Keď je vo výhodnej akcii, kupujem ho do zásoby. Stabilizuje hladinu cukru v krvi a pre srdce je doslova zázrak

Ovocie je neoddeliteľnou súčasťou pestrej a vyváženej stravy. Hoci sa mu niektorí ľudia vyhýbajú kvôli jeho prirodzenému obsahu cukru, z nutričného hľadiska má obrovskú hodnotu. Vďaka vitamínom, minerálom aj vláknine posilňuje imunitný systém, podporuje trávenie a výrazne prispieva k udržaniu celkového zdravia. Jedným z najväčších skvostov medzi ovocím je granátové jablko, ktoré obsahuje množstvo prospešných látok. Odborníci pritom upozorňujú, že táto šťavnatá plodina výnimočne pomáha srdcu, cievam aj regulácii krvného cukru.

Prečo je ovocie kľúčové pre naše zdravie

1. Vysoký obsah vitamínov a minerálov

Ovocie obsahuje množstvo rôznych vitamínov – od vitamínu C posilňujúceho imunitu, cez vitamíny skupiny B, až po vitamín K a ďalšie. Tieto látky sú nevyhnutné pre správne fungovanie metabolizmu, podporu energetickej hladiny a regeneráciu buniek. Navyše sa v ovocí nachádzajú dôležité minerály, ako je draslík, horčík či vápnik, ktoré pomáhajú organizmu udržať optimálnu hladinu elektrolytov, regulovať nervový prenos a chrániť kosti.

2. Význam vlákniny

Vláknina je základným prvkom zdravej stravy – podporuje trávenie, čistí črevný trakt a prispieva k pravidelnému vylučovaniu. Pri dostatočnom príjme vlákniny by sme sa nemali trápiť zápchou ani častými hnačkami. Mnohí výživoví poradcovia pritom pripomínajú, že väčšina ľudí vlákninu vo svojom jedálničku podceňuje alebo jej neprijíma dostatok. Práve ovocie ponúka možnosť doplniť vlákninu prirodzenou cestou.

3. Odporúčaná dávka

Podľa odborníkov by sme mali denne skonzumovať približne dva kusy stredne veľkého ovocia, prípadne zhruba 170 gramov. Samozrejme, netreba to preháňať a jesť ovocie od rána do večera. Jeho zaradenie do dopoludňajšieho jedálnička alebo ako zdravá desiata však môže priniesť množstvo pozitív pre organizmus.

Granátové jablko: Poklad v červenom kabáte

1. Nutrične bohaté a plné antioxidantov

Granátové jablko je pôvodom z Ázie a do Európy sa dováža už dlhé roky. Za svoju popularitu vďačí nielen výraznej červenej farbe, ale predovšetkým pozoruhodnému obsahu vitamínov a iných cenných látok. Nájdeme v ňom vitamín C, ktorý je kľúčový pre imunitu, ďalej vitamíny K, A, E a tiež vitamíny skupiny B. Bohaté je aj na minerály – draslík, fosfor, kremík, jód, vápnik či horčík. Okrem toho obsahuje aj antokyany, ellagitaníny, flavonoidy a katechíny – silné antioxidanty, ktoré pomáhajú bojovať proti oxidačnému stresu.

2. Prečo je zázrakom pre srdce a cievy

Granátové jablko sa v mnohých odborných článkoch spája so zlepšením stavu srdcovo-cievneho systému. Je to najmä vďaka schopnosti pomáhať pri znižovaní cholesterolu a regulácii krvného tlaku. Pravidelná konzumácia granátového jablka navyše stabilizuje hladinu cukru v krvi, čo je prínosom pre ľudí s predispozíciou na cukrovku.

Prevencia proti ateroskleróze a zlyhaniu srdca : Antioxidanty obsiahnuté v granátovom jablku prispievajú k správnej funkcii ciev a zabraňujú usadzovaniu tukových depozit v tepnách.

: Antioxidanty obsiahnuté v granátovom jablku prispievajú k správnej funkcii ciev a zabraňujú usadzovaniu tukových depozit v tepnách. Regulácia krvného tlaku : Tento druh ovocia môže pomôcť rozšíriť cievy a podporiť lepší prietok krvi, čím znižuje riziko hypertenzie.

: Tento druh ovocia môže pomôcť rozšíriť cievy a podporiť lepší prietok krvi, čím znižuje riziko hypertenzie. Znižovanie rizika krvných zrazenín: Vďaka pozitívnemu vplyvu na krvný obeh granátové jablko pomáha predchádzať tvorbe nebezpečných zrazenín, ktoré môžu viesť k vážnym zdravotným komplikáciám.

3. Vysoký podiel draslíka

Zaujímavosťou je, že granátové jablko obsahuje až osemnásobne viac draslíka než banány, ktoré sa bežne považujú za jeden z hlavných zdrojov tohto minerálu. Draslík je dôležitý pre zdravie srdca, obličiek a celkovú rovnováhu tekutín v tele. Jeho dostatočná hladina pôsobí ako prirodzený podporný prostriedok pri regulácii krvného tlaku.

Ako granátové jablko zaradiť do jedálnička

Priamo ako desiata : Ak máte radi svieže a šťavnaté chute, môžete si granátové jablko jednoducho vychutnať samostatne. Semienka síce môžu byť náročnejšie na vylúpanie, no výsledok stojí za to – dostanete lahodnú kombináciu sladko-kyslej chuti a množstvo prospešných látok.

: Ak máte radi svieže a šťavnaté chute, môžete si granátové jablko jednoducho vychutnať samostatne. Semienka síce môžu byť náročnejšie na vylúpanie, no výsledok stojí za to – dostanete lahodnú kombináciu sladko-kyslej chuti a množstvo prospešných látok. S jogurtom alebo do raňajkovej kaše : Ak si pripravujete raňajky v podobe ovsenej či inej obilninovej kaše, semienka granátového jablka vám jedlo nielen ozdobia, ale pridajú aj extra porciu vitamínov. Rovnako dobre vyniknú v kombinácii s prírodným bielym jogurtom.

: Ak si pripravujete raňajky v podobe ovsenej či inej obilninovej kaše, semienka granátového jablka vám jedlo nielen ozdobia, ale pridajú aj extra porciu vitamínov. Rovnako dobre vyniknú v kombinácii s prírodným bielym jogurtom. Do zeleninových šalátov : Pre milovníkov sviežich kombinácií môže byť granátové jablko výborným spestrením šalátu. Jeho jemná sladkosť príjemne vyváži chuť horkastej zeleniny, ako je napríklad čakanka alebo rukola.

: Pre milovníkov sviežich kombinácií môže byť granátové jablko výborným spestrením šalátu. Jeho jemná sladkosť príjemne vyváži chuť horkastej zeleniny, ako je napríklad čakanka alebo rukola. Vo forme šťavy: Ak vám neprekáža vyšší obsah prírodného cukru, môžete si z granátového jablka pripraviť šťavu. Má výraznú rubínovú farbu a charakteristickú vôňu, pričom naštartuje trávenie a podporí imunitu.

Využite zľavy a zásobte sa

Granátové jablká sa dnes dajú zohnať takmer v každom supermarkete. Vďaka tomu, že mnohé obchody ich pravidelne ponúkajú vo výhodných akciách, môžete si ich nakúpiť do zásoby a uskladniť na chladnejšom mieste. Pri dlhšom skladovaní však odporúčame sledovať ich stav a pred konzumáciou každý plod dôkladne prezrieť, či neprejavuje známky plesne alebo hniloby.

Keď už granátové jablká nakúpite, rozhodne sa nebojte experimentovať. Semienka môžete pridať k rôznym jedlám, pričom zaručia nielen zaujímavú chuť, ale aj skvelý vizuálny efekt. Ak radi pečiete, skúste granátové jablko využiť aj do koláčov alebo ako ozdobu na dezerty. Svieža červená farba mu zabezpečí neprehliadnuteľný vzhľad.

Zhrnutie: Malý ovocný zázrak s veľkými účinkami

Plné vitamínov a minerálov : Granátové jablko obsahuje vitamíny C, K, A, E, B, ako aj draslík, fosfor, kremík, jód, vápnik a horčík.

: Granátové jablko obsahuje vitamíny C, K, A, E, B, ako aj draslík, fosfor, kremík, jód, vápnik a horčík. Podpora srdca a ciev : Pravidelná konzumácia pomáha pri znižovaní cholesterolu, krvného tlaku a vďaka antioxidantom predchádza vzniku usadenín v tepnách.

: Pravidelná konzumácia pomáha pri znižovaní cholesterolu, krvného tlaku a vďaka antioxidantom predchádza vzniku usadenín v tepnách. Stabilizácia hladiny cukru v krvi : Hodí sa aj pre ľudí, ktorí musia strážiť príjem cukru.

: Hodí sa aj pre ľudí, ktorí musia strážiť príjem cukru. Viac draslíka ako banány : Obsahuje až osemkrát viac draslíka, čo je kľúčové pre zdravé srdce a správnu činnosť obličiek.

: Obsahuje až osemkrát viac draslíka, čo je kľúčové pre zdravé srdce a správnu činnosť obličiek. Jednoduché zaradenie do jedálnička: Môžete ho jesť samostatne, pridať do jogurtu, šalátov, raňajkovej kaše či pripraviť šťavu.

Granátové jablko patrí k najúčinnejším druhom ovocia, ktoré by ste rozhodne mali zaradiť do svojej stravy. Ak si ho kúpite vo výhodnej akcii, nebojte sa vziať aj väčšie množstvo. Či už ho budete konzumovať samotné, alebo ním ozvláštnite svoje obľúbené pokrmy, poslúži vám ako lahodná a zároveň zdravá prísada. Nezabúdajte, že najlepšie výsledky dosiahnete pravidelnosťou. Doprajte si granátové jablko napríklad raz za pár dní a vaše srdce, cievy a tráviaci systém sa vám poďakujú.