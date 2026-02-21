Kam so zvyškami jedla z kuchyne? Kompost väčšinou nie je riešením, veľká časť patrí do komunálneho odpadu

Slováci sú – rovnako ako väčšina Európanov – veľkými producentmi potravinového odpadu. Najväčší problém nevzniká v obchodoch či reštauráciách, ale priamo v domácnostiach. Prejedáme sa, nakupujeme priveľa a zvyšky jedla často končia tam, kde nemajú.

Na Slovensku sa podľa odhadov vyhadzujú desiatky kilogramov potravín na osobu ročne, pričom väčšina z nich mohla byť spotrebovaná alebo správne spracovaná. Ide o ekologický aj ekonomický problém, ktorý je možné výrazne zmierniť lepším plánovaním nákupov a správnym nakladaním s odpadom.

Ako sa na Slovensku triedi kuchynský bioodpad

Od roku 2021 majú slovenské obce povinnosť zabezpečiť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). V praxi to znamená, že vo väčšine miest dnes nájdeme špeciálne nádoby na kuchynský bioodpad, ktoré bývajú označené ako kuchynský odpad, bioodpad z domácností alebo hnedé nádoby.

Do tejto nádoby patrí:

  • surové aj varené rastlinné zvyšky bez veľkého množstva tuku
  • zvyšky ovocia a zeleniny
  • kávová usadenina a čajové lístky
  • škrupiny z vajíčok (ak ich obec povoľuje)
  • malé množstvo vareného jedla rastlinného pôvodu, ktoré neobsahuje mlieko, olej či mäso

Do kuchynského bioodpadu NEPATRIA:

  • mäso, kosti, mäsové vývary a tuky
  • ryby a morské plody
  • mliečne výrobky
  • plesnivé jedlá
  • oleje a mastné pokrmy
  • tekuté zvyšky (polievky, omáčky)

Takéto zvyšky patria do komunálneho odpadu, pretože predstavujú hygienické riziko a nie je možné ich bezpečne spracovať v bežných zariadeniach na BRO.

Patrí varené jedlo na kompost? Na Slovensku väčšinou nie

Domáci kompost je výborným riešením pre ľudí, ktorí bývajú v rodinných domoch. Má však svoje pravidlá.

Do kompostu patria:

  • surové rastlinné odpady
  • zvyšky zo záhrady (mach, lístie, tráva)
  • kávová usadenina
  • čajové lístky
  • drvené škrupiny z vajíčok

Do kompostu nepatria:

  • varené jedlá
  • chlieb, cestoviny, pečivo
  • mäso, kosti, zvyšky rýb
  • oleje a mliečne výrobky

Dôvod je jednoduchý: varené jedlá, mäso a tuky v komposte zapáchajú, lákajú kuny, mačky či hlodavce a nerozkladajú sa hygienicky bezpečne. Bežný domáci kompost ich nezvláda.

Vyhadzovať zvyšky do kanalizácie? Na Slovensku veľká chyba

Vylievanie zvyškov jedla do drezu je vážny problém, o ktorom hovoria aj slovenské vodárenské spoločnosti. Najmä mastné jedlá, polievky či vývary spôsobujú:

  • upchávanie kanalizácie
  • tvorbu tuhých tukových nánosov („fatbergs“)
  • zvýšené náklady na údržbu
  • prilákanie potkanov do kanalizačných trás

Odpadová voda nie je navrhnutá na spracovanie jedla – kuchynské zvyšky nemajú v dreze ani WC čo robiť.

Použité tuky a oleje majú na Slovensku vlastný zber

Olej z panvice alebo fritézy nikdy nelejeme do drezu. Patria:

  1. do uzatvárateľnej plastovej fľaše
  2. následne do špeciálneho kontajnera na zber jedlých olejov
  3. alebo odovzdať na zbernom dvore

Farba kontajnerov sa líši podľa obce, najčastejšie sú žlté alebo oranžové.

Takto vyzbieraný olej sa ďalej spracúva – napríklad na výrobu biopalív.

Čo sa deje s kuchynským bioodpadom po zbere?

Na Slovensku putuje kuchynský bioodpad do:

🔹 Kompostární

Kde sa premení na kompost použiteľný v poľnohospodárstve.

🔹 Bioplynových staníc

Kde sa spracuje anaeróbnou digesciou a získa sa bioplyn, elektrina a teplo.

Záleží od konkrétnej obce, aký spôsob spracovania využíva. Výhodou je, že takýto odpad sa neukladá na skládku, kde by produkoval metán – silný skleníkový plyn.

Zhrnutie: Kam teda patriť jednotlivé zvyšky na Slovensku?

✔️ Do kuchynského bioodpadu:

  • rastlinné zvyšky (surové aj mierne tepelne upravené bez tuku)
  • šupky, odrezky, kávová usadenina, čaj
  • malé množstvo nenamastených varených zvyškov rastlín

✔️ Do komunálneho odpadu:

  • mäso, kosti, zvyšky rýb
  • mliečne výrobky
  • mastné jedlá, polievky, omáčky
  • plesnivé potraviny

✔️ Do kontajnera na oleje:

  • všetky jedlé tuky a oleje.

✔️ Do kompostu:

  • iba surový rastlinný odpad.

❌ Nikdy nie do kanalizácie:

  • zvyšky jediel, polievky, mastnota, oleje.

