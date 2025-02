Kedy je pre mačku príliš chladno na pobyt vonku?

Mačky sú známe tým, že majú rady teplo, pohodlie a príjemné miestečká, kde sa môžu nerušene zohrievať. To však rozhodne neznamená, že by vôbec nezvládli nižšie teploty, alebo že by sa im musel človek vyhýbať v každom prípade, keď teplomer klesne. Predsa len sú však mačky o niečo citlivejšie na chlad než napríklad niektoré psy. Preto je dôležité vedieť, pri akej teplote by ste ich už mali radšej nechať vnútri a ako im zabezpečiť zdravie a pohodlie v zimnom období.

V rámci článku som sa rozprávala s veterinárom, ktorý sa vo svojej praxi často stretáva s otázkami ohľadom bezpečného pobytu mačiek vonku počas chladných dní. Kedy je teda pre mačku vonkajšia zima naozaj nebezpečná a čo všetko môžete spraviť, aby ste svoju štvornohú parťáčku ochránili?

Ktoré teploty vyhovujú mačkám?

Na to, ako dobre mačka znáša chlad, vplýva celý rad faktorov:

Hmotnosť zvieraťa (vychudnuté mačky reagujú na mráz horšie než „zakrmené“ jedince)

(vychudnuté mačky reagujú na mráz horšie než „zakrmené“ jedince) Vek (staršie mačky a celkom malé mačiatka sú k chladu náchylnejšie)

(staršie mačky a celkom malé mačiatka sú k chladu náchylnejšie) Typ srsti a plemeno (dlhosrsté plemená s hustým kožuchom znášajú mrazy lepšie než tie, ktoré majú srsť riedku alebo dokonca žiadnu)

Ak je mačka staršia, príliš mladá či chudá, riziko podchladenia sa značne zvyšuje. Veterinár spomenul aj dôležitosť zdravotného stavu – najmä pri srdcových ťažkostiach alebo poruche štítnej žľazy treba byť dvojnásobne opatrný.

Pozrite si aj krátke video od veterinára o optimálnych teplotách pre mačky

Ako spoznať, že je mačke zima?

Všimnúť si, že mačke je chladno, nie je zvyčajne ťažké. Ak sa vaša miláčica často schúli do klbka, kŕčovito sa zmenší a pritom evidentne hľadá teplejší kút, môže byť v miernom diskomforte. Medzi výraznejšie signály už patrí trasenie celého tela a studené ušká či labky. Keď to dôjde až do tohto bodu, mačka je pravdepodobne veľmi prechladnutá a potrebuje rýchlu pomoc, respektíve teplejšie prostredie.

Pri zvažovaní, či vašu mačku pustiť von, sa riaďte jednoduchým pravidlom:

Ak vonkajšia teplota klesne pod 7 °C, radšej ju nechajte vo vnútri.

Pre mnohé plemená (alebo slabšie jedince) je práve 7 stupňov Celzia teplotný zlom, pri ktorom už reálne hrozí nebezpečenstvo podchladenia.

Čo je hypotermia a kedy hrozí mačke?

Hypotermia, čiže podchladenie, vzniká, keď telesná teplota mačky klesne pod 35 °C. Toto môže nastať v dôsledku dlhšieho pobytu na mraze alebo vlhku (napríklad ak zviera zmokne, prípadne spadne do snehu či do vody a následne mrzne).

Príznaky podchladenia môžu zahŕňať:

Zmätené správanie, dezorientáciu

Problémy s dýchaním, plytké dýchanie

Stuhnuté svalstvo

Rozšírené zrenice

Vo vážnych prípadoch dokonca upadnutie do kómy

Ak spozorujete čo i len niektorý z týchto varovných signálov, neváhajte a okamžite kontaktujte veterinára. Prílišné podchladenie je pre mačky nebezpečný stav a vyžaduje odbornú starostlivosť.

Môže mačka aj v zime vychádzať von?

Samozrejme, pokiaľ je zdravá, má primeranú srsť a teploty nie sú hlboko pod bodom mrazu, mačka môže ísť von aj v zime. Musíte však zvážiť pár dôležitých vecí:

Vek a zdravotný stav. Staršie mačky, mačatá a mačky s oslabeným srdcom alebo inou chronickou chorobou sú na chlad citlivejšie a vyžadujú zvýšenú pozornosť. Typ srsti. Bezsrstné či krátkosrsté plemená sú náchylnejšie na ochladenie, preto s nimi treba zaobchádzať opatrne a chrániť ich pred mrazom. Predpoveď počasia. Ak meteorológovia hlásia silné sneženie, mrazivé teploty či silný vietor, je omnoho bezpečnejšie nechať mačku vo vnútri. Zabezpečený prístup k teplu. Pokiaľ je mačka vonku, mala by mať možnosť kedykoľvek sa vrátiť domov do tepla alebo aspoň do dostatočne zatepleného prístrešku. Skúsenosť s pobytom vonku. Mačka, ktorá vonku nikdy predtým nebola, bude mať výrazne menšiu šancu „vedieť si rady“ v chladnom počasí. Nemá vyvinuté návyky, nemá možno dostatočnú srsť a nepozná ani terén.

Dôležitá pozornosť detailom: Čistenie labiek po návrate

Keď pustíte mačku von v období, keď sa cesty a chodníky posýpajú soľou, rátajte s tým, že soľ môže mačkám dráždiť kožu na labkách. Hneď po príchode domov labky jemne očistite, aby soľ nezostala na vankúšikoch. Mačky si totiž labky prirodzene olizujú, a v takom prípade by sa do ich tela mohli dostať nepríjemné toxické látky či dráždivé chemikálie. Dôsledkom môže byť podráždenie žalúdka alebo zvracanie. Prevencia je tu naozaj najlepším prístupom.

Krátke zhrnutie na záver

Teplota pod 7 °C už môže byť hraničná: Ak klesne ortuť teplomera nižšie, zvážte, či necháte mačku vonku.

už môže byť hraničná: Ak klesne ortuť teplomera nižšie, zvážte, či necháte mačku vonku. Sledujte signály ako trasenie, schúlenie do klbka, studené ušká a labky.

ako trasenie, schúlenie do klbka, studené ušká a labky. Dávajte pozor na hypotermiu , najmä u starších a chorých mačiek.

, najmä u starších a chorých mačiek. Chráňte labky pred posypovou soľou a inými chemickými látkami.

pred posypovou soľou a inými chemickými látkami. Zabezpečte mačke teplé útočisko, aby sa mala kam ukryť v prípade náhleho ochladenia.

Mačky si dokážu zimu istým spôsobom užiť – hrávajú sa v snehu, rady skúmajú zimné prostredie a môžu pri tom pocítiť nový druh podnetov. Rozhodujúce však je, aby ich majitelia boli dostatočne obozretní, poznali stav svojho domáceho miláčika a vedeli včas rozpoznať varovné príznaky. Vďaka tomu si vaša mačka môže zachovať zdravie, pohodu a užiť si všetky ročné obdobia bez nepríjemností.