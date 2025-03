Klesá obľuba jazvečíkov? Prinášame kompletný rebríček najobľúbenejších psích plemien

Pes je odpradávna označovaný za najlepšieho priateľa človeka. V minulosti pritom psy neboli primárne spoločníkmi, ale skôr neoceniteľnými pomocníkmi pri poľovačkách, ochrancami domov či vernými strážcami. Postupom času sa však ich úloha v našich životoch výrazne zmenila. V súčasnosti je pre väčšinu ľudí pes predovšetkým priateľom, ktorého si domov prinášajú preto, aby neboli sami a aby mali po boku vernú štvornohú dušu.

Dôležité je pritom nielen zvážiť vzhľad budúceho chlpáča, ale najmä jeho povahu. Ak si človek zvolí plemeno, ktoré nie je v súlade s jeho životným štýlom, mohlo by to viesť k nespokojnosti na oboch stranách. Množstvo ľudí sa pýta, ktoré plemená sú v súčasnosti najobľúbenejšie. Odpoveď možno prekvapí: jazvečíka by ste v top desať už nenašli. A to aj napriek tomu, že ide o plemeno s dlhoročnou tradíciou a výraznou osobnosťou.

Nižšie uvádzame rebríček desiatich najobľúbenejších psích plemien. Vychádza z rozmanitých štatistík a spätnej väzby od majiteľov. Ak premýšľate nad psíkom, berte tento zoznam ako inšpiráciu – no nezabúdajte, že každý pes je jedinečná bytosť s osobitým charakterom.

YouTube tip:

Zaujímavé informácie o najobľúbenejších psích plemenách nájdete na videu. Toto video vám môže priblížiť, ako sa jednotlivé plemená správajú, aké majú potreby a v čom vynikajú.

Rebríček najobľúbenejších psích plemien

10. miesto: Nemecký krátkosrstý stavač

Na desiatej priečke sa umiestnil nemecký krátkosrstý stavač. Toto plemeno je známe pre svoju štíhlu, elegantnú postavu a atletické schopnosti. Stavače milujú pohyb, preto sa perfektne hodia k ľuďom s aktívnym životným štýlom – radi behajú, aportujú a užívajú si všetko, čo sa odohráva vonku. Zároveň sú to láskaví spoločníci vhodní do rodinného prostredia, ktorí si nadovšetko vážia blízkosť svojho človeka.

9. miesto: Jorkšírsky teriér

Na deviatom mieste nájdeme absolútny protipól nemeckého stavača – jorkšírskeho teriéra. Malý vzrast mu však neuberá na charizme ani na radosti zo života. Je prispôsobivý a zvládne bývať v menších bytoch, no zároveň si dokáže užiť dlhé prechádzky v prírode. Jeho oddaná povaha a radosť, ktorú neustále rozdáva, robia z jorkšíra obľúbeného rodinného miláčika.

Jorkšírsky teriér je vhodný aj pre ľudí, ktorí nemajú záhradu, pretože jeho veľkosť mu dovoľuje cítiť sa komfortne aj v interiéri.

8. miesto: Rotvajler

Osmičku obsadil rotvajler – plemeno, ktoré často zvonku pôsobí prísne a odstrašujúco, no vo vnútri skrýva obrovskú oddanosť a lojálnu dušu. Rotvajleri sú od prírody vynikajúci ochranári, majú však priateľskú povahu a milujú deti. Vďaka svojej húževnatosti a prispôsobivosti sú schopní žiť v rôznych podmienkach, pokiaľ im zabezpečíte dostatok aktivity a pozornosti.

7. miesto: Pudel

Na siedmom mieste svieti pudel, ktorý býva často spájaný s elegantným vystupovaním a upravovanou srsťou. Hoci sa kedysi pudlovia považovali za ozdobu bohatších vrstiev, v skutočnosti sú to veľmi inteligentné a priateľské psy s nesmiernym množstvom energie. Existujú v rôznych veľkostných verziách (toy, trpasličí, stredný, kráľovský), vďaka čomu sa hodia k najrozličnejším typom majiteľov – od obyvateľov menších bytov až po ľudí so záhradou.

6. miesto: Bígel

Bígel je obľúbený pre svoju večne dobrú náladu a neuveriteľnú energiu. Aj keď patrí medzi menšie až stredne veľké plemená, jeho temperament a hravosť sú často priam nevyčerpateľné. Je mimoriadne oddaný svojmu pánovi a náklonnosť vie prejavovať spôsobom, ktorý si získa každé srdce.

Tip pre majiteľov: Bígel má silné lovecké inštinkty, takže ho treba od začiatku poriadne socializovať a dbať na to, aby mal dostatok pohybu – inak by mohol byť trochu tvrdohlavý.

5. miesto: Anglický buldog

Piate miesto obsadil anglický buldog, ktorý sa vyznačuje krátkym ňufákom, robustnou stavbou tela a milým „uslintaným“ úsmevom. Napriek trochu drsnému výzoru je to v skutočnosti neskutočný dobrák, ktorý dokáže byť očarujúco lenivým gaučovým povaľačom. Buldogy sú známi tým, že milujú jedlo, pohodlie a dlhé „lebedenie“ pri svojom človeku.

Najlepšia štvorka plemien

Teraz sa dostávame k tým plemenám, ktoré sa umiestnili na vrchných priečkach, a rozhodne si to zaslúžia.

4. miesto: Francúzsky buldoček

Na štvrtom mieste nájdeme francúzskeho buldočka, verziu buldoga v menšom a možno ešte rozkošnejšom vydaní. Francúzske buldočky sú povestné svojou hravosťou a nevyčerpateľnou energiou – bez ohľadu na to, ako veľmi sa zdajú drobné. Zároveň sú to úžasní spoločníci pre rodiny s deťmi, pretože dokážu byť nielen prítulní, ale vedia sa aj nežne postarať o najmenších členov domácnosti.

3. miesto: Zlatý retriever

Bronzovú medailu získava zlatý retriever. Toto plemeno je populárne po celom svete a niet sa čo čudovať. Zlatí retrieveri sú veľkí psi s obrovským srdcom a prirodzenou miernosťou v povahe. Dokážu vás rozveseliť, ochrániť, a to všetko s úplnou láskou a dôverou voči majiteľovi. Okrem toho sa výborne hodia k deťom a sú pripravení byť súčasťou každej rodinnej aktivity – od výletu k jazeru až po leňošenie v obývačke.

2. miesto: Nemecký ovčiak

Striebro si vybojoval nemecký ovčiak, plemeno, ktoré sa už roky teší veľkej obľube vďaka inteligencii, ostražitosti a odvahe. Neraz sa s ním stretneme v radoch policajného či záchranárskeho zboru, no napriek svojej pracovnej náture sa nemecký ovčiak skvelo hodí aj do rodiny. Ak má dostatočné množstvo výcviku, pohybu a socializácie, ide o fantastického ochrancu, ktorý vás bude sprevádzať kamkoľvek a vždy vám bude verný.

1. miesto: Labradorský retriever

Na absolútnom vrchole tohto rebríčka sa umiestnil labradorský retriever. Jeho mierna, priateľská a nesmierne láskyplná povaha ho robí plemenom, ktoré sa dokáže prispôsobiť takmer akejkoľvek domácnosti. Labradory sú povestné svojím nadšením pre vodu – radi plávajú a šantia v jazerách či riekach. Zároveň však budú šťastní, aj keď s vami trávia pokojný večer na gauči. Pre rodiny s deťmi je to často voľba číslo jeden, pretože labradory sa dokážu správať nesmierne trpezlivo, milo a roztomilo.

Kam sa podel jazvečík?

Možno sa teraz pýtate, čo sa stalo so známym a kedysi tak populárnym jazvečíkom. Pravdou je, že v súčasnosti do top desiatky nepatrí – dopyt po ňom v mnohých krajinách klesol. To ale neznamená, že jazvečíky stratili svoje čaro či oddanosť. Ide stále o temperamentné a veľmi osobité psy s dlhým ňufákom a so silnými loveckými inštinktmi. Ak hľadáte rozkošného, no trochu tvrdohlavého spoločníka, jazvečík môže byť presne pre vás. Len je dôležité uvedomiť si, že na neho musíte ísť s dôslednou výchovou a dostatkom lásky.

Zhrnutie a záver

V dnešnej dobe, keď mnohí z nás hľadajú v psoch predovšetkým spoločníkov na gauč, spoločníkov pre rodinné výlety či parťákov na športovanie, existuje obrovská paleta vhodných plemien. Každý budúci majiteľ by však mal zvážiť, aké má priestorové možnosti, koľko času vie psovi venovať, a či dokáže uspokojiť jeho potrebu pohybu a pozornosti.

Pre niekoho je dokonalou voľbou roztomilý jorkšír do bytu, iní ľudia zase ocenia nemeckého ovčiaka, s ktorým dokážu behať po horách a spoločne si užívať prírodu. A hoci sú jazvečíky z tohto rebríčka momentálne von, neznamená to, že by stratili svoje miesto v srdciach milovníkov psov.

Vybrať si správne plemeno je jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré ako budúci majiteľ psa urobíte. Nech už sa rozhodnete pre akékoľvek plemeno, nezabudnite, že úspech tkvie v trpezlivosti, dôslednosti, výcviku a najmä v láske, ktorú svojmu chlpáčovi venujete.

„Daj psovi kúsok svojho srdca a on ti dá celé to svoje.“