Keď dozrievajú slivky. Domáce lekváre z rúry bez miešania a bez pripálenia

Naše staré mamy mali úžasnú schopnosť – dokázali využiť každý plod zo záhrady do poslednej bobuľky či kôstky. V časoch, keď ovocie a sladkosti neboli také ľahko dostupné a každá koruna sa rátala, bolo prirodzené všetko spracovať. Dnes sa k týmto zvykom radi vraciame – nie len kvôli šetreniu, ale najmä preto, že vieme, čo jeme a že v skle máme naozaj čistý a poctivý produkt.
Ak máte na dvore slivky a urodilo sa ich požehnane, priamo si pýtajú premeniť sa na sladký domáci lekvár. Kým tradičné varenie na sporáku znamená hodiny miešania, pozornosť a neustálu obavu z pripálenia, existuje jednoduchšia cesta. A výsledok je rovnako lahodný – domáce lekváre z rúry.
Video: postup krok za krokom (bez miešania)
Pozri si recept aj vo videu od Live with Anny:
Prečo skúsiť rúru?
Príprava lekváru v rúre má nespočetné výhody. Šetrí čas, námahu a riziko, že sa ovocie prichytí na dno hrnca, je minimálne. Teplota v rúre je rovnomerná a stála, vďaka čomu sa slivky pomaly pečú, postupne sa odparuje ich šťava a prírodné cukry sa karamelizujú. Výsledkom je nádherne hustý, tmavý a intenzívne slivkový lekvár.
Okrem toho sa pri pečení po dome šíri neopísateľná sladká vôňa, ktorá pripomenie detstvo a tradičné jesenné spracovanie úrody.
Výber ovocia je základ
Ak chcete, aby bol lekvár naozaj chutný a kvalitný, nepodceňujte výber sliviek. Najlepšie sú tie úplne dozreté, ba až prezreté. Majú vysoký obsah cukru, ľahko sa odkôstkovávajú a počas pečenia sa krásne rozpadnú. Stačí ich dobre umyť, rozpoltiť a zbaviť kôstok. Na menšie kúsky ich krájať netreba – rúra sa postará o všetko.
Množstvo prispôsobte veľkosti plechu či pekáča a tomu, koľko lekváru chcete pripraviť. Bežne sa začína aspoň s dvomi kilogramami sliviek.
Postup prípravy
- Pripravené slivky rozložte v jednej vrstve na hlboký plech alebo do väčšieho pekáča.
- Na dno môžete pridať trošku vody – pomôže to v prvých minútach, aby sa ovocie neprichytilo.
- Ak chcete lekvár sladší, na 1 kg sliviek postačí 1–2 lyžice cukru, ale pri sladkých plodoch sa dá cukor pokojne vynechať.
- Pre jesennú vôňu môžete pridať štipku škorice, klinček či badián.
Pomalé pečenie
Rúru si predhrejte na približne 150 °C a vložte do nej plech so slivkami. Pečenie trvá dlhšie – obvykle 3 až 5 hodín – závisí to od šťavnatosti ovocia a od toho, akú hustotu lekváru chcete dosiahnuť.
Najväčšia výhoda tejto metódy? Nemusíte miešať! Stačí sem-tam skontrolovať, či je všetko v poriadku. Slivky sa budú samy pomaly rozpadávať, tekutina sa odparí a vznikne nádherná tmavá hmota plná chuti.
Finálne dolaďovanie
Keď lekvár dosiahne požadovanú hustotu a farbu, môžete sa rozhodnúť, akú štruktúru mu dáte:
- necháte ho tak, so šupkami, ktoré pridajú zaujímavú textúru
- alebo ho prepasírujete cez sito, rozmixujete tyčovým mixérom či roztlačíte šťuchadlom na zemiaky
Pre extra chuť a jemnosť sa dá pridať aj lyžica rumu alebo pár kvapiek slivovice.
Ako lekvár uskladniť
Aby vydržal čo najdlhšie, je dôležité naliať ho ešte horúci do čistých, sterilizovaných pohárov. Hrdlá fliaš dôkladne utrite, pevne zaviečkujte a buď:
- poháre na pár minút obráťte hore dnom
- alebo ich pre istotu zasterilizujte vo vodnom kúpeli
Takto pripravený lekvár vám vydrží v špajzi celé roky. A v zime príde vhod – či už do buchiet, koláčov, palaciniek alebo aj k tradičnému jedlu, ako je zajac na čierno.
Domáce slivkové lekváre z rúry sú dôkazom, že tradičné recepty sa dajú prispôsobiť dnešnej dobe tak, aby boli jednoduchšie, rýchlejšie a bez zbytočnej námahy. Výsledok je však rovnaký – voňavý, sladký a poctivý poklad v pohári, ktorý vám spríjemní chladné mesiace.