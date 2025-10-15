Kedy naposledy pokosiť trávnik pred zimou? Presný čas, ktorý rozhodne o jeho zdraví

Starostlivosť o trávnik na jeseň nie je len otázkou vzhľadu záhrady, ale predovšetkým zdravia samotnej trávy. Práve jesenné kosenie totiž určuje, ako dobre trávnik zvládne zimu a ako rýchlo sa na jar prebudí do zelenej krásy. Ak sa trafíte do správneho času a zvolíte vhodnú výšku kosenia, váš trávnik prežije chladné mesiace bez plesní, bez holých miest a na jar vás privíta sviežou zeleňou.
Ideálny čas na posledné kosenie
Presný dátum sa síce nedá určiť, pretože závisí od počasia, no vo všeobecnosti platí, že posledné kosenie by malo prebehnúť medzi polovicou októbra a začiatkom novembra. Sledujte predpoveď – kľúčovým momentom je obdobie tesne pred príchodom prvých mrazov.
Tráva rastie dovtedy, kým teplota trvalo neklesne pod 5 °C. Keď sa ochladenie ustáli, rast sa zastaví a to je signál, že je čas naposledy vziať do ruky kosačku. Ak by ste to urobili príliš skoro, trávnik by mohol do zimy oslabiť. Ak však budete čakať príliš dlho, riskujete poškodenie mrazom alebo plesňami.
Aká má byť výška trávy?
Pred zimou sa odporúča mierne zvýšiť výšku kosenia – zhruba o pol centimetra oproti bežnému letnému nastaveniu. Ideálna výška by mala byť 4 až 5 centimetrov.
- Príliš nízky trávnik – korienky sa odkryjú, pôda sa rýchlejšie premŕza a tráva môže v zime odumrieť.
- Príliš vysoký trávnik – pod snehom sa zohne, začne hniť a stane sa živnou pôdou pre plesne.
Preto je dôležité dodržať túto rovnováhu – ani príliš krátky, ani príliš dlhý porast.
Na čo si dať pozor
Pri poslednom kosení musí byť tráva suchá a pôda nesmie byť premrznutá ani premočená. Ak by ste kosili mokrý alebo namrznutý trávnik, kosačka by mohla povrch narušiť a vytvoriť nepekné škvrny či diery.
Dobrým trikom je tiež nabrúsiť nože kosačky – tupé nože trávu neodrežú, ale trhajú, čím sa zvyšuje riziko, že sa do listov dostane infekcia alebo pleseň. Ostrý rez naopak tráve pomáha hojiť sa rýchlejšie.
Ako trávniku pomôcť pred zimou
Ak chcete trávniku ešte viac uľahčiť prežitie zimy, môžete mu dopriať jesenné hnojenie – ideálne špeciálnym prípravkom s vyšším obsahom draslíka. Ten podporuje pevné korene a zlepšuje odolnosť voči mrazu. Dusíkaté hnojivá sa už v tomto období neodporúčajú, pretože podporujú rast, ktorý by mohol zimu oslabiť.
Nezabudnite tiež trávnik očistiť od lístia a vetvičiek, aby sa pod nimi netvorila pleseň. Pred zimou by mal zostať čistý, prevzdušnený a pripravený na odpočinok.
Čo sa stane, ak kosíte nesprávne
Nesprávna výška kosenia môže mať nepríjemné následky:
- Ak trávnik pokosíte príliš nízko, stratí schopnosť fotosyntézy, korene prídu o živiny a tráva oslabne. Výsledkom býva redší porast a pomalší štart na jar.
- Ak ho necháte príliš vysoký, hrozí, že sa pod snehom zrazí, zafarbí dohneda a začne hniť. Plesne potom môžu poškodiť nielen trávu, ale aj samotnú pôdu.
Na jar vás tak môže privítať trávnik s lysinami, hnedými fľakmi a slabým rastom.
Jesenné kosenie je ako bodka za celou sezónou. Hoci sa môže zdať, že ide o drobnosť, jedno správne načasované kosenie môže mať väčší význam než desiatky jarných zásahov. Ak trávnik pred zimou ošetríte s rozvahou, na jar sa vám odvďačí hustým, zdravým a sýtozeleným porastom – presne takým, aký vidíte v záhradkárskych magazínoch.