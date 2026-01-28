Každý ich už videl, ale len málokto tuší, čo vlastne sú. Prečo sa na stromoch objavujú zvláštne zelené gule?

Keď sa počas zimy pozrieme do korún listnatých stromov, často v nich vidíme guľovité, stále zelené trsy. Pre mnohých je to neodmysliteľný symbol Vianoc či väčšina si ho spája s tradíciou bozkávania pod imelom. V skutočnosti ide o imelo biele (Viscum album), jednu z najzaujímavejších rastlín európskej prírody. Napriek jeho symbolike je to organizmus so špecifickým spôsobom života, ktorý ho radí medzi poloparazitické rastliny.
Mnohí sa o imelách dozvedajú aj z rôznych populárno-náučných videí. Jedno z nich sa tejto téme venuje na YouTube v kanáli Střípky poznání, kde sa imelo objavuje ako symbol Vianoc aj ako zaujímavý jav z prírody.
Video si môžeš pozrieť tu:
Čo je imelo a ako funguje poloparazit?
Imelo je stálezelená drevnatá rastlina, ktorá rastie vysoko vo vetvách stromov. Botanicky patrí medzi poloparazity – rastliny, ktoré si síce dokážu vyrábať vlastné cukry pomocou fotosyntézy, ale nevedia si zabezpečiť dostatok vody a minerálov, a preto ich odoberajú zo stromu, na ktorom rastú.
Na rozdiel od bežných koreňov využíva imelo tzv. haustóriá – špecializované tkanivá, ktoré sa prerastú do cievnych zväzkov stromu. Tadiaľ získava:
- vodu
- minerálne látky a ióny
- časť fyziologickej podpory potrebnej pre rast
Hostiteľský strom sa tak neustále delí o svoje zdroje s rastlinou, ktorá mu nič nevracia späť.
Ako sa imelo dostáva na nové stromy
Rozšírenie imela je ukážkou dokonalej spolupráce medzi rastlinou a vtákmi. Najdôležitejšiu úlohu majú druhy, ktoré konzumujú jeho biele bobule, napríklad:
- brhlík
- drozd
- čvíkot
- sýkorky
V dužine bobúľ sa nachádza silne lepivá hmota – viscin. Keď vták bobuľu zje, lepkavé semienko buď vylúči na konár, alebo si ho zotrie o vetvu pri čistení zobáka.
Semeno sa následne prilepí k povrchu a ak sú podmienky vhodné, začne klíčiť a vytvorí prvé haustórium. Takto vznikne nový trs imela.
Je imelo pre stromy nebezpečné?
Imelo je prirodzenou súčasťou našej prírody, no pri nadmernom výskyte môže strom výrazne oslabiť. Neohrozuje ho toxicky, ale vyčerpáva ho tým, že z neho dlhodobo odoberá vodu a živiny.
Dlhodobé alebo početné napadnutie môže viesť k:
- slabšiemu rastu stromu
- zníženej vitalite
- väčšej náchylnosti na choroby a škodcov
- vysychaniu konárov
- predčasnému odumretiu, najmä u oslabených alebo starších stromov
Najcitlivejšie sú niektoré dreviny, napríklad topole, lipy, jablone či javory.
Liečivé účinky imela: čo je preukázané a čo nie
Imelo má dlhú tradíciu v európskom ľudovom liečiteľstve. Naši predkovia ho používali najmä pri:
- kolísavom krvnom tlaku
- nervovej nepohode
- pocitoch napätia či podráždenosti
Tieto účinky vychádzajú zo skúseností, nie zo silných klinických dôkazov. Čo teda skutočne vieme?
✔ Overené fakty:
- Imelo obsahuje fyziologicky aktívne látky (napr. lektíny, viskotoxíny).
- V experimentoch na bunkách a zvieratách tieto látky vykazujú rôzne biologické účinky.
- Štandardizované výťažky z imela sa v niektorých krajinách používajú v doplnkovej medicíne (napr. Nemecko, Švajčiarsko).
✘ Čo nie je spoľahlivo dokázané:
- Účinnosť imela pri liečbe rakoviny nie je jednoznačne preukázaná a nie je odporúčané ako liek proti nádoru.
- Neexistujú dostatočné dôkazy o jeho schopnosti spoľahlivo znižovať krvný tlak u ľudí.
- Výluhy z imela môžu byť toxické pri nesprávnej príprave či predávkovaní.
Ako sa imelo bezpečne užíva v tradičnej fytoterapii
V tradičnom bylinkárstve sa používa studený výluh, pretože niektoré látky by sa varením mohli zmeniť.
Ako sa pripraviť:
- pol až jedna čajová lyžička sušeného imela sa zaleje studenou vodou
- nechá sa lúhovať približne 8–12 hodín
- ráno sa scedí a vypije
Dôležité upozornenia:
- Imelo nie je vhodné na dlhodobé užívanie
- nesmie sa prekračovať odporúčané množstvo
- nie je vhodné pre tehotné ženy ani deti
- pri zdravotných problémoch je namieste konzultácia s lekárom
Imelo je fascinujúca rastlina s unikátnym spôsobom života. Je to poloparazit, ktorý môže pri masívnom výskyte ohroziť zdravie stromov, no zároveň ide o tradične využívanú liečivú rastlinu. Jeho účinky sú predmetom viacero výskumov, ale vedecky potvrdené sú len niektoré z nich. Preto je dôležité pristupovať k jeho užívaniu opatrne a s rešpektom.