik s hliníkovou fóliou, ktorý urobí veľký rozdiel
Málokto si uvedomuje, že značná časť tepla z radiátora sa nešíri do miestnosti, ale „uteká“ priamo do steny, na ktorej je pripevnený. Najmä staršie alebo zle izolované múry dokážu pohltiť veľké množstvo energie. Práve tu prichádza na rad obyčajná hliníková fólia.
Ak za radiátor umiestnite fóliu (lesklou stranou smerom do miestnosti), začne fungovať ako zrkadlo na teplo. Namiesto zohrievania steny sa teplo odrazí späť do priestoru. Ide o lacné riešenie, ktoré zvládnete za pár minút a podľa skúseností dokáže zvýšiť pocitovú teplotu v miestnosti aj o niekoľko stupňov. A to bez zásahu do vykurovacieho systému.
Čistý radiátor kúri citeľne lepšie
Radiátory sú magnetom na prach. Ten sa usádza nielen zvonka, ale najmä medzi rebrami a v ťažko dostupných miestach. Problém nie je len estetický – prach vytvára izolačnú vrstvu, ktorá bráni šíreniu tepla do priestoru. Výsledkom je vyššia spotreba energie pri rovnakom alebo dokonca nižšom výkone.
Pri klasických radiátoroch často postačí vlhká handra alebo jemná kefka. Konvektorové radiátory však vyžadujú trochu viac kreativity.
Fén ako nečakaný pomocník pri čistení
Ak máte doma domáce zvieratá alebo bývate v prašnejšom prostredí, pravdepodobne viete, že chlpy a nečistoty sa v radiátoroch hromadia rýchlo. Účinným riešením je obyčajný fén na vlasy.
Postup je jednoduchý:
- pod radiátor položte starý uterák, plachtu alebo papier,
- zapnite fén na silný prúd (teplý alebo studený vzduch),
- fúkajte vzduch medzi rebrá radiátora.
Prach sa uvoľní a spadne na podložku, ktorú následne stačí vytriasť alebo vyprať. Radiátor sa doslova „nadýchne“ a jeho výkon sa citeľne zlepší.
Odvzdušnenie: maličkosť, ktorú netreba podceňovať
Ak radiátor kúri len v spodnej časti, vydáva zvláštne zvuky alebo sa zohrieva nerovnomerne, problémom je často vzduch uväznený vo vnútri. Odvzdušnenie je základná údržba, ktorú by ste mali robiť najmä pred vykurovacou sezónou.
Stačí krátko otvoriť odvzdušňovací ventil, nechať uniknúť vzduch a počkať, kým začne vytekať voda. Radiátor sa následne zahreje rovnomernejšie a rýchlejšie, bez zbytočného plytvania energiou.
Vyvážený systém = rovnaké teplo v každej miestnosti
Mnohé domácnosti trpia tým, že niektoré izby sú prehriate, zatiaľ čo iné zostávajú chladné. Príčinou býva nevyvážený vykurovací systém. Riešenie nie je zložité, len si vyžaduje trochu trpezlivosti.
Postupujte logicky:
- radiátor najbližší ku kotlu nechajte otvorený len mierne,
- postupne viac otvárajte ventily na vzdialenejších radiátoroch.
Takto zabezpečíte, že teplo sa dostane rovnomerne do celej domácnosti a nebudete zbytočne prekurovať len jednu časť bytu.
Radiátor potrebuje priestor, nie prekážky
Zakrytý radiátor je ako bežec s batohom – funguje, ale zbytočne sa trápi. Nábytok, gauče či skrinky pred radiátorom bránia šíreniu tepla. Rovnako aj dlhé záclony alebo závesy, ktoré teplo zachytia pri okne.
Ak je radiátor pod oknom, praktickým riešením môže byť predĺžený parapet, ktorý teplo nasmeruje do miestnosti. Bonusom je nová odkladacia plocha, ktorú využijete každý deň.
Malé zmeny, ktoré pocítite okamžite
Nemusíte investovať stovky eur do nového kúrenia, aby ste mali doma teplo. Stačí venovať radiátorom trochu pozornosti, odstrániť drobné chyby a využiť jednoduché domáce riešenia. Výsledkom je vyšší komfort, nižšie účty a pocit, že zima vás tentoraz nezaskočí.
Ak tieto kroky zavediete do praxe, rozdiel pocítite už počas najbližších chladných dní – a vaša peňaženka sa vám poďakuje.