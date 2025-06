Kliešte v domácnosti sú častejším problémom, než by ste čakali. Najčastejšie miesta, kde si vytvárajú hniezda

Kliešťa, ktoré sa náhodou zatúla do domácnosti, väčšina ľudí pokladá len za ojedinelú nepríjemnosť. Pravdou však je, že jedno kliešťa nemusí byť len osamelý návštevník. V skutočnosti môže byť prvou známkou vážnejšieho problému, ktorý má potenciál rýchlo sa rozšíriť po celom dome či byte. Tieto malé, nenápadné parazity totiž dokážu v našich domovoch nájsť ideálne podmienky na prežitie, a pokiaľ sa im v interiéri zapáči, dokonca tu môžu vytvoriť celé hniezdo a rozmnožiť sa.

Bežne si myslíme, že kliešte sú výhradne záležitosťou prírody – lesa, záhrady či lúky. Prípadne problémom spojeným so psom, ktorý sa práve vrátil zo svojho obľúbeného výletu. V skutočnosti sa však kliešte dostávajú do domácností oveľa jednoduchšie, ako si myslíme, a to nielen v srsti domácich zvierat. Často si ich totiž nevedomky prinesieme aj sami – na oblečení, batohoch či dokonca v topánkach.

Ako ale rozoznať, či ide len o náhodného návštevníka alebo máme doma začínajúcu inváziu? A ktoré miesta si kliešte v interiéri vyberajú najčastejšie?

Ak máte pocit, že ste už doma našli nejakého nevítaného hosťa alebo chcete vedieť, ako čo najlepšie zabrániť ich výskytu, môžete sa pozrieť na užitočné video s praktickými radami a tipmi od ExpertVillage Leaf, ktoré nájdete na YouTube:

Ako sa zbaviť kliešťov v domácnosti – pozrite si video na YouTube

Ako kliešte preniknú do domácnosti?

Najčastejším spôsobom, akým sa kliešte dostávajú do našich domovov, je jednoznačne prostredníctvom našich domácich miláčikov. Psy a mačky po pobyte v prírode často prinesú tieto parazity ukryté hlboko v srsti. Keď si potom zviera ľahne na koberec, gauč alebo do pelechu, kliešte získajú výbornú možnosť presunúť sa na bezpečné miesto s dobrými podmienkami na prežitie – obľubujú totiž najmä tmavé, mierne vlhké a pokojné prostredie.

Vhodné podmienky nachádzajú napríklad v kúpeľniach, pivniciach, technických miestnostiach alebo práčovniach. Ideálne prostredie pre kliešte sú aj rôzne zákutia za nábytkom, praskliny v podlahe, okolité priestory pri oknách, či dokonca ventilačné šachty. Ak má samička kliešťa za sebou úspešné kŕmenie krvou, môže v týchto lokalitách naklásť množstvo drobných vajíčok. Kliešťové hniezdo potom vyzerá ako malé tmavé zhluky, pripomínajúce malé hrudky, ktoré obsahujú desiatky až stovky vajíčok.

Kliešte nie sú len nepríjemnosť – sú aj rizikom pre zdravie

Kliešte sú vážnym rizikom najmä preto, že môžu byť prenášačmi závažných ochorení ako lymská borelióza, ehrlichióza či encefalitída. Ak sa raz v interiéri usadia, zbaviť sa ich nemusí byť vôbec jednoduché. Rozmnožené kliešte sú navyše nenápadné, ľahko prehliadnuteľné a môžu sa šíriť veľmi rýchlo.

Preto je najdôležitejšou obranou prevencia:

Pravidelná kontrola domácich zvierat: Po každej prechádzke psa alebo po voľnom pohybe mačky v prírode je potrebné dôkladne skontrolovať srsť zvieraťa a prípadné kliešte okamžite odstrániť.

Po každej prechádzke psa alebo po voľnom pohybe mačky v prírode je potrebné dôkladne skontrolovať srsť zvieraťa a prípadné kliešte okamžite odstrániť. Dôsledné upratovanie domácnosti: Častejšie vysávajte, predovšetkým koberce, gauče a všetky zákutia za nábytkom, ktoré kliešte môžu využívať ako úkryty.

Častejšie vysávajte, predovšetkým koberce, gauče a všetky zákutia za nábytkom, ktoré kliešte môžu využívať ako úkryty. Pravidelné pranie: Deky, posteľná bielizeň aj pelechy pre zvieratá by mali byť často prané, ideálne pri vyšších teplotách, ktoré kliešte a ich vajíčka spoľahlivo likvidujú.

Deky, posteľná bielizeň aj pelechy pre zvieratá by mali byť často prané, ideálne pri vyšších teplotách, ktoré kliešte a ich vajíčka spoľahlivo likvidujú. Kontrola oblečenia a batožiny: Po návrate z prírody vždy prezrite oblečenie, obuv aj batohy.

Čo robiť, ak sa kliešte rozmnožia?

V prípade, že objavíte známky väčšieho výskytu kliešťov alebo ich hniezdo priamo vo vašom dome, neváhajte kontaktovať odborníkov na profesionálnu dezinsekciu. Laická snaha o likvidáciu môže totiž situáciu ešte zhoršiť – prípravky na amatérske použitie často nie sú dostatočne účinné, čo kliešťom poskytuje viac priestoru na šírenie.

Otepľovanie situáciu ešte zhoršuje

Lekár a špecialista na lymskú boreliózu upozorňuje na ďalší významný faktor šírenia kliešťov, ktorým je globálne otepľovanie. „Zimy už nie sú také, aké bývali. Pôda v horách a lesoch už dostatočne nepremŕza, a preto kliešte prežívajú oveľa ľahšie v lístí alebo tráve. V dôsledku toho dochádza k výraznému nárastu kliešťovej populácie a aj k väčšiemu riziku infekcií,“ vysvetľuje odborník.

Kliešte doma už aj na Slovensku – netreba panikáriť, ale konať rýchlo

Kliešte v domácnosti nie sú len nepríjemným strašiakom, ale reálnym problémom. Dobrá správa však je, že ak vieme, kde a čo hľadať, môžeme invázii kliešťov účinne predísť. Dôležité je včas rozpoznať prvé príznaky výskytu, reagovať dôsledne a preventívne, čím sa vyhneme zbytočným zdravotným rizikám a komplikáciám spojeným s ich odstraňovaním.