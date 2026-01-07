Kivi ako malý zázrak pre vaše trávenie? Jeho výnimočné účinky potvrdila dokonca aj Európska únia

Keď sa hovorí o ovocí, ktoré podporuje zdravé trávenie, väčšina ľudí si predstaví jablká či slivky. Pravda je však iná – najúčinnejším prírodným pomocníkom je zelené kivi. A nejde o žiadnu poveru. Európska únia minulý rok oficiálne potvrdila, že práve zelené kivi pôsobí ako účinný metabolický stimulant. V praxi je tak prvým čerstvým ovocím, ktoré získalo povolenie niesť zdravotné tvrdenie týkajúce sa podpory normálneho fungovania čriev.
Možno to neznie veľmi poeticky, ale faktom je, že zelené kivi je prvým ovocím, ktoré môže byť legálne označované ako potravina podporujúca pravidelnú stolicu. A čo je najdôležitejšie – jeho účinky sú vedecky overené. Ako často by ste ho mali jesť a aké množstvo má najvýraznejší efekt?
„Čínsky egreš“ – lahôdka z opačného konca sveta
Kivi pochádza z ďalekej Číny, kde ho ľudia poznali už pred viac než tisíc rokmi. Do Európy sa dostalo až začiatkom 20. storočia a približne v rovnakom období sa začalo pestovať aj na Novom Zélande. Práve tam sa preň ujal názov kivi – vraj pripomínalo tvarom známeho nelietavého vtáka, ktorý je národným symbolom krajiny.
Niekde sa dodnes používa aj označenie „čínsky egreš“, čo odkazuje na jeho pôvod. Najviac si však získalo priazeň ľudí vďaka chuti, ktorá spája sladkú aj kyslú zložku v harmonickom pomere. A navyše – čistenie a konzumácia sú jednoduché: kivi stačí ošúpať alebo prekrojiť a dužinu vydlabať lyžičkou.
Zelené kivi – malé ovocie nabité živinami
Hoci pôsobí nenápadne, ukrýva v sebe úctyhodnú zásobu vitamínov a minerálov.
- Jeden plod denne dokáže zabezpečiť odporúčanú dávku vitamínu C.
- Obsahuje aj vitamíny A a E, ako aj minerály, napríklad draslík, meď, mangán či fosfor.
- Je bohaté na antioxidanty, ktoré chránia bunky pred škodlivými účinkami voľných radikálov.
- Predstavuje významný zdroj vlákniny a enzýmov, ktoré uľahčujú trávenie.
- Odborníci upozorňujú, že môže priaznivo pôsobiť aj pri respiračných ťažkostiach, vrátane astmy.
- Zaradzuje sa aj medzi potraviny vhodné pri prevencii makulárnej degenerácie.
- Denný príjem aspoň dvoch plodov môže znižovať riziko tvorby krvných zrazenín a prispievať k regulácii krvných tukov.
Najdôležitejšie je však to, že minimálne 200 gramov čerstvého zeleného kivi denne podporuje normálnu činnosť čriev a zvyšuje frekvenciu stolice. A presne toto tvrdenie Európska únia v roku 2023 oficiálne schválila pre odrodu Hayward.