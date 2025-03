Kde sa stala chyba? Prečo pri šúpaní zeleniny toľkí ľudia neustále opakujú rovnaké omyly?

Už na základnej škole sa učíme, že práve v šupke sa nachádza najväčšie množstvo vitamínov a minerálnych látok. Napriek tomu sa v každodennej praxi opakovane stretávame s tým, že ľudia šupky z niektorých druhov zeleniny neustále odstraňujú – a to dokonca aj v prípadoch, keď to nie je vôbec potrebné. Dôvodom bývajú rôzne obavy z postrekov či zo zvyškov pesticídov. Existujú však rozdiely medzi zeleninou, ktorá bola vypestovaná doma, a tou, ktorá sa predáva v bežných supermarketoch. A práve od týchto rozdielov by sa malo odvíjať aj naše rozhodnutie, či je vhodné šupku odstrániť, alebo ju ponechať.