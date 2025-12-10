Kedy dať do vázy barborky, aby rozkvitli na Vianoce: Pravda je iná, než si mnohí myslia!

Jedna starodávna tradícia hovorí, že dievčaťu, ktorému na Vianoce rozkvitne „barborka“, sa do roka splní sen o svadbe.
Či už túžite po zásnubách alebo si chcete jednoducho skrášliť domov, třešňová vetvička dokáže vykúzliť krásnu sviatočnú atmosféru. Ako však docieliť, aby barborky zakvitli práve na Štedrý deň?
Legenda o svätej Barbore
Podľa poverí bol otec svätej Barbory turecký šľachtic, ktorý ťažko niesol, že sa jeho dcéra priklonila ku kresťanstvu.
Nechal ju uväzniť vo veži, no ani hrozby či mučenie ju neprimäli zaprieť svoju vieru. Keď ju odsúdil na smrť, Barbora si pred popravou odlomila vetvičku, ktorá údajne uprostred zimy zakvitla.
Na jej počesť sa dodnes strihajú ovocné konáriky – barborky. Predstavujú nové svetlo, príchod Ježiša Krista aj zimný slnovrat.
Pre slobodné dievčatá bol biely kvet symbolom vysnívaných svadobných šiat.
Ochránkyňa mnohých povolaní
Svätá Barbora sa stala patrónkou viacerých remesiel – chránia sa k nej baníci, murári, hutníci, zvonári, klobučníci, delostrelci, hasiči či kamenári.
Jej meno vzývajú aj chorí a umierajúci, ktorí hľadajú pokoj. Podľa tradície ochraňuje kresťanov pred búrkami, ohňom či morom.
Mladé dievčatá sa k nej obracali s prosbou o skutočnú lásku a šťastné vydajky. Aj preto je jej sviatok 4. decembra spojený s istou magickou silou.
Barborky a dievčenské povery
Nejedna slobodná dievčina sa v noci pred Barbariným sviatkom vybrala do sadu a zubami odlomila vetvičku, aby jej do Štedrého dňa zakvitla. Rozkvitnutý konárik bol znamením blízkej svadby.
Mnohé dievčatá si odtrhli vetvičiek viac a každú pomenovali podľa jedného z možných ženíchov.
Ktorá „barborka“ rozkvitla ako prvá, toho meno malo najväčšiu šancu stať sa menom budúceho manžela.
Iné zase nosili vykvitnutý konárik za pásom na polnočnú omšu.
Ak im ho niektorý mládenec z pasu vybral a pripol si ho na klobúk, dali o sebe vzájomne jasne vedieť, že si sú naklonení – a do roka vraj mohla zaznieť svadobná hudba.
Aj keď je dnešné randenie o čosi komplikovanejšie, rozkvitnutá barborka stále poteší – či už ste slobodná, rozvedená, ovdovelá alebo jednoducho single.
Kúsok rozkvitnutej vetvy dokáže priniesť do domova radosť aj nádej.
Z akých stromov barborku získať?
Najčastejšie sa strihajú konáriky z třešne, ale použiť môžete aj jabloň, marhuľu, slivku či broskyňu.
Ako zabezpečiť, aby barborky rozkvitli na Vianoce
Podľa knihy Adventní čas od Dagmar Šotterovej stačí dodržať niekoľko jednoduchých krokov:
- Konáriky potrebujú prejsť mrazom.
Ak je na svätú Barboru príliš teplo, vložte ich na dva dni do chladničky či mrazničky. Mráz pomôže uvoľniť látky, ktoré brzdia kvitnutie.
- Konáriky zrežte našikmo a krátko ponorte do vody s teplotou okolo 60 °C.
- Následne celé vložte na asi šesť hodín do vane s vodou teplou približne 40 °C.
- Vo váze použite vlažnú vodu a pridajte lyžičku cukru.
- Vetvičky umiestnite na svetlé miesto.
- Denne meňte vodu a občas končeky znovu zrežte.
- Pri suchom vzduchu konáriky rosťte alebo ich občas ponorte do vody, aby nevyschli. Na Vianoce sa vám odvďačia krásnymi kvetmi.
Tip navyše
Položte blízko vázy misu s jablkami. Plody uvoľňujú etylén, ktorý dokáže proces kvitnutia urýchliť.