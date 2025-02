Kedysi bežná súčasť domácností, dnes za ňu môžete dostať aj milión. Neuveriteľná hodnota tuzexových bonov

Pamätáte si na obdobie, keď sa majitelia tuzexových bonov cítili tak trochu ako králi? Bony, ako sa tieto poukážky ľudovo nazývali, mali za socializmu mimoriadnu hodnotu, pretože nimi bolo možné kúpiť inak nedostupný tovar v obchodoch zvaných Tuzex. Mladšej generácii to dnes môže pripadať ako vzdialená minulosť, ale v skutočnosti to nie je až tak dávno. Rovnako zaujímavé je, že niekdajšia hodnota týchto „papierikov“ nielenže úplne nezmizla, ale v súčasnosti dokonca raketovo rastie.

V socializme sa k bonom dalo dostať aj oficiálne – napríklad ak niekto pracoval v zahraničí a posielal domov časť svojich zárobkov. Výnimkou neboli ani ľudia, ktorí pôsobili v našej námornej plavbe. Realita však bola taká, že väčšina obyvateľstva sa k nim dostávala neoficiálne, tzv. „šmelinou“. Veksláci bony či cudzie meny predávali potajomky, čomu sa komunistický režim pochopiteľne snažil zabrániť. Napriek rizikám a hroziacim trestom si však bony našli svoju cestu medzi ľudí. Pred obchodmi Tuzex sa následne tvorili dlhé rady, pretože tam bolo možné zohnať vzácny a kvalitný západný tovar – od džínsov až po elektroniku.

Tisíce až milióny za nenápadný papier

Dnes sa môžu tí, ktorí v šuplíku uchovávajú nejaký ten zabudnutý bon, dočkať prekvapenia. Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ide iba o kus bezcenného papiera z čias minulých, zberateľská hodnota niektorých exemplárov sa môže vyšplhať do závratných výšok. Ako príklad môže poslúžiť prípad z aukcie spred niekoľkých rokov, kde sa jedna poukážka v pôvodnej hodnote päťdesiat halierov predala za viac ako 40 000 . Je fascinujúce, že sa jej cena zvýšila až dvaapolmiliónkrát oproti tomu, čo bola kedysi zapísaná hodnota na bankovke.

Prečo majú bony dnes takú cenu?

Pre zberateľov je dôležitý nielen historický kontext, ale aj vzácnosť a stav konkrétneho exemplára. Podobne ako pri klasických bankovkách alebo minciach, rozhoduje viacero faktorov:

Rok vydania – Staršie emisie môžu byť zberateľsky cennejšie. Nízka nominálna hodnota – Niekedy je to práve zdanlivo bezvýznamná hodnota (napr. päťdesiat halierov), ktorá je najvzácnejšia, ak ide o zriedkavý exemplár. Zachovalosť – Čím lepší stav, tým vyššia cena. Dochované bony bez väčšieho poškodenia môžu mať nebývalú hodnotu.

Ak ste niekedy pri triedení starých dokumentov objavili nejaký tuzexový bon, stojí za to dať ho posúdiť odborníkovi na numizmatiku alebo vyhľadať renomovanú aukčnú spoločnosť. Aj keď váš konkrétny kúsok nemusí dosahovať miliónové čiastky, môže vás výsledné ocenenie príjemne prekvapiť.

Neboli len pre elitu, ale aj pre šikovných

Obchody Tuzex boli oficiálne určené predovšetkým pre ľudí, ktorí zarábali v cudzine, prípadne pre diplomatov či niektoré privilegované skupiny. V praxi sa k bonom však dostávali aj bežní občania, samozrejme neoficiálne. Pre mnohých tak predstava získať štýlové rifle, exotické potraviny alebo kvalitnú elektroniku nebola len snom, ale realitou – stačilo nájsť správneho „veksláka“ a disponovať potrebnou hotovosťou v korunách.

Luxusný tovar bol vďaka bonom na dosah, no už menej sa hovorí o tom, že ľudia si tým často privodili problémy s bezpečnostnými zložkami. Nielen pred Tuzexom, ale aj v uličkách alebo baroch sa dalo dohodnúť na výmene peňazí za bony, a tak vznikal celý nelegálny trh. Dnes to znie možno úsmevne, no vtedy to bolo synonymum adrenalínu a rizika.

Staré poklady, ktoré má človek pod nosom

Možno doma máte nielen bony, ale aj ďalšie zdanlivo bezcenné predmety z éry socializmu. V takýchto situáciách je dobré zachovať si chladnú hlavu a neponáhľať sa s vyhadzovaním starých vecí do kontajnera. Popri spomienkach a nostalgii môžu mať niektoré kúsky z minulosti aj reálnu finančnú hodnotu.

Mnoho rodín pri dedení, úprave podkrovia či pivnice nájde staré fotky, dokumenty, mince alebo dokonca oblečenie, ktoré môžu byť pre zberateľov a historikov zaujímavé. Kto by čakal, že niekoľko rokov po páde komunistického režimu sa budú staré tuzexové poukážky predávať za sumu, za ktorú by si dnes niekto mohol kúpiť aj nové auto?

Prečo sa oplatí poradiť s odborníkmi

Numizmatika nie je len o minciach : Podobne ako tradičné bankovky, aj platidlá zo špecifických období (napríklad tie tuzexové) môžu byť vyhľadávaným artiklom.

: Podobne ako tradičné bankovky, aj platidlá zo špecifických období (napríklad tie tuzexové) môžu byť vyhľadávaným artiklom. Zachovalosť je kľúčová : Ak je bon poskladaný, natrhnutý či inak poškodený, jeho hodnota klesá.

: Ak je bon poskladaný, natrhnutý či inak poškodený, jeho hodnota klesá. Raritné série: Niektoré emisie sa tlačili v menšom množstve, a práve tie môžu byť pre zberateľov zlatou baňou.

Ak si nie ste istí, či máte v rukách poklad, alebo len bezcennú papierovú spomienku, kontaktujte profesionálov. Renomované aukčné siene môžu ponúknuť odborný posudok a zabezpečiť prípadnú dražbu, ak by išlo o hodnotný kúsok.

Nostalgia, ktorá môže zmeniť váš rozpočet

Aj keď by sa mohlo zdať, že tuzexové bony a éra nekonečných radov pred špeciálnymi obchodmi sú už navždy minulosťou, ich odkaz pretrváva. Niekdajší symbol luxusu a “veksláckej” šmeliny si dnes našiel svoje miesto v numizmatických zbierkach, kde môže mať prekvapivo vysokú hodnotu. Ak teda máte doma zachovalý kus tohto socialistického artefaktu, určite stojí za úvahu poradiť sa s odborníkmi. Môže sa totiž ľahko stať, že zdanlivo bezvýznamný päťdesiathalierový bon dnes dokáže v aukcii zarobiť sumu, ktorá by pred pár desaťročiami ani nebola predstaviteľná.