Keď domáci miláčik starne. Ako spoznať, že potrebuje iný režim a viac pokoja?

Naši štvornohí priatelia nám robia radosť každý deň, no čas plynie aj pre nich oveľa rýchlejšie než pre nás. Zatiaľ čo človek starnutie vníma postupne počas desaťročí, u psov či mačiek sa prvé prejavy môžu objaviť už po niekoľkých rokoch. A hoci na prvý pohľad vyzerajú stále rovnako, ich telo a správanie nám nenápadne naznačujú, že nastal čas spomaliť. Ako teda zistiť, že váš pes alebo mačka vstupujú do seniorských rokov a potrebujú od vás trochu iný prístup?
Ako rýchlo prichádza staroba u psov a mačiek
Každé zviera je jedinečné, no jedno majú spoločné – vek nezastavíme. Malé plemená psov alebo mačky si často uchovávajú hravosť aj v desiatich rokoch, zatiaľ čo veľké psy začínajú spomaľovať už okolo šiesteho roku. Preto je dôležité neporovnávať, ale všímať si konkrétne signály u vášho domáceho miláčika. Mnohé prichádzajú veľmi nenápadne a majiteľ si ich všimne až vtedy, keď už sú problémy výraznejšie. Včasná reakcia však dokáže predĺžiť a hlavne spríjemniť život zvieraťa.
Signály, že váš miláčik starne
1. Spomalený pohyb a únava
Pes, ktorý ešte nedávno s radosťou vyskočil do auta alebo sa bez prestávky hral s loptičkou, zrazu váha pri schodoch či potrebuje po prechádzke dlhší oddych. U mačiek si môžete všimnúť, že menej skáču na vysoké miesta, častejšie ležia alebo sa im nechce toľko hrať. Najčastejšou príčinou bývajú problémy s kĺbmi a artróza.
2. Zmeny správania a pamäti
Zvieratá vo vyššom veku môžu trpieť kognitívnou dysfunkciou – obdobou ľudskej demencie. Prejavuje sa to dezorientáciou, nepokojom v noci, zízanim do prázdna, prípadne zmenami nálad až agresivitou. Pes sa môže stratiť aj v známom prostredí, mačka zabudne, kde má toaletu.
3. Strata chuti do jedla alebo priberanie
Niektoré zvieratá začnú jesť menej, iné naopak priberajú, pretože sa menej hýbu. Okrem toho sa môže objaviť zlý dych, matná srsť, kožné útvary či zvýšené močenie. U mačiek aj psov sa zhoršuje sluch a zrak, čo vedie k „nehodám“ mimo toalety alebo pelieška. To nie je hnev, ale jasný signál, že organizmus už nefunguje ako kedysi.
Ako môžete svojmu starnúcemu miláčikovi pomôcť?
Veterinári odporúčajú, aby mladé zvieratá chodili na prehliadku aspoň raz ročne, no seniori by mali navštíviť veterinára každého pol roka. Lekár skontroluje zuby, oči, pokožku, kĺby aj činnosť srdca či obličiek. Mnohé problémy sa dajú odhaliť ešte predtým, než sa prejavia navonok, a tým sa zvyšuje šanca, že zviera bude mať kvalitný život aj vo vyššom veku.
Okrem zdravotnej starostlivosti môžete veľa urobiť aj doma:
- Prispôsobte prostredie – kratšie prechádzky, pokojnejšie tempo, pohodlný prístup k miske a peliešku. Pre mačku môže byť užitočný schodík k obľúbenému oknu, pre psa zas protišmykové podložky.
- Nezabúdajte na pohyb a hračky – aj staršie zviera potrebuje podnety, len musia byť primerané jeho kondícii.
- Doprajte mu pokoj – starší miláčik ocení viac oddychu, no zároveň potrebuje cítiť vašu prítomnosť a lásku.
Rešpekt namiesto ľútosti
Starnúci pes možno nepočúva povely tak rýchlo ako kedysi, a mačka už nevyskočí na skriňu jedným švihom. No ich oddanosť a láska k vám sa nemení. V seniorskom veku nepotrebujú súcit, ale pochopenie, trpezlivosť a rešpekt. Ak im venujete starostlivosť, prispôsobíte režim a budete pri nich stáť, prežijú šťastné roky plné pokoja a blízkosti s vami.
Pamätajte: staroba u domácich miláčikov nie je choroba, ale prirodzená súčasť života. S vašou pomocou môže byť toto obdobie rovnako krásne a hodnotné ako ich mladosť.