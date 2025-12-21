Klasické vianočné obrusy patria minulosti. Toto používajú dizajnéri v roku 2025

Vianočný obrus stále patrí k sviatočnej tabuli a neplatí, že by ho ľudia či interiéroví dizajnéri prestali používať. Nie je pravda, že by bol „zastaralý“ alebo nechcený. Pravdivé však je, že sa v posledných rokoch mení jeho funkcia a spôsob využitia. V roku 2025 už obrus nie je povinným základom výzdoby, ale jednou z viacerých možností, ako vytvoriť slávnostnú atmosféru.

Súčasné trendy kladú dôraz na osobný štýl, materiály a celkový vizuálny dojem zo stolovania, nie na striktné dodržiavanie tradícií.

Tablescaping ako reálne používaný koncept

Pojem tablescaping je skutočne používaný v dizajnérskej praxi aj v odborných časopisoch. Označuje komplexné aranžovanie stola, pri ktorom sa pracuje s farbami, textúrami, tvarmi, výškou dekorácií a rozložením jednotlivých prvkov.

Neznamená to odmietanie obrusov. Skôr ide o to, že prestieranie sa vníma ako celok, kde má každý detail – vrátane textilu – jasnú úlohu a estetický význam.

Povrch stola ako súčasť dizajnu

Jedným z reálnych trendov je väčšia pozornosť venovaná samotnej doske stola. Ak ide o kvalitné drevo, kameň alebo betón, dizajnéri často odporúčajú tieto materiály aspoň čiastočne priznať.

V praxi to znamená, že:

  • obrus nemusí zakrývať celý stôl
  • často sa používa len čiastočne
  • alebo sa kombinuje s inými textilnými prvkami

Nejde o zákaz obrusov, ale o vedomú prácu s materiálmi.

Behúň ako overené riešenie

Používanie behúňov v strede stola nie je módny výstrelok, ale dlhodobo používaný dizajnový prvok. Má praktickú aj estetickú funkciu – chráni povrch, zvýrazňuje stred stola a vytvára vizuálnu os.

Materiál sa vyberá podľa štýlu interiéru – od jednoduchého ľanu až po výraznejšie textílie pri slávnostnejšom stolovaní.

Obrúsky ako plnohodnotná dekorácia

Látkové obrúsky zohrávajú v modernom prestieraní dôležitú úlohu. Bežné je:

  • kombinovanie viacerých farieb v jednej palete
  • miešanie rôznych materiálov
  • kreatívne skladanie alebo viazanie

Takýto prístup je bežne odporúčaný dizajnérmi a nijako neodporuje tradíciám.

Dva rovnocenné štýlové smery

V súčasných trendoch sa objavujú dva výrazné, ale rovnocenné smery:

Prírodná a udržateľná elegancia
Stavia na prírodných materiáloch, tlmených farbách, jednoduchosti a kvalite spracovania.

Výraznejší, dramatickejší štýl
Pracuje s tmavšími farbami, kontrastmi, kovovými doplnkami a výraznými textíliami.

Oba prístupy sú bežne používané a závisia najmä od osobného vkusu a charakteru priestoru.

Skutočná realita roku 2025

Najdôležitejším faktom je, že neexistuje jeden „správny“ spôsob prestierania vianočného stola.
Klasický vianočný obrus je stále úplne v poriadku. Rovnako platí, že:

  • nie je povinný
  • nemusí zakrývať celý stôl
  • môže byť doplnený alebo nahradený inými textilnými prvkami

Vianočný stôl sa dnes vníma ako osobný a individuálny priestor, ktorý má vytvárať príjemnú atmosféru – nie slepo nasledovať trendy.

