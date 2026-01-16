Keď začne sneh miznúť, problémy sa môžu rýchlo objaviť. Odmäk dokáže poškodiť strechu už za pár dní

Začiatok roka priniesol bohatú snehovú pokrývku, ktorá na mnohých strechách ležala celé týždne. Najväčšiu záťaž však nepredstavuje samotný sneh, ale voda uvoľňujúca sa počas odmäku. Práve toto obdobie býva kritické – aj drobné nedostatky na streche sa počas niekoľkých dní môžu zmeniť na viditeľné a nákladné škody.
VIDEO: Ako predchádzať vzniku ľadových bariér na streche
Prečo je odmäk pre strechy taký rizikový
Keď sneh zostáva na streche dlhší čas, začne pôsobiť ako tepelná izolácia. Teplo unikajúce z domu roztápa jeho spodnú vrstvu, a to aj vtedy, keď sa teplota vzduchu drží pod bodom mrazu. Vzniknutá voda samospádom steká k okrajom strechy, ktoré bývajú najchladnejšie. Tam znovu zamŕza a vytvára ľadové nánosy.
Prvým viditeľným signálom, že sa na streche strieda topenie a mrznutie, sú dlhé cencúle. Ich prítomnosť znamená, že voda neodteká prirodzene, ale zostáva na miestach, kde môže neskôr napáchať škody.
Ako vznikajú ľadové bariéry – tichý nepriateľ strechy
Ak sa ľad na okrajoch strechy postupne hromadí, vytvára ľadové bariéry, ktoré fungujú ako malé priehradky. Bránia tomu, aby voda odtiekla cez odkvap, a tak sa hromadí nad nimi.
Keď sa voda nemá kam dostať, začína si hľadať cestu:
- pod strešné škridly alebo plech
- do podstrešnej fólie
- k tepelnej izolácii v podkroví
- do miest, kde môže vzniknúť vlhkosť alebo plesne
Tieto procesy sú dobre známe a patria medzi najčastejšie zimné problémy rodinných domov.
Odmäk rýchlo odhalí aj konštrukčné slabiny
Počas zimy mohli škridly posunúť poryvy vetra, mráz mohol narušiť tesnenie okolo komína či strešných okien a oplechovanie sa mohlo uvoľniť. Kým je vonku sucho a mrazivo, tieto slabé miesta sa nemusia prejaviť. No odrazu počas odmäku tečie po streche veľké množstvo vody a problém sa ukáže okamžite.
Voda, ktorá cez deň prenikne do menšej praskliny a v noci opäť zamrzne, ju dokáže ešte viac rozšíriť. Tento cyklus patrí medzi najčastejšie dôvody, prečo strechy poškodzujú práve prechodové obdobia medzi mrazom a teplom.
Ako znížiť riziko škôd počas odmäku
Existuje viacero postupov, ktoré výrazne pomáhajú predchádzať problémom:
1. Odstránenie nadmerného množstva snehu
Ak sú podmienky bezpečné, oplatí sa znížiť hrúbku snehovej vrstvy. Čím menej snehu ostane, tým menej vody vznikne pri topení.
2. Kontrola odkvapov a zvodov
Upchaté alebo zamrznuté odkvapy sú jednou z najčastejších príčin vzniku ľadových bariér. Voda musí mať voľnú cestu preč zo strechy.
3. Bezpečné rozpúšťanie ľadu
Ak je odkvap úplne zablokovaný ľadom, možno použiť rozmrazovače na báze chloridu vápenatého. Ten:
- pôsobí aj pri nízkych teplotách
- je menej agresívny ako bežná posypová soľ
- umožní vytvorenie kanála na odtok vody
Granule sa nasypú do látkového vrecúška či pančuchy a položia priamo na ľad. Rozmrazovač pôsobí cielene, bez poškodenia plechov alebo fasády.
Prečo sa oplatí konať včas
Ak sa v interiéri objavia vlhké mapy, kvapky na strope alebo typický zatuchnutý zápach, ide o jasné dôsledky vlhkosti prenikajúcej zo strechy. Čakanie situáciu zhorší a zvýši náklady na opravu.
Najlepšia ochrana je však dlhodobá:
- jesenná kontrola strechy
- kontrola tesnenia okolo prestupov
- prípadné doplnenie protisnehových prvkov, ktoré bránia nadmernému zosúvaniu snehu
Správna prevencia a rýchla reakcia počas zimy dokážu výrazne znížiť riziko porúch a ušetriť stovky až tisíce eur. Odmäk potom nemusí predstavovať obávaný začiatok stavebných komplikácií.