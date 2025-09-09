Keď sladká bodka nestačí. Dezert s bylinkami ako nečakané osvieženie po jedle

Limetka, bazalka a sladké cesto? Na prvý pohľad zvláštna kombinácia, ale v skutočnosti funguje dokonale. Jemné sušienky s nádychom citrusov a sviežich byliniek vás prekvapia ľahkosťou aj originálnou chuťou.
Mnohí si myslia, že bylinky patria len do slaných jedál. Pravda je však iná – v spojení s citrusmi sa ich aróma ešte zvýrazní a dokáže pozdvihnúť aj dezerty na úplne inú úroveň. Recept na tieto mäkké sušienky s bazalkou a limetkou vznikol pôvodne na americkom blogu a rýchlo sa stal obľúbenou špecialitou jeho autorky. Hodí sa na letné posedenie na terase, na piknik v tráve či ako svieža sladká bodka po večeri.
Recept na limetkové cookies s bazalkou
Ingrediencie (asi na 16 kusov):
- 115 g zmäknutého masla
- 150 g kryštálového cukru
- 1 vajce
- 1/2 čajovej lyžičky vanilkového extraktu
- kôra z 1 limetky
- 3 lyžice veľmi nadrobno nasekanej čerstvej bazalky
- 220 g hladkej múky
- 1/2 čajovej lyžičky jedlej sódy
- 1/2 čajovej lyžičky soli
Postup prípravy:
- Rúru si predhrejte na 190 °C a plech vyložte papierom na pečenie.
- V miske vyšľahajte maslo s cukrom do svetlej nadýchanej peny (trvá to asi 2–3 minúty).
- Potom pridajte vajce, vanilkový extrakt, limetkovú kôru a nasekanú bazalku. Dobre premiešajte, aby sa chute spojili.
- V samostatnej miske zmiešajte múku, sódu bikarbónu a soľ. Suchú zmes postupne prisypávajte do maslovej hmoty a miešajte, kým nevznikne jednotné cesto.
- Pomocou lyžice odoberajte kúsky cesta, formujte guľôčky s priemerom približne 4 cm a ukladajte ich na plech s odstupom aspoň 2 cm. Pečte 8–12 minút – podľa veľkosti sušienok. Hotové nechajte vychladnúť na mriežke.
Prečo táto kombinácia funguje?
Spojenie sladkého cesta, sviežej bazalky a jemne kyslej limetky môže pôsobiť netradične, no výsledok je skutočne výnimočný. Bazalka dodáva osviežujúci tón, limetka zabezpečí príjemný kontrast a spolu vytvárajú dezert, ktorý nie je presladený, ale ani fádny. Je to presne tá rovnováha chutí, ktorú hľadáte, keď túžite po niečom originálnom a odľahčenom.
Ak radi experimentujete, tento recept je ideálny základ na ďalšie chuťové variácie. Bazalku môžete nahradiť čerstvou mätou alebo tymianom, čo sušienkam dodá zase iný charakter. Tiež môžete skúsiť kombináciu s citrónovou alebo pomarančovou kôrou. Možností je veľa – stačí sa odvážiť vyskúšať niečo nové.