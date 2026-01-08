Keď kúrenie prestane fungovať a vonku mrzne. Tento vojenský trik dokáže zvýšiť teplotu v miestnosti aj o 10 °C

Zimné mrazy dokážu potrápiť každého, no najhoršie je, keď v takýchto dňoch dôjde k výpadku vykurovania. Porucha centrálneho rozvodu, havária kotolne alebo jednoducho zlyhanie techniky môže spôsobiť, že radiátory prestanú hriať. Aj bez funkčného kúrenia však existujú spôsoby, ako v byte alebo dome udržať teplotu o niečo vyššiu a prečkať kritické hodiny či dni.
Ako zimy zvládali naši predkovia – zaujímavé video
Ak vás zaujíma, ako ľudia prežívali tuhé zimy v časoch, keď neexistovalo ústredné kúrenie, moderné izolácie ani elektrické spotrebiče, môžete si pozrieť toto video:
Tieto postupy vychádzajú zo základných fyzikálnych princípov aj z odporúčaní odborníkov na energetiku a núdzové situácie. Nejde o senzácie, ale o praktické techniky, ktoré skutočne fungujú.
1. Zmenšite priestor, ktorý sa snažíte udržať teplý
Teplo sa udrží oveľa lepšie v menšej miestnosti než v celom byte. Preto:
- vyberte si jednu izbu, kde budete tráviť čas
- zatvorte dvere do ostatných miestností
- ak máte priečky alebo paravány, využite ich
Najľahšie sa vykuruje miestnosť s menším objemom vzduchu. Aj telesné teplo ľudí v miestnosti sa v nej udrží dlhšie.
2. Utiahnite všetky miesta, kadiaľ uniká teplý vzduch
Najväčšími „zlodejmi tepla“ sú netesné okná a dvere. Úniky tepla môžu spôsobiť aj niekoľkostupňový rozdiel.
Pomôcť môže:
- deka, osuška alebo vankúš priložený k spodnej hrane okna či dverí
- hrubé závesy alebo provizórne prevesenie deky cez okno
- igelitová alebo bublinková fólia pripevnená zvnútra na okenný rám
- utesnenie medzier lepiacou páskou či lepiacou gumou
Vďaka tomu sa obmedzí prúdenie studeného vonkajšieho vzduchu a teplo zostane dlhšie vnútri.
3. Vytvorte si malý „teplý kút“ – izolovaný mikropriestor
Hoci články často uvádzajú zvýšenie teploty až o 10 °C, v skutočnosti je realistické, že v malom uzavretom mikropriestore môže byť teplejšie o 3–6 °C, najmä vďaka teplu vášho tela.
Ako ho vytvoriť:
- použite stôl, závesy alebo deky a vytvorte provizórny „stan“ či úkryt
- vo vnútri používajte deky, periny alebo spacáky
- čím menší priestor, tým účinnejšie udržiava teplo
Tieto princípy sú rovnaké ako pri núdzových úkrytoch, kde sa spolieha na teplo ľudského tela a izoláciu.
4. Izolujte sa od studenej podlahy
Teplý vzduch stúpa, studený klesá – preto je podlaha v zime najchladnejšia.
- nesadajte si priamo na zem
- použiť môžete karimatku, matrac, spacák alebo niekoľko vrstiev prikrývok
- najlepšie je sedieť na stoličke či gauči, kde je vzduch teplejší
Tento krok výrazne znižuje riziko prechladnutia.
5. Využite bezpečne zvyškové teplo zo spotrebičov
Ak ide elektrina alebo plyn, získate teplo aj z bežného varenia či pečenia:
- po vypnutí nechajte rúru otvorenú, kým chladne (pozor na deti a zvieratá!)
- hrniec po dovarení nechajte ešte chvíľu na sporáku
- teplé jedlo a nápoje tiež pomáhajú ohriať telo zvnútra
Tieto zdroje neprinesú výrazné vykúrenie, ale môžu pridať pár stupňov navyše alebo zabrániť rýchlemu poklesu teploty.
6. Oblečte sa vrstvene a použite izolačné materiály
Každá vrstva oblečenia zadržiava vzduch, ktorý funguje ako izolácia. Najlepšie funguje kombinácia:
- termo prádla
- strednej vrstvy (mikina, vlnený sveter)
- vrchnej vrstvy, ktorá bráni prenikaniu vzduchu
Výborne fungujú aj:
- vlna
- flís
- perie
- izotermické (alebo záchranné) fólie – ale len ak sú priamo na tele alebo nad vami, nie ako izolácia celej miestnosti.
7. Vetrajte krátko a účinne
Aj v zime treba vetrať, aby ste zabránili vlhkosti a plesniam.
Správny postup:
- otvoriť okno dokorán
- vetrať 2–3 minúty
- okamžite zatvoriť
Krátke intenzívne vetranie vyvetrá vzduch, ale ochladí steny a predmety minimálne.
8. Čo nepomáha alebo je nebezpečné (a často sa uvádza na internete)
- Rúru alebo sporák NEPOUŽÍVAJTE ako hlavný zdroj tepla. Otvorený plynový sporák môže spôsobiť otravu oxidom uhoľnatým.
- Zapaľovanie sviečok miestnosť nevyhreje. Teplo zo sviečky je zanedbateľné.
- Záchranná fólia sama o sebe neohrieva priestor – len odráža teplo späť k telu.
Realistické očakávania
V nevykurovanej domácnosti pri extrémnych mrazoch je nemožné udržať dlhodobo izbovú teplotu. No pomocou týchto opatrení môžete:
- spomaliť ochladzovanie
- udržať miestnosť o niekoľko stupňov teplejšiu než zvyšok bytu
- vytvoriť si malý priestor, kde bude teplota citeľne vyššia
- znížiť riziko podchladenia
Tieto techniky používajú energetickí experti aj záchranné zložky pri výpadkoch kúrenia.