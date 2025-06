Kedysi žiarivá perla rumunských hôr, dnes miesto, ktorému sa mnohí radšej vyhnú. Čo sa deje s Poiana Brașov?

Rumunsko je krajina, ktorú ľudia stále častejšie objavujú vďaka jej krásnym prírodným zákutiam, zachovalej kultúre a cenovo dostupným destináciám. Medzi najslávnejšie patrí bezpochyby horské letovisko Poiana Brașov. Toto miesto, ktoré sa nachádza priamo nad historickým mestom Brašov v Transylvánii (Sedmohradsku), bolo dlhé desaťročia považované za klenot rumunského turizmu. V posledných rokoch však sláva tohto strediska pomaly upadá a miestni sa sem prestávajú hrnúť. Prečo sa z obľúbenej destinácie stáva pomaly „mesto duchov“?

Ceny za ubytovanie rastú, domáci si sťažujú

Poiana Brașov sa nachádza v nadmorskej výške 1799 metrov, na úpätí vrchu Postăvarul, ktorý je geograficky významnou križovatkou medzi Južnými a Východnými Karpatmi. Toto letovisko, známe výbornými podmienkami na lyžovanie aj letnú turistiku, zažíva obdobie rozpakov.

Dôvodom sú hlavne stúpajúce ceny ubytovania. Zatiaľ čo v minulosti bolo miesto cenovo dostupné aj pre domácich turistov, dnes už situácia vyzerá inak. V posledných rokoch ceny nocľahov vyskočili nahor o 10 až 20 percent. Pre miestnych Rumunov to znamená čoraz väčší problém nájsť ubytovanie v rozumnej cenovej kategórii. Aj keď je ponuka hotelov a penziónov pestrá, mnohí Rumuni si radšej volia iba jednodňové výlety alebo vyhľadávajú lacnejšie lokality v okolí, keďže dlhší pobyt by výrazne zasiahol ich rozpočet.

Pre zahraničných turistov je situácia trochu iná. Rumunsko patrí všeobecne medzi lacnejšie európske destinácie. Napriek vyšším cenám v Poiane Brașov, keď porovnáme ceny s ubytovaním v alpských krajinách či populárnych strediskách v západnej Európe, je táto lokalita stále pomerne cenovo priaznivá. Päťdňový pobyt pre dve osoby sa pohybuje približne od 280 do vyše 1000 eur, podľa zvoleného štandardu ubytovania. Nie je to málo, ale stále to neznamená, že by mala byť Poiana extrémne nedostupná pre cudzincov.

Problémom je aj komplikovaná doprava

Okrem cien ubytovania je tu však ešte jeden významný problém: dostupnosť. Poiana Brașov nemá v blízkosti žiadne medzinárodné letisko, čo výrazne komplikuje cestu zahraničným návštevníkom. Najbližšie medzinárodné letiská sú vzdialené približne dve a pol hodiny jazdy autom, či už cestujete z hlavného mesta Bukurešť, alebo zo Sibiu. To znamená, že cesta z veľkých európskych miest môže byť pomerne zdĺhavá.

Komplikovaná dostupnosť sa ukázala ako problém aj pri organizovaní medzinárodných akcií. Letovisko napríklad hostilo prestížne súťaže v kartovej hre bridž, no množstvo zahraničných účastníkov nakoniec odmietlo prísť, pretože im cesta pripadala príliš zdĺhavá a únavná. Jeden z účastníkov zo Spojeného kráľovstva poznamenal: „Let z Londýna do Bukurešti trvá zhruba štyri hodiny, a k tomu sa pridávajú ďalšie tri hodiny autom. Je to už trochu príliš.“

Chýbajúca infraštruktúra a rozvojová stratégia

Domáci obyvatelia a športovci opakovane upozorňujú na nedostatok premyslenej stratégie na zvýšenie dostupnosti tejto lokality. Podľa mnohých by výrazne pomohlo vybudovanie menšieho letiska alebo zlepšenie cestnej siete, ktorá by prepojila Poianu Brașov s ostatnými veľkými mestami efektívnejšie než dnes.

Rumunsko síce urobilo veľký pokrok pri budovaní moderných diaľnic, ale práve tieto horské oblasti často zostávajú v úzadí. Miestni volajú po aktívnejšej spolupráci medzi miestnou samosprávou, hoteliermi a štátnymi úradmi, aby Poiana získala medzinárodnú atraktivitu aj pre organizáciu veľkých podujatí.

Zaujímavá história a potenciál, ktorý čaká na využitie

História Poiany Brașov siaha až do roku 1427, keď sa táto oblasť spomínala predovšetkým v súvislosti s chovom oviec. Samotné lyžovanie sa v Poiane začalo rozvíjať už pred viac ako 130 rokmi. Prvá lyžiarska súťaž sa konala v roku 1906, čo bol významný moment v histórii tohto strediska.

Výrazný rozvoj prišiel až v druhej polovici 20. storočia. V roku 1951 sa v Poiane konali Svetové zimné univerzitné hry. Počas tohto podujatia bol otvorený moderný športový hotel a spustená bola prvá lanovka na vrchol Postăvarul, s dĺžkou viac ako dva kilometre.

Od tohto momentu sa lokalita začala dynamicky rozvíjať, pribúdali nové hotely, reštaurácie, športové zariadenia a samozrejme lyžiarske trate. Dnes majú turisti k dispozícii až 12 rôznorodých zjazdoviek, ktoré pokrývajú všetky úrovne náročnosti. V roku 2004 dokonca Poiana Brașov hostila summit NATO, čo potvrdzuje význam tejto lokality.