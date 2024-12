Kam s kuracími kosťami? Väčšina ľudí robí tuto chybu

Kuracie mäso je na Slovensku obľúbené nielen pre svoju výbornú chuť a cenovú dostupnosť, ale aj pre svoju univerzálnosť pri príprave jedál. Aj keď si na ňom pochutnáme, málokto sa zamýšľa nad tým, čo robiť s kosťami, ktoré po ňom zostanú. A tu sa mnohí dopúšťajú chýb, ktoré môžu mať negatívne následky.

Obľuba kuracieho mäsa stále rastie

V posledných rokoch je hydina, najmä kuracie mäso, u nás na vzostupe. Slováci sa stále viac zameriavajú na kuracie mäso vďaka jeho cenovej dostupnosti, jednoduchosti prípravy a všestrannosti. Podľa odborníkov dosahuje priemerná ročná spotreba mäsa na osobu na Slovensku 29 kilogramov, čo je o 5 kilogramov viac než pred desiatimi rokmi. „Kedysi bolo najpopulárnejšie hovädzie mäso, ale jeho rastúca cena znížila jeho spotrebu,“ vysvetľuje odborník a dodáva, že dnes je najväčší záujem o bravčové a kuracie mäso, zatiaľ čo hovädzie je až na treťom mieste.

Využitie kuracieho mäsa do posledného kúska

Kuracie mäso je obľúbené nielen pre svoju výbornú chuť, ale aj pre rýchlosť prípravy. „Keď kúpim celé kurča, mám hneď niekoľko možností, ako z neho pripraviť rôzne jedlá. Stehná obvykle pečiem, prsia použijem na prípravu číny a krídelka osmažím ako pochúťku. Zvyšný skelet potom použijem na vývar, čo je vynikajúce a veľmi výživné,“ popisuje svoje skúsenosti Jana. Celé kurča je pritom veľmi lacné a vďaka tomu môže domácnosť pripraviť viac jedál za pár korún.

A čo s kosťami po jedle?

Po zjedení kuracieho mäsa však často nastáva otázka, čo s kosťami, ktoré nám zostávajú. Niektorí ľudia ich vkladajú na kompost, čo je ale častá chyba. Na komposte sa totiž nevytvorí dostatočná teplota, ktorá by zlikvidovala baktérie a ďalšie patogény z mäsa. Podľa odborníkov tak môžu zvyšné kuracie kosti na komposte spôsobiť viac problémov než úžitku, pretože sa tu môžu uchovávať choroboplodné zárodky, ktoré sú nebezpečné pre naše zdravie.

Riziká pri dojedaní kostí pre zvieratá

Ak máte doma zvieratá, môže sa zdať, že kosti môžete nechať svojim maznáčikom. To však nie je vždy bez rizika. Týmto spôsobom sa totiž vystavujete nebezpečenstvu, že zvieratá, najmä psy s kratšími ňufákmi ako sú mopslíky alebo buldoci, budú mať problém s krehkými a ľahko lámajúcimi sa kosťami. Tieto kosti môžu pre nich predstavovať vážne zdravotné riziko, pretože môžu spôsobiť vnútorné poranenia alebo zablokovanie čriev. Veterinári na tieto riziká varujú, a preto je lepšie byť opatrný a takýmto „dojedacím“ aktivitám sa radšej vyhnúť.

Najlepšia voľba: Kosti do smetného koša

Ak sa rozhodnete zvyšky mäsa z kostí nechať pre svoje zviera, vždy by ste mali tento proces starostlivo kontrolovať, aby nedošlo k nehode, ako je napríklad prehltnutie celej kosti. Najlepšou a najbezpečnejšou možnosťou je však jednoducho vyhodiť kosti do smetného koša. Aj keď je škoda vyhadzovať niečo, čo ešte môže slúžiť, v tomto prípade ide o najlepší spôsob, ako sa vyhnúť akémukoľvek nebezpečenstvu, ktoré by mohlo nastať. Odpady z kuracieho skeletu je treba správne zlikvidovať, aby sa zabezpečilo, že nebudú mať negatívny vplyv na naše zdravie ani na zdravie domácich zvierat.

Takže nabudúce, keď budete premýšľať, čo s kuracími kosťami, nezabudnite, že zodpovedné a bezpečné riešenie je kľúčom k tomu, aby ste sa vyhli zbytočným problémom.