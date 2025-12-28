Kolega mi poradil trik, ako doma pritopiť bez ďalších nákladov. Účet za kúrenie išiel dole

Zima dá peňaženke vždy zabrať – najmä ak bývate v staršom dome alebo menej zateplenom byte. Radiátory vtedy idú naplno, no aj tak máte pocit, že vám je chladno a účty za kúrenie každoročne rastú. Pravdou však je, že veľká časť tepla sa v domácnostiach jednoducho premrhá zbytočne – kvôli zlému umiestneniu nábytku, zaneseným radiátorom alebo úplným drobnostiam, ktoré si ani neuvedomujeme.
Dobrá správa? Nemusíte hneď meniť okná alebo investovať do drahého zateplenia. Stačí pár jednoduchých trikov, vďaka ktorým radiátory odvedú lepšiu prácu a doma pocítite vyšší komfort bez toho, aby ste museli zvyšovať teplotu na termostate.
Hliníková fólia za radiátorom: lacný trik s veľkým efektom
Radiátory bývajú najčastejšie umiestnené na vonkajších stenách. Problém je v tom, že práve tieto steny dokážu „vypiť“ obrovskú časť vyprodukovaného tepla. Odhady hovoria, že múr za radiátorom môže pohltiť až približne polovicu tepla, ktoré by inak skončilo v miestnosti. V praxi to znamená, že kúrite aj do steny – a tú, žiaľ, nezohrievate pre svoj komfort.
Jednoduché riešenie, ktoré mi poradil kolega, spočíva v obyčajnej hliníkovej fólii. Stačí ju umiestniť za radiátor tak, aby smerovala lesklou stranou do miestnosti. Fólia funguje ako reflexná bariéra – namiesto toho, aby teplo unikalo do muriva, odrazí ho späť do priestoru.
- Výhoda: nejde o veľkú investíciu, fólia stojí pár eur.
- Efekt: v miestnosti môže stúpnuť teplota o niekoľko stupňov, bez jediného zásahu do vykurovacieho systému.
Pri väčšom byte alebo dome sa to môže postupne prejaviť aj na účte za energie – kúriť musíte kratšie alebo na nižšom výkone.
Zanesený radiátor = slabší výkon. Čistenie nie je len o estetike
Radiátor môže byť dokonale funkčný, ale ak je roky zanedbaný, jeho účinnosť ide výrazne dole. Prach, vlasy, chlpy zo zvierat a ďalšie nečistoty vytvárajú na radiátore akúsi izolačnú vrstvu. Teplo sa potom horšie dostáva do vzduchu v miestnosti a vy máte pocit, že radiátor „nehreje“ tak, ako by mal.
Klasické liatinové radiátory
Pri starších liatinových radiátoroch je čistenie pomerne jednoduché. Stačí:
- navlhčiť handru alebo špongiu,
- utrieť jednotlivé časti radiátora,
- v prípade väčšieho znečistenia použiť aj jemný čistiaci prostriedok.
Aj takto obyčajná údržba dokáže zlepšiť prenos tepla a rozdiel pocítite najmä v menších miestnostiach.
Moderné konvektorové radiátory
Pri modernejších konvektorových radiátoroch je situácia trochu zložitejšia. Majú rôzne rebrá, štrbiny a úzke miesta, kde sa prach rád hromadí. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ich poriadne vyčistiť je takmer nemožné, no existuje jednoduchý trik.
Fén na vlasy ako nenápadný pomocník pri dôkladnom čistení
Ak máte doma domáce zvieratá, veľmi dobre viete, že ich chlpy sa dostanú všade – aj tam, kam by ste ich rozhodne nečakali. Radiátory sú ideálnym „zberačom“ prachu a chlpov, najmä ak ide o konvektorové typy.
Na dôkladné čistenie môžete použiť obyčajný fén na vlasy:
- Pod radiátor rozložte starú plachtu, veľký uterák alebo handru.
- Zapnite fén na najvyššiu teplotu a silu fúkania.
- Prúd vzduchu nasmerujte do rebier radiátora a všetkých škár.
- Prach, chlpy a nečistoty začnú vypadávať a usadia sa na rozloženej plachte.
Následne už len stačí plachtu opatrne zložiť a vyklepať alebo vyprať. Radiátor má zrazu voľnejší povrch na odovzdávanie tepla a vám sa bude zdať, že kúri lepšie – pritom ste nezvýšili teplotu ani o stupeň.
Odvzdušnenie radiátorov: nevyhnutná rutina pred vykurovacou sezónou
Ďalším častým problémom, prečo radiátory nehrejú rovnomerne, je vzduch, ktorý sa v nich zhromaždí. Keď je v systéme namiesto vody vzduch, bráni správnej cirkulácii a radiátor sa zohrieva len čiastočne – niekde je horúci, inde len vlažný alebo úplne studený.
Ako zistíte, že je radiátor zavzdušnený?
- počas spustenia vykurovania počujete bublanie, klokotanie či syčanie,
- horná časť radiátora býva chladnejšia než dolná,
- miestnosť sa zohrieva pomalšie než zvyčajne.
Riešením je odvzdušnenie radiátora. Pomocou odvzdušňovacieho ventilu (malá skrutka alebo ventil na boku radiátora) necháte uniknúť vzduch, až kým nezačne rovnomerne vytekať voda. Tak sa do systému dostane viac vody, ktorá prenáša teplo, a radiátor začne kúriť tak, ako má.
Vyváženie vykurovacieho systému: nech teplo dorazí do každej miestnosti
Aj keď máte radiátory čisté a odvzdušnené, stále sa môže stať, že v niektorých izbách je teplejšie a v iných chladnejšie. Dôvodom môže byť nevyvážený vykurovací systém.
Pri správnom nastavení by mal každý radiátor v domácnosti dostať primerané množstvo tepla. Pomôže jednoduchý postup:
- Začnite radiátorom najbližším ku kotlu – práve ten má často tendenciu prekurovať miestnosť, pretože k nemu prúdi teplá voda ako prvá. Ventil na ňom preto ponechajte otvorený len minimálne.
- Postupujte ďalej k vzdialenejším radiátorom – tie majú prirodzene horšie podmienky, kým sa k nim teplá voda dostane. Na nich môžete ventil viac otvárať.
- Sledujte, ako sa mení teplota v jednotlivých izbách a podľa potreby jemne dolaďte nastavenie ventilov.
Takýmto jednoduchým „balansovaním“ dosiahnete, že sa teplo rozloží rovnomerne a nebudete mať jednu izbu prehriatu a druhú nepríjemne chladnú.
Radiátoru nesmie stáť nič v ceste: žiadny nábytok ani ťažké závesy
Veľmi častou chybou je, že radiátory sú síce technicky v poriadku, ale teplo sa z nich nedokáže dostať do miestnosti. Dôvodom býva nábytok alebo textílie:
- sedačka, skriňa či komoda postavená tesne pred radiátorom,
- masívne závesy alebo dlhé záclony, ktoré prekrývajú radiátor,
- rôzne kryty alebo dekorácie, ktoré síce vyzerajú pekne, ale bránia prúdeniu vzduchu.
Teplo, ktoré radiátor vyprodukuje, potom zostáva „uväznené“ v malej oblasti okolo neho a k ostatnému priestoru sa dostane len minimum. Výsledok? Doma je chladnejšie, než by mohlo byť, a vy máte tendenciu pridávať na termostate.
Radiátor pod oknom? Pomôže predĺžený parapet
Ak máte radiátor umiestnený klasicky pod oknom, pomôcť si môžete aj malým stavebným vylepšením. Predĺžený okenný parapet funguje ako akýsi deflektor:
- teplý vzduch z radiátora stúpa nahor,
- narazí na parapet,
- a namiesto toho, aby šiel priamo k oknu, presmeruje sa viac do miestnosti.
Získate tak lepšie prúdenie teplého vzduchu a parapet navyše poslúži ako praktická polička – napríklad na kvety alebo dekorácie, ktoré však už neblokujú samotný radiátor.
Malé zmeny, citeľný rozdiel: teplo doma bez zbytočných výdavkov
Nie vždy je nutné meniť celý vykurovací systém alebo kupovať nové radiátory. Často stačí:
- dať hliníkovú fóliu za radiátor,
- radiátory pravidelne čistiť od prachu a chlpov,
- aspoň raz za rok ich odvzdušniť,
- vyvážiť systém správnym nastavením ventilov,
- a nenechať radiátor schovaný za nábytkom či textíliami.
Tieto kroky vás nestojia takmer nič, no dokážu viditeľne zvýšiť tepelný komfort v domácnosti. Pravidelná starostlivosť o vykurovanie zároveň predlžuje životnosť radiátorov aj samotného kotla a dlhodobo znižuje náklady na energie.
Ak tieto tipy zavediete do praxe, rýchlo zistíte, že doma môže byť príjemne teplo aj bez toho, aby ste museli výrazne navyšovať výdavky za kúrenie.