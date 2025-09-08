Klimatizácia dokáže nielen chladiť, ale aj vykurovať. Ako vám môže ušetriť peniaze?

Klimatizácia sa v minulosti spájala najmä s letom a horúčavami, keď nám pomáhala prežiť tropické dni v príjemnom chlade. Moderné zariadenia sa však posunuli o krok ďalej a dnes už dokážu kombinovať chladenie aj vykurovanie. Vďaka tomu sa stali praktickým a úsporným riešením pre domácnosti, ktoré nechcú platiť vysoké účty za energie.
Pre stredne veľký byt alebo dom sa využitie klimatizácie pohybuje približne na úrovni 300 až 500 hodín chladenia ročne a 100 až 200 hodín vykurovania. V praxi to znamená, že zariadenie nespustíte iba v lete, ale oceníte ho aj na jar či na jeseň, keď ešte nechcete zapínať celý systém kúrenia, no v miestnosti už začína byť chladnejšie.
Ako klimatizácia vykuruje a prečo je úspornejšia
Na rozdiel od klasických elektrických ohrievačov alebo olejových radiátorov, ktoré premieňajú elektrinu priamo na teplo, klimatizácia pracuje na princípe tepelného čerpadla vzduch–vzduch. Z vonkajšieho prostredia odoberá teplo a prenáša ho do interiéru.
Aj keď sa to môže zdať zvláštne, vo vzduchu je energia prítomná aj pri nízkych teplotách. Klimatizácia ju dokáže využiť a znásobiť účinnosť – vďaka tomu získa domácnosť 3 až 4 kWh tepla z každej 1 kWh elektriny.
To je dôvod, prečo je vykurovanie klimatizáciou niekoľkonásobne lacnejšie než kúrenie klasickým elektrickým radiátorom.
Výhody v rôznych ročných obdobiach
- Leto – klimatizácia spoľahlivo udrží príjemnú teplotu a vďaka invertorovej technológii nepobeží naplno, ale reguluje výkon podľa potreby. To znamená nižšiu spotrebu a stabilný komfort.
- Jar a jeseň – ideálne obdobie na vykurovanie klimatizáciou. Ak potrebujete večer či ráno rýchlo prikúriť, klimatizácia je efektívnejšia než zapínať celý kotol.
- Zima – aj počas chladných dní dokáže klimatizácia dodávať teplo, no jej účinnosť klesá pri veľmi nízkych teplotách. Preto sa odporúča skôr ako doplnok k hlavnému kúreniu.
Úspora v porovnaní s inými zdrojmi kúrenia
- Elektrické ohrievače – patria medzi najdrahšie spôsoby kúrenia, pretože premieňajú elektrinu priamo na teplo. Klimatizácia je v porovnaní s nimi 3- až 4-krát úspornejšia.
- Plynový kotol – pri súčasných cenách plynu môže byť klimatizácia v prechodných obdobiach výhodnejšia. Navyše ju viete ovládať samostatne v konkrétnej miestnosti, čo šetrí ďalšie peniaze.
- Tepelné čerpadlá vzduch–voda alebo zem–voda – sú veľmi efektívne, no ich inštalácia je nákladná a vyžaduje rozsiahle zásahy do domu. Klimatizácia je cenovo dostupnejšia alternatíva.
Pre koho je klimatizácia najvhodnejšia?
- Bytové domácnosti – kde nie je veľa možností na inštaláciu iných vykurovacích systémov.
- Rodinné domy – najmä ako doplnok na rýchle prikúrenie v izbách, ktoré sa používajú menej často.
- Ľudia pracujúci z domu – ak trávite veľa času v jednej miestnosti, klimatizácia je lacný spôsob, ako ju vykúriť bez potreby zapínať kúrenie v celom dome.
Praktické tipy, ako z klimatizácie vyťažiť maximum
- Nastavujte teplotu rozumne – rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím by nemal byť príliš veľký.
- Pravidelne čistite filtre – zanesené filtre znižujú účinnosť a zvyšujú spotrebu energie.
- Využívajte časovač a smart ovládanie – klimatizácia sa zapne alebo vypne presne vtedy, keď ju potrebujete.
- Nezabúdajte na servis – aspoň raz ročne nechajte zariadenie skontrolovať odborníkom, predĺžite tak jeho životnosť a zachováte úspornú prevádzku.
Klimatizácia už dávno nie je luxusom, ktorý využijete iba v horúcich letných dňoch. Dnes sa z nej stáva celoročný pomocník, ktorý vám v lete poskytne osvieženie a v zime či na jeseň príjemné teplo. Vďaka vysokej účinnosti dokáže znížiť účty za energie a zároveň zvýšiť komfort bývania.