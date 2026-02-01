Kedy sa dočkáme jari? Meteorológovia vysvetľujú, čo sa dá o nadchádzajúcich mesiacoch povedať s istotou

Ak vás už zimné počasie unavuje a máte pocit, že sneženie neberie konca, nie ste sami. Mnohí z nás sa prirodzene pýtajú, kedy sa začne otepľovať. Hoci dlhodobé predpovede nikdy nedokážu určiť presný dátum nástupu jarného počasia, meteorológovia poskytujú aspoň orientačné informácie o tom, aké trendy môžeme očakávať.
Čo ukazujú sezónne modely?
Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) pravidelne zostavuje sezónne prognózy. Tie pre jar naznačujú, že priemerné teploty v mesiacoch marec, apríl a máj majú zvýšenú pravdepodobnosť, že budú vyššie než dlhodobý priemer. Ide však o pravdepodobnosť, nie o istotu — dlhodobé predpovede musia počítať s veľkým množstvom premenných.
Rovnako sa odhaduje, že množstvo zrážok by malo zostať v rámci normálu. Aj tu však platí, že regionálne rozdiely sú bežné a konkrétne situácie môže ovplyvniť aktuálne prúdenie vzduchu.
Globálne teploty: potvrdený trend otepľovania
Britská meteorologická služba UK Met Office pravidelne hodnotí vývoj globálnej klímy. Podľa jej analýz sa globálna priemerná teplota nachádza už dlhšie nad predindustriálnym priemerom a posledné roky patria medzi najteplejšie v histórii meraní.
To však neznamená, že môžeme s istotou predpovedať extrémne teplé jaro v Európe. Globálne otepľovanie ovplyvňuje klimatickú rovnováhu, ale regionálne odchýlky sú stále výrazne závislé od konkrétnych atmosférických podmienok.
ENSO a El Niño: čo sa o tomto jave dá povedať presne
Fenomén ENSO, ktorý zahŕňa fázy El Niño a La Niña, je jedným z najvýznamnejších klimatických javov na planéte. Odborníci potvrdzujú, že pod hladinou tropického Pacifiku sa odohrávajú zmeny, ktoré môžu viesť k prechodu do tzv. ENSO-neutral fázy.
Podľa amerického Centra pre klimatické predpovede (NOAA) je pravdepodobnosť takéhoto vývoja v období od januára do marca približne 75 %. Meteorológovia však zdôrazňujú, že tento jav má v Európe slabší a nepriamy vplyv. Najdôležitejším faktorom pre počasie na našom kontinente zostáva Severoatlantická oscilácia (NAO), ktorá sa nedá s dlhým predstihom presne predpovedať.
Ako môže prebiehať jarné počasie v našom regióne
V minulých rokoch bolo na Slovensku aj v Česku bežné, že jarné počasie prichádza skôr ako kedysi. Niektoré druhy drevín — napríklad broskyne či marhule — často nakvitnú už v období, kedy ešte hrozia nočné mrazy. Ide o jav, ktorý odborníci pozorujú dlhodobo a súvisí najmä s miernejšími zimami.
Skoršie otepľovanie zároveň spôsobuje, že peľová sezóna začína skôr, najmä pri drevinách ako lieska či jelša. To je fakt, ktorý potvrdzujú alergologické pracoviská aj fenologické pozorovania.
Kedy presne jar dorazí, však v tejto chvíli povedať nemožno. Meteorológovia môžu pracovať len s trendmi:
- zvýšená pravdepodobnosť nadpriemerných teplôt
- normálne až mierne zvýšené zrážky
- vysoká miera neistoty v dôsledku atmosférickej cirkulácie
Zhrnutie: čo je naozaj isté
✔ Dlhodobé klimatické modely naznačujú teplejšiu jar,
✘ ale nedokážu určiť presné teploty či dátum nástupu jarného počasia.
✔ ENSO prechádza zmenami, ktoré meteorológovia pozorujú,
✘ ale jeho priamy vplyv na Európu je obmedzený.
✔ Globálne teploty sú historicky vysoké,
✘ regionálne prejavy ostávajú veľmi variabilné.
Jar teda s veľkou pravdepodobnosťou bude teplejšia, no konkrétne počasie závisí od faktorov, ktoré sa menia z týždňa na týždeň.