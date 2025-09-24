Koláč, po ktorom nepriberieš? Stačí pridať túto jednu ingredienciu

Ak máte chuť na niečo sladké, no zároveň nechcete mať výčitky svedomia, jablkový koláč s tvarohovou vrstvou je ideálna voľba. Spojenie šťavnatých jabĺk, voňavej škorice a jemného tvarohu z neho robí dezert, ktorý je nielen chutný, ale aj bohatý na bielkoviny. Vďaka jednoduchému receptu ho zvládnete pripraviť aj vtedy, keď nemáte veľa času a nechce sa vám čakať na kysnutie cesta.
Prečo je tvaroh tou správnou voľbou?
Tvaroh je jednou z najlepších potravín, ak chcete do dezertu dostať viac bielkovín. Plnotučný tvaroh obsahuje približne 9 gramov bielkovín na 100 gramov. Ak použijeme 500 g tvarohu, do koláča sa dostane až 45 gramov kvalitných bielkovín. To je výborná správa nielen pre ľudí, ktorí dbajú na zdravú výživu, ale aj pre športovcov či tých, ktorí sa snažia udržať si pevnú postavu.
Spojením jabĺk a tvarohu navyše vznikne kombinácia, ktorá telu dodá vlákninu, vitamíny, minerály aj živiny podporujúce trávenie a celkové zdravie.
Recept na jablkový koláč s tvarohovo-pudingovou vrstvou
Na tento koláč nepotrebujete žiadne špeciálne pomôcky ani váhu, postačí vám obyčajný hrnček.
Cesto:
- 2 hrnčeky polohrubej múky
- 1 hrnček kryštálového cukru
- 1 hrnček mlieka
- ½ hrnčeka oleja
- 2 celé vajcia
- 1 prášok do pečiva
Náplň:
- 2 balenia tvarohu (spolu 500 g)
- 1 vanilkový pudingový prášok (nevarený)
- približne 5 jabĺk
- škorica podľa chuti
Postup:
- V mise zmiešame suché suroviny, teda múku, cukor a prášok do pečiva.
- Pridáme vajcia, mlieko a olej, premiešame a vzniknuté cesto rozotrieme na plech vystlaný papierom na pečenie alebo vymastený a vysypaný múkou.
- Na vrch cesta poukladáme jablká nakrájané na tenké plátky. Môžeme ich jemne posypať škoricou, aby koláč získal ešte výraznejšiu vôňu.
- Tvaroh zmiešame s pudingovým práškom, dôkladne premiešame a rozotrieme na vrch koláča. Dôležité je, aby sme puding nevarili – prášok slúži len ako zahusťovadlo.
- Pečieme vo vyhriatej rúre na 180 °C približne 40 – 45 minút.
Pred podávaním necháme koláč chvíľu vychladnúť, aby sa chute pekne prepojili.
Prečo sa oplatí piecť jablkové koláče?
Jablká patria k najzdravším druhom ovocia, ktoré si môžeme dopriať takmer celoročne. Obsahujú veľa antioxidantov, ktoré chránia bunky pred poškodením, majú vysoký podiel vlákniny podporujúcej trávenie a pomáhajú udržať stabilnú hmotnosť. Okrem toho majú nízky obsah kalórií a vysoký obsah vody, čo z nich robí ideálne ovocie pre ľudí, ktorí sa snažia schudnúť.
Nie je preto prekvapením, že jablká patria medzi najčastejšie používané náplne do koláčov, závinov či rôznych nepečených dezertov. Vďaka svojej prirodzenej sladkosti dokážu znížiť množstvo pridaného cukru v recepte a pritom zachovať výbornú chuť.
Tipy, ako spraviť jablkové múčniky ešte zdravšie
- Nahraďte múku ovsenými vločkami – dodajú telu vlákninu, vitamíny aj minerály a dezertu prinesú jemne orechovú chuť.
- Vyskúšajte pohánku s jogurtom – uvarená pohánka zmiešaná s bielym jogurtom je skvelým základom pre nepečený koláč, na ktorý stačí navrstviť podusené jablká so škoricou a trochou trstinového cukru. Posypané vlašskými orechmi chutia fantasticky.
- Pridajte do cesta cuketu – nastrúhaná cuketa koláč zvláčni, dodá mu vláčnosť a vďaka obsahu antioxidantov a provitamínu A zvýši aj jeho nutričnú hodnotu.
Jablkový koláč s tvarohom je ideálnym spojením tradičnej chuti a modernej snahy o zdravší životný štýl. Pripravíte ho bez zdĺhavého kysnutia, zasýti vďaka bielkovinám z tvarohu a poteší každého, kto má rád sladké, no nechce to preháňať s prázdnymi kalóriami. Stačí pár jabĺk, trochu tvarohu a jednoduché cesto – výsledkom je dezert, ktorý si obľúbi celá rodina.