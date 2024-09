Keď vyberáme farby pre jednotlivé miestnosti, vychádzame z tých, čo sa nám páčia, prípadne sa prikláňame k farbám, čo sú práve in. Chyby pri výbere farieb do interiéru

Voľba správnych farieb je umenie. Závisí od veľkosti izby a množstvo svetla v ňom, na spôsoby využitia interiéru, a aj naša psychika je dôležitým aspektom, ktorý naše rozhodnutie ovplyvňuje.

Čomu sa vyvarovať?

Príliš tmavé farby

To čo sa nám páči inde, nemusí byť to pravé pre náš interiér. Príkladom sú momentálne dosť populárne tmavé farby, ako je čierna, čokoládovo hnedá či temne modrá. Rozhodne nie sú vhodné do malých priestorov, ktoré ešte opticky zmenšujú. Miestnosť pôsobí ponuro a to aj preto, že tmavé farby pohlcujú svetlo .

Príliš sýte farby

Ak siahnete po veľmi výraznej sýtej farbe, môžete sa po čase cítiť v miestnosti nepríjemne. Zvlášť v prípade, že ju použijete na veľkej ploche alebo dokonca po celej miestnosti. Hrejivé červené či oranžové odtiene začnú pôsobiť až agresívne, sýto modrá vyvoláva pocit chladu, fialová v spálni môže dokonca spôsobovať nespavosť.

Veľa bielej

Aj pri voľbe bielej farby môžete urobiť chybu, nie je totiž biela ako biela. Pre obytné interiéry sa viac hodia lomené odtiene, teda také, ktoré obsahujú trošku okru. Vznikne tak obľúbená smotanová alebo šampaň, odtiene výrazne teplejšie ako žiarivo snehobiela. Tá môže po čase pôsobiť nepríjemne pre oči.

Nezabudnite: studené farby upokojujú, teplé povzbudzujú k aktivite

Každá farba na nás pôsobí inak, žltá optimisticky, modrá upokojuje, zelená je farbou rastu, fialová napomáha sústredeniu.

Ak máte doma príliš aktívneho potomka, určite nesiahnite po oranžovej či dokonca červenej, pretože by jeho aktivitu ešte viac podporili. Skôr, než sa definitívne rozhodnete pre nejakú farbu, mali by ste o nej vedieť, ako na vás bude pôsobiť. Pre interiéry, kde chcete navodiť pocit pohody a bezpečia je aktuálne veľmi obľúbená kombinácia zelenej a modrej v odtieňoch vodného sveta. Pre povzbudenie skúste kombinovať odtiene žltej a oranžovej, prípadne ružovej s malinovo či jahodovo červenou.