Kedy zbierať tekvice? Skúsení pestovatelia majú jednoduchý, no geniálny trik!

Tekvice sú momentálne doslova na každom kroku. Ich sezóna dozrievania je v plnom prúde – zaplnili obchody aj záhrady, kde sa nimi pýši nejeden záhradkár.
Ak chcete, aby vám úroda vydržala čo najdlhšie v dokonalej kvalite, oplatí sa poznať správny postup pri zbere aj skladovaní. Prinášame vám niekoľko užitočných rád, ako na to.
Tekvica – nenáročná a všestranná zelenina
Pestovanie tekvíc zvládne naozaj každý. Tento druh zeleniny sa v posledných rokoch teší veľkému návratu – nielen na záhonoch, ale aj v kuchyni.
Z tekvice možno pripraviť polievky, koláče, nátierky či chutné rizotá. Ak ju máte vždy poruke, ušetrí vám čas aj peniaze. Aby však vydržala čo najdlhšie, treba dodržať niekoľko jednoduchých pravidiel pri zbere a uskladnení.
Aké tekvice pestujete?
Pozrite si aj krátke video o pestovaní, zbere a skladovaní tekvíc:
Tekvice sa rozdeľujú na letné a zimné druhy.
Letné (napr. patizón, cuketa či rondini) sa zbierajú mladé a treba ich spracovať čo najskôr – nie sú vhodné na dlhé skladovanie.
Zimné tekvice naopak vydržia celé mesiace, ak im venujete správnu starostlivosť.
Zvyčajne sa zbierajú od konca augusta do konca októbra, podľa konkrétnej odrody. Ich vegetačné obdobie trvá približne 110 až 130 dní.
Pred mrazom sa neotáľajte
Tekvice je potrebné pozbierať ešte pred prvými mrazmi. Chlad by mohol poškodiť dužinu a skrátiť dobu skladovania.
Ako spoznať, že je tekvica zrelá?
Zrelá tekvica má tvrdú, pevnú šupku sýtej farby – môže byť oranžová, zelená, tmavá alebo jemne žíhaná, v závislosti od odrody.
Šupku už nie je možné prerezať nechtom.
Keď tekvica prestane rásť, stonka začne drevnatieť a v okolí stopky sa objavia drobné vlasové trhlinky.
Pri poklepaní prstom znie plod duto a zreteľne.
So zrelou tekvicou manipulujte vždy opatrne – ľahko sa otlačí a poškodené kusy sa nedajú dobre skladovať.
Nezrelé plody odporúčame čo najskôr spotrebovať, pretože sa rýchlejšie kazia.
Kedy a ako tekvicu zozbierať
Ideálny čas na zber je slnečný a suchý deň. Samotná rastlina by mala byť už odumretá.
Použite ostrý nôž alebo záhradnícke nožnice a plod opatrne odrežte – vždy nechajte 8 až 10 cm dlhý stonka.
Čím je stonka dlhší, tým lepšie sa tekvica skladuje a dlhšie vydrží.
Tekvica potrebuje chvíľu oddychu
Pred uskladnením nechajte tekvice 2 až 3 týždne dosychať na suchom, teplom mieste bez prístupu vlhkosti.
Počas tohto obdobia plody ešte dozrievajú, zvyšuje sa v nich obsah výživných látok a vytvára sa ich typická vôňa a chuť.
Ako tekvice správne skladovať
Na uskladnenie vyberajte len zdravé, nepoškodené plody.
Tekvice, ktoré sú nahnité, prasknuté alebo otlačené, radšej ihneď spracujte.
Najvhodnejšie podmienky na skladovanie sú:
- teplota medzi 10 – 14 °C,
- vlhkosť do 60 %,
- suché, vetrané prostredie.
V takýchto podmienkach vám úroda bez problémov vydrží až do jari – a vy si budete môcť vychutnávať chutné tekvicové dobroty počas celej zimy.