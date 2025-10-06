Kde hľadať odstránené súbory a správy v aplikácii WhatsApp?

Zmizla vám v aplikácii WhatsApp dôležitá správa, fotografia alebo hlasovka? Nie ste sami. Každý deň sa s týmto problémom stretávajú milióny používateľov po celom svete. Dobrá správa je, že nie všetko, čo z obrazovky zmizne, je nenávratne preč. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa k svojim dátam môžete dostať späť – ak ste na to vopred pripravení.
VIDEO: Ako získať konverzáciu späť
WhatsApp nemá „kôš“ ako e-mail
Na rozdiel od e-mailových služieb, ktoré majú priečinok „Kôš“ či „Odstránené“, WhatsApp nič podobné neponúka. Ak niečo vymažete, správa z telefónu naozaj zmizne. Aplikácia neukladá konverzácie na svojich serveroch, preto ich po vymazaní nemá odkiaľ získať.
To však neznamená, že všetko je stratené. Mnohé „zmiznuté“ správy sú len dočasne skryté alebo sa dajú obnoviť zo zálohy.
Omylom archivované správy
Najčastejším dôvodom, prečo správy zmiznú, býva archivácia. Mnohí používatelia si chat omylom „upracú“, keď namiesto vymazania zvolia archivovanie. V takom prípade sa rozhovor jednoducho presunie do skrytej časti aplikácie.
Ak ho chcete nájsť, otvorte WhatsApp a v hornej časti zoznamu rozhovorov klepnite na Archivované. Tam sa zobrazia všetky uložené konverzácie. Ak medzi nimi nájdete tú svoju, potiahnite ju doľava a vyberte Zrušiť archiváciu – okamžite sa vráti späť medzi bežné správy.
Obnova z cloudovej zálohy
Ak ste správu naozaj odstránili, pomôže vám záloha. WhatsApp ponúka automatické ukladanie dát do cloudu – používateľom Androidu na Google Drive, majiteľom iPhonov na iCloud.
Záloha sa vytvára podľa nastavení – denne, týždenne alebo mesačne. Ak bola správa súčasťou poslednej zálohy, môžete ju dostať späť.
Postup je jednoduchý:
- Odstráňte WhatsApp z telefónu.
- Znova ho nainštalujte z obchodu Google Play alebo App Store.
- Po prihlásení vám aplikácia ponúkne možnosť „Obnoviť históriu“.
- Potvrďte a WhatsApp načíta všetky správy a súbory, ktoré boli uložené v poslednej zálohe.
Treba však myslieť na to, že pri obnove sa prepíšu nové dáta – teda správy, ktoré ste dostali po poslednom zálohovaní, môžu zmiznúť.
Lokálna záloha v telefóne (Android)
Používatelia Androidu majú ešte jednu výhodu. Okrem cloudovej zálohy sa vytvára aj lokálna záloha priamo v zariadení, a to každú noc o druhej hodine. Tieto súbory sa ukladajú v priečinku:
WhatsApp > Databases
a majú názvy napríklad „msgstore-2025-10-06.db.crypt15“.
Ak ste skúsený používateľ, môžete staršiu zálohu obnoviť manuálne – premenovaním súboru a následnou reinštaláciou WhatsAppu. Ide však o pokročilý postup, ktorý si vyžaduje opatrnosť.
WhatsApp Web a verzia pre počítač
Ak používate WhatsApp na počítači alebo v prehliadači, treba vedieť, že tieto verzie len zrkadlia obsah z telefónu. Nič sa v nich nezálohuje samostatne. Ak správu vymažete z mobilu, zmizne aj z webu.
Prevencia je základ: zapnite si automatické zálohovanie
Najistejšou cestou, ako neprísť o dôležité správy, je mať pravidelné automatické zálohy.
Nájdete ich v aplikácii v časti:
Nastavenia → Chaty → Záloha chatov.
Tu si môžete zvoliť:
- ako často sa majú zálohy vytvárať (denne, týždenne, mesačne)
- či sa majú ukladať aj fotografie a videá
- a kam sa majú ukladať – Google Drive alebo iCloud
Ak komunikujete často, odporúča sa denná záloha. V prípade straty telefónu alebo technickej chyby tak neprídete o žiadne dôležité dáta.
Zhrnutie: čo robiť, keď správa zmizne
- Najprv skontrolujte archivované konverzácie.
- Ak tam nie sú, skúste obnoviť poslednú zálohu.
- Používatelia Androidu môžu využiť aj lokálnu zálohu.
- Ak ste zálohovanie nikdy nezapli, správy už nie je možné získať späť.
- Do budúcna si zapnite automatické zálohy, aby sa podobný problém neopakoval.
WhatsApp je spoľahlivá komunikačná aplikácia, no na rozdiel od e-mailov či cloudových úložísk neuchováva odstránené správy na serveroch. Záloha je preto jediný spôsob, ako svoje chaty ochrániť. Ak ju máte zapnutú, viete ich jednoducho obnoviť – ak nie, správy sú definitívne preč.
Stačí teda pár klikov v nastaveniach a vaše rozhovory, fotky aj videá budú v bezpečí.