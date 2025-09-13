Kam za slnkom na jeseň? 6 destinácií, kde si užijete leto aj v novembri

Jeseň nemusí znamenať iba sychravé počasie, vietor a krátke dni. Práve naopak – september až november sú skvelým obdobím na cestovanie. Ceny leteniek a ubytovania klesajú, turistické miesta už nie sú preplnené a počasie v niektorých krajinách stále pripomína leto. Ak túžite predĺžiť si slnečnú sezónu, tieto destinácie vás nesklamú.
Kanárske ostrovy – teplo a oceán po celý rok
Kanárske ostrovy patria k najobľúbenejším jesenným cieľom. V novembri tu teploty dosahujú 21–24 °C a more má približne 22 °C. Vďaka príjemnému podnebiu sa dá kúpať, surfovať aj podniknúť výlety do sopečnej prírody. Národný park Timanfaya na Lanzarote či pláže Fuerteventury sú krásne aj mimo hlavnej sezóny.
Madeira – zelený raj Atlantiku
Madeira je ostrov, kde sa leto nikdy úplne nekončí. V októbri a novembri tu teploty cez deň držia okolo 19–21 °C, oceán má približne 21 °C. Počasie je síce vlhkejšie, ale dážď strieda slnko a ostrov zostáva nádherne zelený. Turistov lákajú prechádzky po levadách, hory zahalené hmlou a rozkvitnuté záhrady vo Funchale.
Cyprus – more teplé až do zimy
Na Cypre sa dá kúpať ešte aj v novembri. Voda má stále 21–23 °C a teploty vzduchu sa pohybujú medzi 20–24 °C. Ostrov ponúka nielen pláže a taverny pri mori, ale aj historické pamiatky – rímske mozaiky v Pafose či staré uličky Larnaky. Jeseň je tu pokojná, plná slnka a chutí stredomorskej kuchyne.
Malta – história pod jesenným slnkom
Malta je ako stvorená na jesenné potulky. V novembri tu býva okolo 20 °C, more má približne 22 °C. Prechádzka úzkymi uličkami Valletty, návšteva starobylých chrámov či výhľad z pevností pôsobí ešte príjemnejšie, keď už slnko nie je také horúce ako v lete. Atmosféra ostrova je pokojná a autentická.
Egypt – horúce dni a teplé more
Ak chcete istotu slnka a naozaj teplé počasie, Egypt je jasná voľba. Rezorty pri Červenom mori (Hurghada, Marsa Alam) ponúkajú v novembri denné teploty okolo 28–30 °C a more má dokonca 25–26 °C. Pláže, koralové útesy aj výlety k pyramídam či do Luxoru sú ideálne práve v jesenných mesiacoch, keď horúčavy nie sú také extrémne ako v lete.
Azorské ostrovy – príroda pre dobrodruhov
Azory sú trochu iná voľba. V novembri tu býva viac dažďa, teploty vzduchu sa pohybujú medzi 16–22 °C, oceán má okolo 20 °C. Ostrovy sú vhodné pre tých, ktorí hľadajú pokoj a kontakt s prírodou. Termálne pramene na São Miguel, vinice na Pico či pozorovanie veľrýb sú zážitky, ktoré stoja za to, aj keď nie vždy svieti slnko.
Záver
Ak vás jesenná melanchólia neláka, stačí si vybrať správnu destináciu a leto si môžete predĺžiť o celé týždne. Kanárske ostrovy a Madeira sú istotou v Európe, Cyprus a Malta ponúkajú príjemné more aj kultúrne zážitky a Egypt je zárukou horúceho slnka. Kto hľadá ticho a prírodu, ocení Azory.
Jeseň je skrátka ideálny čas na cestovanie – menej ľudí, výhodnejšie ceny a množstvo slnečných dní.