Klasické vianočné obrusy patria minulosti. Toto používajú dizajnéri v roku 2025

Vianočný obrus stále patrí k sviatočnej tabuli a neplatí, že by ho ľudia či interiéroví dizajnéri prestali používať. Nie je pravda, že by bol „zastaralý“ alebo nechcený. Pravdivé však je, že sa v posledných rokoch mení jeho funkcia a spôsob využitia. V roku 2025 už obrus nie je povinným základom výzdoby, ale jednou z viacerých možností, ako vytvoriť slávnostnú atmosféru.
Viac inšpirácie k tejto téme nájdeš aj v tomto videu od Rebecca Robeson:
Súčasné trendy kladú dôraz na osobný štýl, materiály a celkový vizuálny dojem zo stolovania, nie na striktné dodržiavanie tradícií.
Tablescaping ako reálne používaný koncept
Pojem tablescaping je skutočne používaný v dizajnérskej praxi aj v odborných časopisoch. Označuje komplexné aranžovanie stola, pri ktorom sa pracuje s farbami, textúrami, tvarmi, výškou dekorácií a rozložením jednotlivých prvkov.
Neznamená to odmietanie obrusov. Skôr ide o to, že prestieranie sa vníma ako celok, kde má každý detail – vrátane textilu – jasnú úlohu a estetický význam.
Povrch stola ako súčasť dizajnu
Jedným z reálnych trendov je väčšia pozornosť venovaná samotnej doske stola. Ak ide o kvalitné drevo, kameň alebo betón, dizajnéri často odporúčajú tieto materiály aspoň čiastočne priznať.
V praxi to znamená, že:
- obrus nemusí zakrývať celý stôl
- často sa používa len čiastočne
- alebo sa kombinuje s inými textilnými prvkami
Nejde o zákaz obrusov, ale o vedomú prácu s materiálmi.
Behúň ako overené riešenie
Používanie behúňov v strede stola nie je módny výstrelok, ale dlhodobo používaný dizajnový prvok. Má praktickú aj estetickú funkciu – chráni povrch, zvýrazňuje stred stola a vytvára vizuálnu os.
Materiál sa vyberá podľa štýlu interiéru – od jednoduchého ľanu až po výraznejšie textílie pri slávnostnejšom stolovaní.
Obrúsky ako plnohodnotná dekorácia
Látkové obrúsky zohrávajú v modernom prestieraní dôležitú úlohu. Bežné je:
- kombinovanie viacerých farieb v jednej palete
- miešanie rôznych materiálov
- kreatívne skladanie alebo viazanie
Takýto prístup je bežne odporúčaný dizajnérmi a nijako neodporuje tradíciám.
Dva rovnocenné štýlové smery
V súčasných trendoch sa objavujú dva výrazné, ale rovnocenné smery:
Prírodná a udržateľná elegancia
Stavia na prírodných materiáloch, tlmených farbách, jednoduchosti a kvalite spracovania.
Výraznejší, dramatickejší štýl
Pracuje s tmavšími farbami, kontrastmi, kovovými doplnkami a výraznými textíliami.
Oba prístupy sú bežne používané a závisia najmä od osobného vkusu a charakteru priestoru.
Skutočná realita roku 2025
Najdôležitejším faktom je, že neexistuje jeden „správny“ spôsob prestierania vianočného stola.
Klasický vianočný obrus je stále úplne v poriadku. Rovnako platí, že:
- nie je povinný
- nemusí zakrývať celý stôl
- môže byť doplnený alebo nahradený inými textilnými prvkami
Vianočný stôl sa dnes vníma ako osobný a individuálny priestor, ktorý má vytvárať príjemnú atmosféru – nie slepo nasledovať trendy.