Kde je v Chorvátsku najteplejšie more? Pozrite si miesta, kde má voda v lete najvyššie teploty

Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku, no stále váhate, kam presne zamieriť? Ak patríte medzi tých, ktorí sa najradšej vyhrievajú v príjemne teplej vode, máme pre vás tipy na lokality, kde si užijete to najteplejšie more a kde vám zaručene nebude zima ani na konci leta.

Chorvátsko už tradične patrí medzi najvyhľadávanejšie dovolenkové destinácie Slovákov aj Čechov. Podľa dostupných údajov túto krajinu každoročne navštívi až 900-tisíc českých turistov, a veľká popularita tejto destinácie medzi Slovákmi je taktiež nespochybniteľná. Nie je to náhoda. Chorvátsko je blízko, dá sa tam ľahko dostať autom, ľudia sú tu priateľskí, ceny rozumné, jedlo vynikajúce a more čisté. No ani v tejto prímorskej krajine nie sú podmienky všade rovnaké. Rozdiely medzi severnou a južnou časťou pobrežia môžu byť pomerne výrazné, rovnako ako rozdiel medzi pevninou a ostrovmi.

Kam teda vyraziť za skutočne príjemnou a vyhriatou vodou?

Južná Dalmácia – letná klasika, ktorá nikdy nesklame

Vo všeobecnosti platí jednoduché pravidlo – čím viac na juh, tým teplejšie more. A v prípade Chorvátska sa táto múdrosť rozhodne potvrdzuje. Oblasť južnej Dalmácie, najmä okolie Dubrovníka, Cavtatu alebo obľúbenej Makarskej riviéry a Splitu, ponúka v lete vodu teplú ako vo vani, ktorá bežne dosahuje 25 až 27 °C. V období extrémne horúcich letných dní môže teplota vody dokonca vyšplhať až na príjemných 29 °C.

Južná Dalmácia je ideálna aj pre rodiny s deťmi. More je tu obvykle pokojnejšie, bez vysokých vĺn, čo je bezpečné pre najmenších plavcov. Okrem skvelej vody si však prídu na svoje aj milovníci prírody – v tejto oblasti môžete navštíviť hory, objavovať krásne vinice a horské potoky, či už pešo alebo na bicykli.

Ostrov Mljet – chorvátsky raj s najteplejšou morskou vodou

Dlhodobo najteplejšie chorvátske more nájdete na ostrove Mljet, predovšetkým v jeho unikátnych morských jazerách – vo Veľkom a Malom jazere. Aj keď sú tieto jazerá prepojené s otvoreným morom prielivom, fungujú prakticky ako uzavreté vodné plochy. Preto sa voda veľmi rýchlo prehrieva a v lete tu dosahuje mimoriadne vysoké teploty. Už od skorých ranných hodín môže voda v Malom jazere dosiahnuť 28 °C a v popoludňajších hodinách dokonca atakuje hranicu 29 stupňov. Vo Veľkom jazere je voda počas leta štandardne nad 27 °C.

Chorvátske ostrovy – mýtus o studenej vode je dávno prekonaný

Mnoho turistov sa domnieva, že na ostrovoch býva chladnejšie more, no opak je pravdou – minimálne v prípade chorvátskych ostrovov to určite neplatí. Ostrov Hvar je priamou stávkou na istotu a patrí medzi miesta, ktoré vás určite nesklamú. Pretože tu vanie len slabý vietor a voda je menej ovplyvnená studenými prúdmi, more sa veľmi rýchlo ohrieva a zostáva príjemne teplé počas celého leta. Hvar tak predstavuje ideálnu voľbu pre letnú dovolenku s garanciou príjemného kúpania. Podobne skvelé podmienky nájdete aj na ostrovoch Korčula, Lastovo alebo Vis.

Kúpanie v Chorvátsku – sezóna od júla až do konca septembra

Ak plánujete vyraziť na prvé kúpanie, nemusíte sa báť už na začiatku júla. Už vtedy bývajú teploty mora na väčšine chorvátskeho pobrežia veľmi príjemné. Absolútny vrchol však nastáva vždy v druhej polovici augusta, kedy voda dosahuje maximálne hodnoty. Zaujímavosťou je, že teplá voda v mori vydrží aj dlho po hlavnej sezóne, bežne až do konca septembra. Práve v tomto období je dokonca voda často teplejšia než vzduch, čo mnohí turisti považujú za veľmi komfortné.

Ďalšou výhodou septembra je pokles cien za ubytovanie, menej turistov a pokojnejšie pláže. Ak teda nemusíte dovolenkovať práve počas hlavnej sezóny, september môže byť pre vás dokonalou voľbou.

Ako zistiť aktuálne teploty mora?

Presné údaje o teplotách mora pravidelne zverejňuje Chorvátsky hydrometeorologický ústav (DHMZ), ktorý vykonáva merania na viac než dvadsiatke staníc pozdĺž celého chorvátskeho pobrežia. Tieto informácie vám môžu pomôcť pri konečnom rozhodovaní, kam vyraziť za najpríjemnejším kúpaním.

Nech už si vyberiete ktorúkoľvek z uvedených lokalít, môžete si byť istí, že dovolenka v Chorvátsku s príjemne teplým morom sa stane nezabudnuteľným zážitkom pre celú rodinu.