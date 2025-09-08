Kedysi mala hodnotu dvoch pív, dnes stojí ako nové auto. Vzácnu päťkorunu prezradí nenápadný detail

Niektoré mince, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť obyčajným kúskom kovu, sa po desaťročiach menia na vyhľadávané rarity. Presne to je prípad československej päťkoruny z roku 1951. Hoci bola vyrazená v obmedzenom množstve a nikdy sa nedostala do bežného obehu, dnes patrí medzi najvzácnejšie mince z obdobia Československa.
Od drobných na pivo k hodnote auta
V päťdesiatych rokoch mala päťkorunová bankovka či minca hodnotu, za ktorú ste si v krčme mohli kúpiť dve pivá alebo pol chleba. Dnes je situácia úplne iná – zachované kusy päťkoruny z roku 1951 sa predávajú za stovky tisíc českých korún, teda tisíce eur.
Rekord padol v roku 2021, keď sa jeden exemplár vydražil za neuveriteľných 600 000 Kč (približne 23 500 €). To je suma, za ktorú by ste si mohli dovoliť nové auto strednej triedy.
Ako vznikla raritná päťkoruna
Rozhodnutie vyraziť päťkorunovú mincu padlo koncom roka 1950. Cieľom bolo nahradiť päťkorunovú bankovku kovovou mincou. Mincovňa v Kremnici preto začala začiatkom roka 1951 experimentovať s novými materiálmi. Farebné kovy boli v povojnovom období veľmi potrebné pre priemysel a obnovu krajiny, preto sa hľadali iné riešenia.
Nakoniec padla voľba na hliníkovú zliatinu (98 % hliník, 2 % horčík), ktorá bola dostatočne dostupná – išlo totiž o odpad z leteckého priemyslu.
Čo robí túto mincu výnimočnou
Päťkoruna z roku 1951 vychádzala z návrhu sochára Otta Gutfreunda z roku 1925. Mala však odlišnosť, ktorá ju dnes robí ľahko identifikovateľnou: na rubovej strane chýba skratka „Kčs“, ktorá sa v povojnovom období už používala.
Mincovňa pripravila aj skúšobné exempláre ďalších mincí – 20 halierov, 50 halierov a 1 korunu – z rovnakého materiálu. Do obehu sa však nakoniec žiadne z nich nedostali. Väčšina vyrazených päťkorún z roku 1951 bola roztavená a len veľmi malé množstvo sa zachovalo. Práve preto sú dnes také vzácne.
Ďalšie cenné päťkoruny
Raritná nie je len päťkoruna z roku 1951. Medzi zberateľsky najcennejšie patria aj tieto kusy:
- niklová päťkoruna z roku 1937 – považuje sa za druhú najvzácnejšiu československú obehovú mincu
- päťkoruna z roku 2007 – vyrazená len v počte približne 23 000 kusov, čo z nej robí zberateľský unikát
- päťkoruny z rokov 2003 a 2004, ktoré sú medzi zberateľmi taktiež vysoko cenené
Najvzácnejšie mince doma i vo svete
Česká národná banka v minulosti vyrazila aj obrovskú pamätnú mincu s nominálnou hodnotou 100 miliónov Kč (okolo 3,9 milióna €), ktorá váži 130 kilogramov. Medzi historicky najdrahšie československé mince patrí svätováclavský desaťdukát z roku 1937, ktorého cena sa vyšplhala až na 23 miliónov Kč (približne 900 000 €).
Vo svete drží rekord americká zlatá minca Double Eagle (Dvojitý orol) z roku 1933. Na aukcii sa predala za 18,9 milióna dolárov, čo je v prepočte viac než 435 miliónov Kč (takmer 17 miliónov €).
Ak vlastníte staré mince po rodičoch alebo starých rodičoch, určite sa oplatí ich dôkladne prezrieť. Váš „obyčajný“ zásuvkový nález sa môže ukázať ako numizmatický klenot. Päťkoruna z roku 1951 je jasným dôkazom, že aj minca, ktorú kedysi nikto nepovažoval za cennú, môže mať dnes hodnotu, o akej sa vám ani nesnívalo.