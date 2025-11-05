Kedysi stál len 50 halierov. Dnes má hodnotu luxusného auta

Len málokto by kedysi uveril, že drobný papierik s nápisom Tuzex sa raz stane zberateľským pokladom. V časoch bývalého Československa išlo o bežný odberný poukaz, akých kolovali tisíce. Dnes však môže mať takýto kúsok cenu luxusného auta – ak ide o vzácnu prvú emisiu z konca 50. rokov.
Práve takýto exemplár z roku 1959 sa v roku 2022 stal hviezdou zberateľskej aukcie. Pôvodne sa predával za niekoľko halierov, no v dražbe dosiahol rekordnú cenu 1 260 000 českých korún čo je približne 49 410 EUR . Vyvolávacia cena pritom bola len 10 000 korún čo je približne 392 EUR.
Pozrite si krátky archívny záber z obdobia Tuzexu:
Čo bol vlastne Tuzex?
Tuzex (Tuzemský export) bol štátny podnik, ktorý vznikol v roku 1957. V období socializmu umožňoval predaj zahraničného tovaru – teda produktov, ktoré sa v bežných obchodoch nedali kúpiť. Namiesto československých korún sa v týchto predajniach platilo odbernými poukazmi, známymi ako bony.
Tieto bony mali hodnotu vyjadrenú v korunách alebo halieroch a mohli sa legálne získať iba vtedy, ak človek dostával valuty zo zahraničia – napríklad pracoval v cudzine alebo mu príbuzní posielali devízy. Bežní občania sa k nim preto dostávali neoficiálne – prostredníctvom vekseľákov, ktorí ich ponúkali na čiernom trhu pred obchodmi s nenápadným šepotom: „Nechceš bony?“
Brána do sveta, ktorý bol za železnou oponou
V obchodoch Tuzex sa predával tovar, o ktorom väčšina ľudí mohla len snívať – džíny Levi’s, parfémy z Francúzska, talianska obuv, elektronika z Japonska či exkluzívna whisky. Mať doma výrobok z Tuzexu znamenalo istý spoločenský status.
Bony sa preto stali symbolom luxusu, prestíže a túžby po západnom svete. Neboli to len peniaze – boli to sny vytlačené na farebnom papieri.
Aukčná senzácia z roku 2022
Zberateľský trh v posledných rokoch rastie, a to aj v oblasti historických papierových platidiel. V roku 2022 sa na aukcii jedného z renomovaných domov v Česku objavil odberný poukaz Tuzexu z roku 1959 v hodnote 50 halierov – išlo o prvú emisnú sériu týchto bonov.
Dražba vyvolala obrovský záujem. Išlo o prvý kus tejto emisie, ktorý sa vôbec objavil v otvorenej aukcii, čo ešte zvýšilo jeho hodnotu.
Odborníci vysvetľujú, že práve rarita a zachovalosť rozhodujú o cene. Väčšina bonov sa po roku 1989 znehodnotila a skončila v odpade, preto sú dnes nepoškodené exempláre z 50. a 60. rokov veľmi vzácne.
Bony ako investícia do minulosti
Podľa zberateľov sa v posledných rokoch zvyšuje záujem o historické platidlá, vrátane bonov, bankoviek či starých šekov. Ich hodnota je stabilná a často rastie rýchlejšie než hodnota zlata. Pre investorov predstavujú zaujímavú formu uchovania hodnoty – a zároveň aj kúsok histórie, ktorý pripomína časy, keď bolo treba obísť systém, aby človek získal niečo „západné“.
Niektoré exempláre sa dnes predávajú v stovkách či tisíckach eur, no len výnimočne prekročia hranicu milióna. Preto je spomínaná aukcia považovaná za mimoriadnu udalosť v zberateľskom svete.
Možno aj vy máte doma poklad
Ak ste po starých rodičoch zdedili krabicu s pohľadnicami či účtenkami, možno sa medzi nimi skrýva aj poukaz z Tuzexu. Väčšina má iba symbolickú hodnotu, no ak ide o exemplár z prvej emisie z roku 1959, môže ísť o veľmi cenný zberateľský predmet.
Zberatelia odporúčajú staré bony nevyhadzovať, ale uchovať ich v suchu a bez ohybu. Ich cena môže ešte narastať – a možno práve medzi nimi sa skrýva ďalší „miliónový“ kúsok.
Zhrnutie
- Tuzex – sieť obchodov so zahraničným tovarom, fungovala od roku 1957.
- Bony – poukazy, ktorými sa v Tuzexe platilo; ich oficiálnu hodnotu určoval podnik.
- Aukcia 2022 – 50-halierový bon z roku 1959 sa predal za 1,26 milióna českých korún skoro 50 000 eur.
- Dôvod ceny – išlo o prvý exemplár z prvej emisie v perfektnom stave.
- Zberateľský význam – staré bony sú dnes cenné investičné predmety, ak sú zachované a vzácne.