Kliešte sú opäť v akcii. Hygienici vydali varovanie

S príchodom teplejších dní začína znova sezóna kliešťov, ktorá so sebou nesie viacero nepríjemných rizík. Podľa odborníkov sa situácia bude postupne zhoršovať. Čo všetko môžu kliešte prenášať a ako sa pred nimi účinne chrániť?

Prečo si kliešte všimneme až doma?

Možno sa vám už stalo, že ste po návrate z prírody až doma objavili prisatého kliešťa. Ako je možné, že takmer nič necítite? Vysvetlenie je jednoduché: sliny kliešťa totiž obsahujú špeciálne látky, ktoré dokážu lokálne znecitlivieť pokožku. Okrem toho majú aj protizápalové účinky, vďaka čomu vás ranka nesvrbí a ani vás nebolí. Preto často kliešťa zbadáte až po dlhšom čase, keď už je dobre prisatý a intenzívne saje krv.

Najlepšia ochrana je prevencia

Ako už iste viete, samičky kliešťov sú špecializované parazity, ktoré potrebujú krv na vývoj vajíčok. Naopak, samčekovia krv vôbec nepijú. Najúčinnejšia a zároveň najlacnejšia metóda ochrany je jednoznačne mechanická bariéra. To znamená dlhé nohavice zastrčené do vysokých ponožiek, ktoré bránia kliešťom dostať sa na nechránenú pokožku. Aj keď repelenty dokážu pomôcť, ich efektivita je premenlivá, pretože závisí od koncentrácie účinných látok a od času, za ktorý sa repelent odparí alebo vyprchá z pokožky. Nohavice vám však nevyprchajú nikdy.

Čo robiť, keď už je kliešť prisatý?

V prípade, že už na sebe prisatého kliešťa objavíte, platí jedno základné pravidlo – čím skôr ho odstránite, tým viac znížite riziko prenosu infekcií. Odborníci varujú, že ak je kliešť infikovaný boreliózou, k prenosu ochorenia nemusí nutne dôjsť okamžite. Ak sa vám ho podarí odstrániť do 24 hodín od prisatia, riziko nákazy sa významne znižuje. Avšak pri kliešťovej encefalitíde stačí na prenos vírusu aj niekoľko hodín. Bežne však trvá približne 6 až 12 hodín, kým sa do krvi dostane dostatočné množstvo baktérií (borelií), ktoré vyvolajú ochorenie.

Borelióza: zákerná choroba, ktorá vás vyčerpá

S boreliózou mám, žiaľ, vlastnú skúsenosť. Zvyčajne s prisatým kliešťom nechodievam k lekárovi, no tentoraz sa mi okolo miesta vpichu vytvorila typická červená škvrna v tvare terča. Bol to jasný signál, že treba navštíviť odborníka. Diagnózu následne potvrdili krvné testy. Vďaka okamžitému nasadeniu antibiotík sa infekciu podarilo zastaviť ešte v zárodku, no napriek tomu som pociťoval výraznú únavu. Ako sa ľudovo hovorí – „bol som vyčerpaný ako po týždni bez spánku“. Našťastie ma obišli vážnejšie komplikácie, ako sú silné bolesti hlavy alebo problémy s kĺbmi. V pokročilých štádiách môže choroba postihnúť nervovú sústavu, čo je už oveľa komplikovanejší stav. Ročne lekári na Slovensku evidujú približne 4 000 prípadov boreliózy.

Encefalitída útočí priamo na mozog

Druhé vážne ochorenie, ktoré kliešte prenášajú, je kliešťová encefalitída. Ide o vírusové ochorenie, na ktoré antibiotiká nezaberajú. To je dôvod, prečo je encefalitída taká nebezpečná. Prvé príznaky sa totiž môžu objaviť až s dvojtýždňovým odstupom po prisatí kliešťa, takže si naň človek už nemusí vôbec spomenúť. Tento vírus (zo skupiny flavivírusov) cielene napáda centrálnu nervovú sústavu, a preto môže mať ochorenie veľmi závažný priebeh. Spočiatku sa prejaví horúčkou a bolesťou hlavy, neskôr sa môže dostaviť stuhnutosť šije a v najhoršom prípade aj trvalé neurologické následky. Dobrou správou však je, že existuje veľmi efektívne očkovanie.

Repelent: spoľahnúť sa na domácu kvalitu alebo kúpiť zahraničný?

Tí, ktorí nemajú záujem o očkovanie a radi sa obliekajú do krátkych nohavíc, pravdepodobne siahnu po repelentoch. Pri ich výbere je potrebná zvýšená opatrnosť. Nestačí sa riadiť peknými obrázkami kliešťov na spreji ani marketingovými sloganmi výrobcov. Najmä repelenty kúpené v Ázii alebo Afrike nemusia vôbec spĺňať deklarovanú účinnosť, keďže v týchto krajinách je kontrola podstatne voľnejšia. Európska únia síce býva často kritizovaná za prílišnú byrokraciu, no práve v oblasti repelentov zaručuje, že výrobok obsahuje presne také množstvo účinnej látky, aké uvádza etiketa. Ak teda cestujete do exotických destinácií, spoliehajte radšej na repelenty kúpené v Európe, alebo si ich vezmite so sebou.

Existuje síce rozšírená cestovateľská povera, že „miestni najlepšie vedia, čo na domáce potvorky funguje,“ lenže pravda môže byť úplne opačná. Zahraničné repelenty môžu byť lacnejšie, no častokrát sú menej účinné, prípadne obsahujú len obyčajnú parfumovanú vodu pod tlakom.