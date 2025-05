Kedy je najlepší čas na strihanie živého plota, aby bol hustý a krásny? Presne tento moment nepremeškajte

Živý plot je obľúbeným riešením pre mnohých záhradkárov, ktorí radšej volia prirodzené ohraničenie svojho pozemku namiesto kovových plotov či vysokých betónových múrov. Má estetickú funkciu, harmonicky dopĺňa záhradu a podporuje prírodný vzhľad celého prostredia. Aby však plnil svoju estetickú aj praktickú úlohu dlhodobo, je nevyhnutné sa oň pravidelne a správne starať. Kľúčom k úspechu je najmä vhodný čas a správny spôsob jeho strihania. Kedy teda živý plot najlepšie zastrihávať a ako pritom postupovať?

Táto otázka sa nedá zodpovedať jednoducho a jednou vetou. Zásadne totiž záleží na druhu rastlín, z ktorých je živý plot tvorený. Inak pristupujeme k ihličnanom, inak k listnatým druhom, pričom ešte rozlišujeme, či ide o stálozelené alebo opadavé listnaté dreviny. Pozrime sa teda detailne na jednotlivé kategórie a odporúčania, ktoré by ste mali dodržať.

Opadavé listnaté živé ploty

Ak ste si zvolili opadavé dreviny, ideálne je ich upraviť dvakrát ročne. Prvé zastrihnutie prichádza na konci zimy alebo v skorom predjarí, ešte predtým, ako sa na kríkoch objavia nové listy. V tomto období sú rastliny v pokojovom stave a rez ich nezaťažuje tak silno ako v čase aktívneho rastu.

Tento prvý strih má predovšetkým hygienický charakter – odstránite všetky poškodené, uschnuté alebo zimou oslabené vetvy. Zároveň plotu poskytnete základné formovanie, ktoré určí jeho celoročnú podobu.

Druhý rez je vhodné uskutočniť koncom leta, ideálne v priebehu septembra. Tento rez má najmä estetickú a funkčnú úlohu – pomáha udržať požadovaný tvar a podporuje zahustenie porastu. Dôležité je, aby ste nenechali druhý rez na príliš neskorú jeseň, pretože mladé výhonky by nestihli do príchodu mrazov dostatočne vyzrieť.

Stálozelené listnaté ploty – jeden alebo dva rezy?

V prípade stálozelených živých plotov síce teoreticky stačí jeden rez ročne, záhradníci však odporúčajú aj tu dodržať dva strihy pre lepší výsledok. Prvý a hlavný rez vykonajte na prelome jari a leta, teda hneď po prvej vlne intenzívneho rastu. Táto úprava zaistí, že sa plot nebude nekontrolovateľne rozrastať a zachová si žiadaný tvar.

Druhý rez môžete uskutočniť opäť koncom leta. Tento krok nie je síce striktne nevyhnutný, no ak ho nevynecháte, budete sa môcť tešiť z dokonale upraveného a hustého plotu aj počas zimy a začiatkom nasledujúcej sezóny.

Ihličnaté ploty – menej náročné na údržbu

Ak preferujete živé ploty z ihličnatých drevín, budete mať menej starostí s údržbou. Tieto druhy totiž zvyčajne potrebujú len jeden hlavný strih ročne, najlepšie v období medzi koncom jari a začiatkom leta, teda počas júna. Výnimkou môže byť napríklad tis červený, ktorý znesie aj ľahší korekčný rez v priebehu leta.

Pri rezaní ihličnanov platí zásada opatrnosti – vždy režte len do nových, čerstvých výhonkov. Vyhnite sa hlbokému zásahu do staršieho dreva, pretože väčšina ihličnatých drevín už z neho nie je schopná znova vyrašiť, čo by mohlo narušiť celkový vzhľad plotu.

Dôležité pravidlá správneho rezu

Už vieme, kedy plot strihať, no ako to robiť správne? Pri reze používajte vždy ostré a čisté záhradnícke nožnice, ktoré zabezpečia hladký a čistý rez. Poškodenie spôsobené tupými nožnicami môže rastliny oslabiť a zvýšiť ich náchylnosť na choroby.

Dôležité je aj načasovanie strihu podľa počasia. Rez by ste mali vždy vykonávať za suchých dní, pretože vlhkosť výrazne zvyšuje riziko vzniku hubových ochorení. Ak počasie nie je priaznivé, radšej strihanie odložte na inokedy – záhrada vždy ponúka množstvo iných prác, ktoré môžete vykonať namiesto toho.

Pozor na hĺbku a tvar strihu

Ako hlboko možno do živého plotu zasiahnuť? Už sme spomenuli, že ihličnany režeme len povrchovo, no listnaté dreviny zvládajú hlbší zásah lepšie. Ak však striháte pravidelne, hlboký rez ani nebude potrebný. Stačí priebežne udržiavať daný tvar a vzhľad.

Veľmi dôležité je aj to, aby slnečné svetlo prenikalo ku všetkým častiam plotu – aj k tým spodným. Aby ste to zabezpečili, tvarujte plot mierne kónicky, teda tak, že vrchná časť bude užšia ako spodná. Tým sa vyhnete tomu, aby spodné vetvy opadávali a usychali, čím by ste po pár rokoch mohli mať plot, ktorý už ani nesiaha až k zemi a tým stráca svoju funkciu.

Mladý plot vyžaduje viac starostlivosti

Ak máte nový, mladý živý plot, nebojte sa strihať ho častejšie. Pravidelný rez totiž podporuje jeho zahusťovanie. Starší plot, ktorý je už vyformovaný, potrebuje menej časté zásahy. Stačí ho len mierne usmerňovať, keďže už má prirodzený rastový tvar.

V súlade s prírodou

Záhradkárčenie znamená rešpektovať pravidlá prírody a prispôsobiť sa jej rytmom. Keď sa naučíme správne a citlivo upravovať svoj živý plot, nielenže bude krásny a zdravý, ale prinesie nám aj radosť a uspokojenie z práce, ktorá rešpektuje prirodzené zákonitosti života.

Ak tieto zásady dodržíte, váš živý plot sa vám odvďačí dokonalým vzhľadom a dlhou životnosťou.