Keď je veľká zima už aj na Fínov. Tisíce turistov zostali zaseknuté v Laponsku

Severné Fínsko zažilo počas uplynulého víkendu arktické počasie, ktoré výrazne narušilo dopravu v celom regióne. Najvážnejšia situácia nastala na letisku v Kittile, kde museli v nedeľu zrušiť všetky plánované lety. Teplota sa totiž prepadla až k –37 °C, čo je hladina, pri ktorej prestávajú spoľahlivo fungovať viaceré pozemné služby potrebné na prípravu lietadiel na odlet.
Lyžovanie vo Fínsku je zážitok samo o sebe
Na popularite regiónu dobre ukazuje aj video, ktoré zachytáva atmosféru lyžovania v Laponsku – od pokojnej severskej prírody až po moderné zjazdovky.
Video: Lyžovanie vo Fínsku môže byť dokonalé
Zrušenie letov spôsobilo, že v Laponsku ostali uviaznuté tisíce turistov. Veľa z nich mierilo do známych zimných stredísk Levi či Ylläs, ďalší si prišli splniť sen o pozorovaní polárnej žiary. Keďže ide o hlavnú sezónu, počet cestujúcich bol mimoriadne vysoký.
Prečo sa nedalo lietať
Takto nízke teploty sú v Laponsku síce výnimočné, ale nie nevídané. Problémom nebol samotný chlad, ale jeho kombinácia s vysokou vlhkosťou. Tá spôsobovala tvorbu klzkej inovate a komplikovala proces odmrazovania lietadiel. Stroje potrebné na tankovanie či údržbu sa pri takýchto hodnotách môžu spomaliť alebo úplne prestať fungovať, čo znemožňuje bezpečnú prevádzku.
Prevádzkovateľ letiska uviedol, že čakanie na priaznivejšie podmienky bolo jediným možným riešením. Podľa meteorológov sa pritom očakávali aj nižšie teploty – v niektorých predpovediach sa objavovali hodnoty blízke –40 °C.
Turisti čakali na zlepšenie počasia
Uviaznutí cestujúci si museli zabezpečiť náhradné ubytovanie a čakať na obnovenie letov. V priebehu pondelka sa však počasie začalo postupne zlepšovať a teploty vystúpili približne k –17 °C, čo už umožnilo obnoviť aspoň časť letovej prevádzky.
Zima spôsobila komplikácie aj mimo letiska. Na cestách sa tvorila poľadovica a doprava bola miestami obmedzená. V jednom prípade skončil autobus plný cestujúcich v priekope, našťastie bez vážnejších zranení.
Návrat k normálu
Meteorológovia predpokladajú, že extrémna vlna mrazov postupne ustúpi a teploty v regióne by sa mali v ďalšom týždni dostať do rozmedzia okolo –15 až –19 °C, čo je pre Laponsko bežná zimná hodnota.
Letisko v Kittile je počas zimných mesiacov jednou z najdôležitejších brán do fínskeho severu. Oblasť každoročne láka desaťtisíce návštevníkov, ktorí sem mieria za zimnými športmi, nádhernou prírodou a jedinečnými arktickými zážitkami. Práve vysoký počet turistov spôsobil, že zrušenie letov malo taký výrazný dopad.