Kedy a ako zasadiť jesenný cesnak? Kompletný prehľad najlepších odrôd a pestovateľských tipov

Cesnak je v kuchyni nenahraditeľný – či už pripravujeme tradičné slovenské jedlá alebo experimentujeme, jeho jedinečná chuť a vôňa obohacujú mnohé recepty. Aby sme mali čerstvý cesnak poruke aj budúci rok, je dôležité venovať pozornosť jeho správnej výsadbe už teraz na jeseň.

Cesnak nie je len kulinárska prísada – obsahuje alicín, prchavé oleje, selén, vitamíny a ďalšie cenné látky, ktoré prospievajú nášmu zdraviu. Posilňuje imunitu, pôsobí proti vírusom a baktériám, pomáha pri problémoch so srdcom a dokonca podporuje aj správnu hladinu cholesterolu. Cesnak nám teda naozaj môže prispieť k lepšiemu zdraviu, no na oplátku potrebuje starostlivosť pri pestovaní. Ako na to, aby sme si v budúcej sezóne užili jeho bohatú úrodu?

Čo cesnak vyžaduje od pôdy a stanovišťa

Cesnak má svoje nároky a v pestovaní nie je možné robiť kompromisy. Potrebuje ľahkú, dobre priepustnú pôdu, aby sa zabránilo premokreniu, ktoré môže viesť k hnilobe koreňov. Hnojenie čerstvým maštaľným hnojom tiež nie je vhodné. Rovnako je dôležité, aby miesto výsadby nebolo v blízkosti iných cibulovitých rastlín, ako je cibuľa, či tam, kde cesnak rástol v minulých rokoch. Tým sa znižuje riziko napadnutia chorobami a škodcami, ktoré by mohli cesnak oslabiť.

Kvalitná sadba je základ

Aby sme sa mohli tešiť na bohatú úrodu, začnime s kvalitnou sadbou. Vyberáme len zdravé a veľké strúčiky z predchádzajúcej úrody. Malé vnútorné strúčiky nie sú vhodné – sadiť by sme mali len tie najlepšie a najväčšie. Pre lepšiu ochranu strúčikov je odporúčané namočiť ich do špeciálneho roztoku, ako je Sulka, podľa inštrukcií výrobcu, na približne 12 hodín. Niektorí záhradkári pridávajú aj kúpeľ vo fungicídnom roztoku, čo poskytne cesnaku dodatočnú ochranu.

Ideálny čas a spôsob výsadby

Jeseň je obdobím, kedy má cesnak najlepšie podmienky pre výsadbu, avšak netreba sa ponáhľať. Pôda by mala byť chladnejšia, ale nesmie ešte zamŕzať. Pred výsadbou vykopeme rýhy s dostatočnou hĺbkou, aby strúčiky boli pokryté aspoň 5 cm pôdy. Medzi jednotlivými strúčikmi by mala byť vzdialenosť okolo 10 cm a medzi radmi odporúčame dodržať rozstup približne 30 cm. Tieto rozmery zabezpečia dostatok priestoru pre rast a vývoj cesnaku.

Výber správnej odrody

Pri jesennej výsadbe sa oplatí vybrať odrody prispôsobené chladnému počasiu. Rozlišujeme medzi paličákmi a nepaličákmi – paličák má zvyčajne strúčiky usporiadané do paličiek, zatiaľ čo nepaličák má rozmiestnené strúčiky voľnejšie.

Obľúbené ozimné odrody cesnaku:

Vekam – tento paličák má fialové škvrnky na šupkách a je odolný voči chorobám.

– tento paličák má fialové škvrnky na šupkách a je odolný voči chorobám. Jovan – svetlá odroda vhodná na pestovanie doma, ľahko sa udržiava a dáva stabilnú úrodu.

– svetlá odroda vhodná na pestovanie doma, ľahko sa udržiava a dáva stabilnú úrodu. Anton – nepaličák, ktorého zelené časti sú tiež jedlé.

– nepaličák, ktorého zelené časti sú tiež jedlé. Benátčan – ak ste na výsadbu v jeseni zabudli, môžete túto odrodu zasadiť aj skoro na jar.

– ak ste na výsadbu v jeseni zabudli, môžete túto odrodu zasadiť aj skoro na jar. Matin – vhodný do suchších oblastí, patrí medzi odrody vysádzané výhradne na jeseň.

– vhodný do suchších oblastí, patrí medzi odrody vysádzané výhradne na jeseň. Lukan – ak hľadáte odrodu s najvyššou úrodnosťou, Lukan je výbornou voľbou.

Tip na záver

Blíži sa čas na sadenie ozimného cesnaku, a preto je dobré začať plánovať vhodné miesto. Vyberte stanovište, kde sa cesnak neobjavil aspoň štyri roky, aby sa predišlo riziku chorôb a zabezpečil sa zdravý rast rastlín.