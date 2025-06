Kivi ako prírodné riedidlo krvi. Lekár upozorňuje na účinnú prevenciu krvných zrazenín

Krvné zrazeniny patria medzi najzákernejších nepriateľov zdravia, pretože prichádzajú často bez varovania a dokážu spôsobiť vážne zdravotné problémy aj u inak úplne zdravých ľudí. Väčšina z nás rieši riziko zrazenín užívaním rôznych liekov na riedenie krvi. Len málokto však vie, že máme doma v chladničke prírodnú alternatívu, ktorá nielen účinne bojuje proti vzniku zrazenín, ale navyše chutí sladko, osviežujúco a príjemne exoticky.

Podľa odborníkov a výsledkov vedeckých štúdií je prekvapivým víťazom medzi prírodnými prostriedkami na zníženie rizika tvorby krvných zrazenín nenápadné a často podceňované ovocie – kiwi!

Zelený zázrak s mocou chrániť cievy

Keď sa spomenie prírodné riedenie krvi, väčšine z nás napadne čerstvý cesnak, zázvor, prípadne rybí tuk. Lenže najnovšie štúdie ukazujú, že práve kiwi je jedným z najlepších a najúčinnejších prírodných spojencov v boji proti zrazeninám v krvi. Malý zelený plod, na prvý pohľad nenápadný, obsahuje ohromujúce množstvo živín – vitamíny, antioxidanty a špecifické látky, ktoré podporujú zdravú cirkuláciu krvi a celkovo chránia cievny systém.

Štúdie ukazujú, že pravidelné jedenie kivi dokáže citeľne znížiť hladinu fibrinogénu – ide o bielkovinu, ktorá priamo súvisí s tvorbou zrazenín v krvi. Ľudia, ktorí konzumujú aspoň jedno kivi za týždeň, majú významne nižšie hladiny fibrinogénu, vyšší obsah prospešného HDL cholesterolu a nižšie hodnoty triglyceridov v porovnaní s tými, ktorí kivi vôbec nejedia.

„Dokonca už jedno kivi týždenne môže priniesť významné zlepšenie krvného obrazu a výrazne znížiť pravdepodobnosť tvorby nebezpečných krvných zrazenín,“ potvrdzuje odborník na prevenciu srdcovocievnych ochorení.

Jedinečné zloženie, ktoré robí kiwi unikátnym

Kivi je známe predovšetkým ako ovocie mimoriadne bohaté na vitamín C, no zároveň obsahuje množstvo vitamínu E, draslíka, vlákniny a silných antioxidantov – polyfenolov. Táto unikátna kombinácia látok je dôvodom, prečo má kivi silné protizápalové účinky, schopnosť bojovať s voľnými radikálmi a zároveň chrániť cievy pred poškodením.

Za zmienku stojí aj špeciálny enzým aktinidín, ktorý podporuje zdravé trávenie, pomáha pri lepšom vstrebávaní živín a priaznivo vplýva aj na zdravie pokožky.

Vitamín C navyše pomáha telu efektívnejšie vstrebávať železo, čím podporuje tvorbu zdravých červených krviniek. Polyfenoly a ďalšie antioxidanty v kiwi účinne pôsobia proti zápalu a oxidačnému stresu, čo hrá dôležitú rolu pri prevencii aterosklerózy a iných cievnych ochorení.

Ako kivi pomáha riediť krv a chrániť cievy?

Znižuje hladinu fibrinogénu: Kivi pravidelne znižuje množstvo tejto zrážanlivosť podporujúcej bielkoviny, čím priamo bráni tvorbe krvných zrazenín.

Kivi pravidelne znižuje množstvo tejto zrážanlivosť podporujúcej bielkoviny, čím priamo bráni tvorbe krvných zrazenín. Zvyšuje HDL („dobrý“) cholesterol: Pomáha odstraňovať škodlivý cholesterol a bráni jeho usádzaniu v cievach.

Pomáha odstraňovať škodlivý cholesterol a bráni jeho usádzaniu v cievach. Redukuje triglyceridy: Znižuje tým riziko vážnych zdravotných problémov, ako sú infarkty či mŕtvice.

Znižuje tým riziko vážnych zdravotných problémov, ako sú infarkty či mŕtvice. Obsahuje prírodné salicyláty: Tie sú podobné účinnej látke aspirínu a bránia zhlukovaniu krvných doštičiek, čím tiež prispievajú k ochrane pred vznikom zrazenín.

Kivi a ďalšie potraviny ako prevencia zrazenín

Samozrejme, kivi nie je jediným prírodným „riedidlom krvi“. Veľmi prospešné sú aj iné potraviny ako cesnak, cibuľa, čučoriedky, paradajky, citrusové ovocie, ananás, hrozno, semienka a orechy. Všetky tieto potraviny obsahujú látky ako vitamín E, antioxidanty, omega-3 mastné kyseliny alebo salicyláty, ktoré priaznivo pôsobia na krvný obeh.

Kivi však oproti nim vyniká mimoriadne vyváženým zložením a vysokou koncentráciou vitamínov a enzýmov. Vďaka tomu je kivi mimoriadne komplexnou voľbou pre celkové zdravie cievneho systému.

Koľko kivi denne je ideálne konzumovať?

Lekári a odborníci na výživu odporúčajú zaradiť do jedálnička jedno až tri kivi denne. Ideálne je jesť kivi čerstvé, dokonca aj so šupkou, ktorá obsahuje množstvo vlákniny a ďalších cenných antioxidantov. Ak však užívate lieky na riedenie krvi, pred pravidelnou konzumáciou kivi sa určite poraďte so svojím lekárom, pretože účinky by sa mohli navzájom zosilňovať a mohlo by dôjsť k nadmernému krvácaniu.

Opatrní by mali byť aj alergici, nakoľko kivi môže u niektorých ľudí vyvolať alergickú reakciu. Preto odporúčame začínať s malými dávkami a pozorne sledovať reakcie organizmu.