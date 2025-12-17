Kam za teplom a oddychom? Gran Canaria patrí medzi obľúbené zimné destinácie

V zimných mesiacoch veľa ľudí pociťuje únavu, nedostatok energie a zhoršenú náladu. Jedným z dôvodov je menšie množstvo denného svetla a chladné počasie, ktoré obmedzuje pobyt vonku. Práve preto sa Gran Canaria dlhodobo radí medzi vyhľadávané destinácie pre tých, ktorí chcú vymeniť zimu za mierne podnebie a pokojnejší režim.
Ostrov patrí k Kanárskym ostrovom a je známy stabilným počasím počas celého roka. Južná časť Gran Canarie má priemerne vyššie teploty a menej zrážok než sever, čo z nej robí obľúbené miesto na rekreačné pobyty, oddych pri mori a hotelové wellness služby.
Wellness a hotelové služby ako súčasť cestovného ruchu
Gran Canaria sa neprofiluje ako liečebná destinácia v medicínskom zmysle, no cestovný ruch tu už desaťročia zahŕňa hotely zamerané na relax, oddych a starostlivosť o telo. Mnohé hotely ponúkajú spa centrá, bazény s morskou alebo slanou vodou, sauny a masáže, ktoré sú určené predovšetkým na rekreáciu a regeneráciu po bežnom každodennom zaťažení.
V južnej časti ostrova sa nachádza viacero hotelových komplexov, ktoré sú známe kvalitnými službami a pokojnou atmosférou.
Overené hotely so zameraním na relax a wellness
Hotel Cordial Mogán Playa (Puerto de Mogán)
Hotel Cordial Mogán Playa sa nachádza v prístavnom mestečku Puerto de Mogán. Architektúra hotela vychádza z tradičného kanárskeho štýlu a areál tvorí viacero samostatných budov. Súčasťou komplexu sú udržiavané záhrady, bazény a spa centrum Inagua Spa & Wellness, ktoré ponúka masáže, sauny, relaxačné bazény a procedúry určené na oddych.
Cordial Mogán Valle a Cordial Santa Águeda Resort
Cordial Mogán Valle je apartmánový komplex obklopený záhradami s viacerými bazénmi a wellness zázemím Salinas Spa & Wellness. Cordial Santa Águeda Resort sa nachádza priamo pri mori a ponúka dovolenkové domy, dva infinity bazény a spa centrum Callao Spa & Wellness so saunou, parným kúpeľom a relaxačnými priestormi.
Hotely v oblasti Playa del Inglés a Maspalomas
Seaside Sandy Beach
Seaside Sandy Beach sa nachádza v blízkosti Playa del Inglés, jednej z najznámejších pláží na ostrove. Hotel má bazén so slanou vodou, wellness centrum a relaxačné priestory situované na vyšších poschodiach, odkiaľ je výhľad na okolie.
Seaside Palm Beach
Hotel Seaside Palm Beach stojí pri prírodnej rezervácii pieskových dún Maspalomas. Je známy retro dizajnom a ponúka viacero vyhrievaných bazénov, spa centrum a masáže zamerané na uvoľnenie svalov a relax.
Seaside Grand Hotel Residencia
Seaside Grand Hotel Residencia je päťhviezdičkový hotel situovaný v blízkosti pláže Maspalomas. Súčasťou hotela je spa centrum s bazénom, saunami, relaxačnými zónami a ponukou masáží a kozmetických procedúr.
Salobre Hotel Resort & Serenity – pokoj mimo hlavných letovísk
Salobre Hotel Resort & Serenity sa nachádza vo vnútrozemí južnej časti ostrova, niekoľko kilometrov od pobrežia. Rezort je vybudovaný terasovito v kopcovitom teréne a ponúka viacero vonkajších bazénov vrátane infinity bazéna s výhľadom na krajinu. Wellness centrum Be Aloe Wellness Spa využíva kozmetické produkty na báze aloe vera a zameriava sa na relaxačné procedúry.
Thalasso a spa hotely značky Gloria Palace
Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel
Hotel sa nachádza medzi plážami San Agustín a Las Burras. Je známy veľkým thalassoterapeutickým centrom, ktoré využíva morskú vodu na rekreačné procedúry, bazény a hydroterapiu určenú na relax.
Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel
Tento hotel je postavený na útese medzi plážami Puerto Rico a Amadores. Thalasso centrum ponúka bazény s morskou vodou rôznych teplôt a relaxačné zóny s výhľadom na oceán.
Gloria Palace Royal Hotel & Spa
Gloria Palace Royal Hotel & Spa sa nachádza oproti pláži Amadores. Súčasťou hotela je infinity bazén, spa centrum, masáže a wellness služby dostupné hotelovým hosťom.
Gran Canaria ako miesto na oddych, nie zázračné uzdravenie
Gran Canaria ponúka priaznivé klimatické podmienky, kvalitné hotelové služby a široké možnosti oddychu. Wellness a spa zariadenia na ostrove sú určené najmä na relax, regeneráciu a spríjemnenie dovolenky. Nenahrádzajú lekársku starostlivosť, no môžu byť vhodným spôsobom, ako si dopriať pokoj, teplo a čas pre seba v období, keď to mnohým ľuďom chýba.