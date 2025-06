„Kedysi raj, dnes sklamanie?“ Legendárna atrakcia pri Baltskom mori rozdeľuje návštevníkov

Ak ste niekedy zavítali do poľského prímorského mestečka Stegna, možno si spomínate na jeho pokojný charakter. Bola to lokalita, ktorá sa vymykala tradičným dovolenkovým letoviskám – žiadne hlučné atrakcie, žiadne tlačenice turistov. Namiesto toho borovicové lesy, drevené móla miznúce v mori, čistý piesok a vôňa slaného vzduchu. Miesto, kde si človek mohol oddýchnuť a naozaj vypnúť. Ale to, čo bolo, už neplatí.