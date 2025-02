Kedy a ako sadiť tuje? Dodržiavajte tieto zásady a budete mať hustý a zdravý živý plot

Tuje patria medzi najobľúbenejšie dreviny, vďaka ktorým dokážeme efektívne ochrániť svoje súkromie pred pohľadmi susedov a náhodných okoloidúcich. Hoci rastú pomerne pomaly, ich trvalá zeleň a prirodzený vzhľad stoja za to. Kedy je správny čas na vysádzanie tují a aká by mala byť optimálna vzdialenosť medzi nimi, respektíve od plota? V nasledujúcich riadkoch nájdete všetky dôležité tipy a odporúčania, aby sa tuje na vašej záhrade rozrástli do krásneho, hustého živého plota.