Kliešte stále aktívne aj na jeseň. Slovensko varuje pred kliešťovou encefalitídou a lymskou boreliózou

Aj keď sa leto skončilo, kliešte ešte zďaleka nezmizli. Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR varujú, že ich aktivita pokračuje aj počas jesene, najmä v teplých a vlhkých dňoch. Práve v tomto období sa podľa nich často objavuje druhá vlna nákaz, ktorá postihuje najmä hubárov, turistov a ľudí tráviacich čas v prírode.
Kliešte sú aktívne až do prvých mrazov
Kliešte potrebujú na svoj pohyb a hľadanie hostiteľa teplotu aspoň 5 °C, preto sa ich sezóna v posledných rokoch citeľne predlžuje. Na Slovensku sa môžu vyskytnúť od marca až do decembra, pričom druhý vrchol aktivity prichádza práve na jeseň.
Dlhodobé pozorovania ukazujú, že kliešte sa vďaka oteplovaniu šíria aj do oblastí, kde kedysi takmer neboli – do vyšších nadmorských výšok aj chladnejších regiónov stredného a severného Slovenska.
Počet prípadov stúpa, lekári sú v strehu
Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva SR bol rok 2023 rekordný – zaznamenal sa najvyšší počet prípadov kliešťovej encefalitídy za posledných šesť desaťročí. Vysoký výskyt bol najmä v Banskobystrickom a Žilinskom kraji, kde sú pre kliešte ideálne podmienky.
Odborníci pripomínajú, že nákaza hrozí nielen po prisatí kliešťa, ale aj pri konzumácii nepasterizovaného mlieka alebo syrov od nakazených zvierat.
Rastie aj počet prípadov Lymskej boreliózy. Na Slovensku ide o najčastejšie ochorenie prenášané kliešťami. Ročne sa hlási niekoľko stoviek až tisíc prípadov, pričom podľa epidemiológov môžu byť skutočné čísla ešte vyššie – mnohé ľahšie prípady sa totiž nehlásia.
Kliešťová encefalitída: vírus, ktorý útočí na nervový systém
Kliešťová encefalitída je vážne vírusové ochorenie, ktoré napáda mozog a miechu. Začína sa podobne ako chrípka – horúčkou, únavou a bolesťou svalov. Po krátkom zlepšení sa však môžu objaviť neurologické problémy, ako sú bolesti hlavy, závraty, stuhnutý krk či poruchy rovnováhy.
Choroba sa nedá liečiť priamo, iba zmierňovať jej príznaky. Niektorí pacienti majú následky dlhé mesiace – chronickú únavu, poruchy sústredenia alebo zhoršenú pamäť.
Očkovanie ako najlepšia prevencia
Keďže účinný liek na kliešťovú encefalitídu neexistuje, očkovanie zostáva jedinou spoľahlivou ochranou. Na Slovensku ho preplácajú viaceré zdravotné poisťovne, a ľudia nad 50 rokov ho majú spravidla hradené v plnej výške.
Základné očkovanie pozostáva z troch dávok, medzi ktorými sú odporúčané rozostupy od jedného do dvanástich mesiacov.
Imunita sa následne udržiava preočkovaním každé tri až päť rokov. Ochrana nastupuje približne dva týždne po druhej dávke.
Lekári upozorňujú, že očkovať sa dá kedykoľvek počas roka, nielen v zime.
Lymská borelióza: častejšia, ale liečiteľná
Lymská borelióza je bakteriálne ochorenie, ktoré sa na rozdiel od encefalitídy lieči antibiotikami.
Prvým príznakom býva typická červená škvrna na koži (erythema migrans), ktorá sa postupne rozširuje. Ak sa choroba nezachytí včas, môže poškodiť kĺby, srdce alebo nervovú sústavu.
Aj keď liečba býva úspešná, lekári varujú, že pri neskorom odhalení môže mať infekcia dlhodobé následky, ako sú bolesti kĺbov či únava.
Ako sa chrániť pred kliešťami
Odborníci odporúčajú niekoľko jednoduchých, ale účinných krokov:
- Noste dlhé, svetlé oblečenie, aby ste kliešťa ľahšie zbadali.
- Používajte repelenty na pokožku aj oblečenie.
- Po návrate z lesa alebo lúky sa dôkladne prezrite, najmä v podpazuší, slabinách, za ušami a za kolenami.
- Ak sa kliešť prisaje, odstráňte ho čo najskôr, najlepšie pinzetou alebo špeciálnym háčikom, a sledujte miesto prisatia.
- Pri častom pohybe v prírode zvážte očkovanie proti encefalitíde.
Záver
Kliešte sa na Slovensku stávajú čoraz väčším problémom – ich sezóna je dlhšia a ochorení pribúda.
Najrizikovejšie sú horské a zalesnené oblasti stredného a severného Slovenska, no nakaziť sa možno kdekoľvek.
Prevencia, očkovanie a obozretnosť sú najlepšou ochranou pred vážnymi následkami. Ak trávite čas v prírode, nezabúdajte – kliešte útočia potichu, no ich následky môžu byť dlhodobé.