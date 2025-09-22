Klimatická kríza zasahuje naše taniere. Tri koreniny, ktoré sa čoskoro stanú luxusom

Koreniny sú nenahraditeľnou súčasťou našej kuchyne – dodávajú jedlám chuť, arómu a často aj charakter. Niektoré z nich však čelia vážnym problémom. Vedecké štúdie potvrdzujú, že klimatické zmeny majú zásadný vplyv na pestovanie vanilky, čierneho korenia a chilli papričiek.
Ako počasie mení pestovanie korenín
Väčšina korenín sa pestuje v tropických a subtropických oblastiach. Po stáročia tu panovali pomerne stabilné podmienky, no dnes už to neplatí. Nárast teplôt, nepravidelné zrážky a šírenie nových škodcov spôsobujú, že úrody sú čoraz menej spoľahlivé.
Mnohé koreniny pochádzajú z menších fariem v Ázii, Afrike či Latinskej Amerike. Farmári majú len obmedzené možnosti reagovať na výkyvy počasia. Často sa spoliehajú na chemické postreky alebo nadmerné zavlažovanie, čo síce krátkodobo pomôže, ale dlhodobo zhoršuje kvalitu pôdy. Výsledkom sú nižšie výnosy a vyššie ceny na svetových trhoch.
Vanilka – luxusná prísada v ohrození
Vanilka patrí medzi najdrahšie koreniny na svete. Najviac sa jej pestuje na Madagaskare, ale významné množstvo pochádza aj z Indonézie a Mexika. Vanilka je mimoriadne náročná na pestovanie – kvety je potrebné ručne opeľovať a plody dozrievajú dlhé mesiace.
Podľa výskumov klimatické zmeny spôsobujú, že vanilkové rastliny kvitnú a dozrievajú skôr, ako by mali. To má negatívny vplyv na kvalitu úrody. Tropické cyklóny, ktoré zasahujú Madagaskar, navyše pravidelne ničia plantáže aj domovy farmárov. Výsledkom je nedostatok vanilky na trhu a prudký rast cien.
Čierne korenie – „čierne zlato“ v problémoch
Čierne korenie pochádza najmä z Indie a Vietnamu, pričom práve Vietnam patrí medzi najväčších svetových exportérov. Koreninová rastlina však trpí pri extrémnych výkyvoch počasia. Dlhé suchá striedané prudkými dažďami oslabujú rastliny, ktoré sú potom náchylné na choroby a hubové infekcie.
Najväčším problémom sú plesňové ochorenia koreňov a listov, ktoré spôsobujú odumieranie celých rastlín. K tomu sa pridávajú aj škodcovia, ktorí poškodzujú porasty a šíria infekcie. Farmári sa často snažia zachrániť úrodu nadmerným používaním hnojív, čo však degraduje pôdu a zhoršuje dlhodobú udržateľnosť pestovania.
Chilli papričky – zmena chuti aj úrody
Chilli papričky sú dôležitou súčasťou kuchyne v mnohých krajinách. Najviac sa pestujú v Číne, Indii a Mexiku. Klimatické zmeny však ovplyvňujú aj túto plodinu.
Dlhodobé suchá a extrémne horúčavy spôsobujú, že rastliny dozrievajú rýchlejšie, než je ideálne. Výskumy zároveň ukazujú, že pri strese zo sucha produkujú papričky viac kapsaicínu – látky, ktorá je zodpovedná za štipľavosť. To síce môže potešiť milovníkov ostrých chutí, ale pre časť spotrebiteľov sú plody potom príliš pálivé a horšie predajné.
Čo nás čaká do budúcnosti
Vanilka, čierne korenie aj chilli papričky patria medzi najpoužívanejšie koreniny na svete. Odborníci sa zhodujú, že ich dostupnosť bude v budúcnosti závisieť od toho, ako sa podarí prispôsobiť pestovanie novým podmienkam.
Bez inovácií a udržateľných postupov môžeme očakávať ďalší rast cien a možné výpadky v zásobovaní. Neznamená to, že tieto koreniny úplne zmiznú, no môžu sa stať vzácnejším tovarom, než sme boli doteraz zvyknutí.