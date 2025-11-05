Keď sa z poslušného psíka stane puberťák? Čo sa deje so psom počas dospievania a prečo mení správanie?

Zbadali ste, že váš dovtedy poslušný psík sa zrazu správa ako rebel? Okolo ôsmeho mesiaca života začína u psov obdobie, ktoré by sme mohli nazvať psia puberta. Z poslušného maznáčika sa stane tvrdohlavý „teenager“, ktorý má vlastný názor na všetko. Poviete mu „sadni“, a on sa na vás len povýšenecky pozrie, otočí sa a spokojne si ďalej žužle svoju obľúbenú hračku. Znie to povedome?
Podľa štúdie prechádzajú psy počas dospievania zmenami podobnými tým, aké poznáme u ľudí. V tomto období testujú hranice – zisťujú, čo si môžu dovoliť, ako ďaleko môžu zájsť a kde sa končí trpezlivosť ich majiteľa. Zaujímavé však je, že neposlušnosť najčastejšie smerujú práve voči svojim pánom, zatiaľ čo voči cudzím ľuďom sa správajú pomerne ukážkovo.
Psia puberta – prirodzená fáza, nie zlyhanie výcviku
Možno ste si všimli, že váš pes, ktorý predtým nikdy neskákal na nábytok, sa zrazu s radosťou rozbehne a pristane prednými labkami na stole alebo sa vám bez hanby uvelebí v posteli. Nie, nejde o to, že by zabudol všetko, čo ste ho naučili. Ide o úplne normálnu, prechodnú fázu vývinu.
So správnym prístupom, dávkou pochopenia a trpezlivosti sa väčšina psov po niekoľkých mesiacoch opäť „vráti do formy“.
Láskyplný vzťah je základ
Vedci sledovali správanie 69 psov – labradorov, border kolií a ich krížencov – a zamerali sa na to, ako sa mení ich poslušnosť v súvislosti s hormonálnymi zmenami a začiatkom puberty. Výsledky boli prekvapujúce:
psy, ktoré mali nestabilný alebo napätý vzťah s majiteľom, prechádzali pubertou ťažšie a častejšie vzdorovali. Ak bol pán nervózny, používal tresty alebo nekonzistentné povely, pes reagoval negatívnejšie a pubertu začínal skôr. Naopak, u psov, ktorých majitelia prejavovali trpezlivosť, dôveru a lásku, prebiehalo toto obdobie pokojnejšie a kratšie.
Ako sa prejavuje psia puberta
Obdobie dospievania môže mať rôzne podoby – od drobných zlozvykov až po poriadne rebelstvo. Niektoré typické prejavy sú:
- pes testuje hranice a skúša vašu trpezlivosť
- povely, ktoré predtým ovládal, zrazu ignoruje
- správa sa impulzívne, až drzým spôsobom
- začne žuvať topánky, nábytok či kabelky
- označuje močom svoje územie
- škrabe podlahu alebo iné povrchy
- vyhľadáva spoločnosť iných psov
- prejavuje väčší záujem o dominanciu a spoločenské postavenie
Niektorí majitelia v tejto fáze podliehajú panike, no všetky tieto správania sú úplne normálne. Nie je potrebné zúfať – je to len ďalšia etapa v jeho vývine.
Trpezlivosť a pochvala fungujú lepšie než krik
Dobrou správou je, že puberta netrvá večne. Väčšina psov sa okolo jedného roka veku vracia k svojej pôvodnej poslušnosti – často dokonca ešte väčšej než predtým. Trestanie či krik len zhoršujú vzťah a zvyšujú stres.
Najlepšou cestou je pozitívna motivácia, pochvala a dôslednosť. Odmeňujte správne správanie, ignorujte drobné „vzdory“ a doprajte psíkovi veľa pohybu – unavený pes má menej energie na výtržnosti.
Puberta prejde, vzťah ostane
Ak teda váš štvornohý kamarát práve prežíva svoje „divoké roky“ a tvári sa, že vaše povely nepočul, nezúfajte. Nie je neposlušný naschvál – len objavuje svoju nezávislosť.
Dospelosť prinesie opäť rovnováhu a poslušnosť, no láskavý prístup počas puberty dokáže z vášho psa urobiť ešte oddanejšieho a vyrovnanejšieho partnera.
Takže keď váš chlpatý puberťák nabudúce s víťazným pohľadom vyskočí na stôl, zhlboka sa nadýchnite a spomeňte si – aj toto raz prejde. A možno sa na tom raz obaja zasmejete.