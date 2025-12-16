Kam na Vianoce, ak nechcete zostať doma? K moru, na hory alebo tam, kde máte pohodlie aj súkromie

Rozhodovanie o tom, kde stráviť Štedrý deň a vianočné sviatky, je individuálne a závisí od osobných preferencií, rodinnej situácie a životného štýlu. Inak sa rozhodujú rodiny s malými deťmi, inak páry bez záväzkov či ľudia, ktorí majú rodinných príslušníkov odkázaných na ich prítomnosť. Svoju úlohu zohráva aj vzťah k tradíciám a kultúrne zázemie partnerov.
Vianočné obdobie je často spájané s oddychom, no samotné prípravy bývajú pre mnohých časovo aj psychicky náročné. Keďže sviatky zvyčajne prinášajú niekoľko dní pracovného voľna, časť ľudí volí kombinované riešenie – Štedrý deň strávia doma a po sviatkoch cestujú, prípadne sa rozhodnú pre pobyt mimo domova počas celého vianočného obdobia.
More alebo hory: otázka osobných preferencií
Neexistuje univerzálne správna odpoveď na otázku, či sú vhodnejšie Vianoce pri mori alebo na horách. Niektorí uprednostňujú zimnú atmosféru, sneh a tradičné prostredie, iní vyhľadávajú teplejšie podnebie a oddych mimo zimných podmienok. Každá z možností má svoje výhody aj obmedzenia.
Dominikánska republika: Vianoce v tropickom podnebí
Dominikánska republika patrí medzi krajiny s prevažne kresťanským obyvateľstvom, preto sa tam Vianoce slávia aj nábožensky. V mestách aj turistických oblastiach sa v tomto období objavuje vianočná výzdoba, stromčeky a tematická výzdoba obchodov či reštaurácií.
Priamy let z Európy trvá približne 10 až 11 hodín, časový posun počas zimy je –5 hodín. Ide o destináciu vhodnú skôr na dlhší pobyt, keďže kratšie cesty môžu byť náročné z hľadiska adaptácie na časové pásmo.
Teploty vzduchu sa v decembri pohybujú približne medzi 26 až 30 °C. Teplota mora sa líši podľa oblasti – sever krajiny leží pri Atlantickom oceáne, juh pri Karibskom mori.
Na Štedrý večer sa tradične podávajú mäsité jedlá, najčastejšie bravčové mäso, hydina alebo moriak, prílohy zo zemiakov a miestne špeciality, ako pastel en hojas (plnené jedlá balené v banánových listoch). Konzumuje sa ovocie, pečivo podobné sladkému vianočnému pečivu a alkoholické nápoje, najmä rum. Súčasťou sviatkov je aj polnočná omša.
Kanárske ostrovy: teplá európska alternatíva
Kanárske ostrovy sú súčasťou Španielska a nachádzajú sa v Atlantickom oceáne pri severozápadnom pobreží Afriky. Let z Európy trvá približne 4 až 5 hodín. Pre občanov EÚ je možné cestovať len s občianskym preukazom.
Vianoce sa tu slávia podobne ako v iných katolíckych krajinách, vrátane vianočnej výzdoby a rodinných stretnutí. Teploty vzduchu sa v zimných mesiacoch pohybujú približne medzi 18 až 24 °C, teplota oceánu je nižšia než v kontinentálnych moriach.
Obľúbené pláže:
- Tenerife: Las Teresitas (jemný piesok, pozvoľný vstup)
- Gran Canaria: Amadores, Anfi del Mar
Ceny ubytovania a leteniek sa líšia podľa sezóny a typu služieb, no mimo hlavných sviatočných termínov bývajú dostupné aj cenovo prijateľné možnosti.
Talianske Livigno: zimné stredisko s vianočnou atmosférou
Livigno je horské mestečko v severnom Taliansku, známe zimnými športmi a výraznou vianočnou výzdobou. Nachádza sa vo vysokej nadmorskej výške, čo zvyšuje pravdepodobnosť snehových podmienok počas Vianoc.
Lyžiarske strediská v okolí ponúkajú trate rôznych obtiažností, umelé zasnežovanie a širokú škálu ubytovania. Medzi známymi traťami je aj Gran Pista, dlhá približne 3,5 km.
Livigno bude v roku 2026 jedným z miest zapojených do Zimných olympijských hier Miláno–Cortina. V súvislosti s tým je možné očakávať zvýšený dopyt po ubytovaní a postupné zmeny v cenách a dostupnosti služieb.
Rakúsko: blízka a tradičná voľba
Rakúske Alpy patria medzi najčastejšie navštevované zimné destinácie zo Slovenska. Výhodou je krátka cestná vzdialenosť, kvalitná infraštruktúra a podobné vianočné zvyky ako u nás.
Obľúbené oblasti:
- Nassfeld
- Katschberg
- Turracher Höhe
- Mölltal/Ankogel
Nassfeld ponúka približne 110 km zjazdoviek rôznych obtiažností, cvičné svahy, snowparky a ďalšie zimné aktivity. Okrem lyžovania sú dostupné sánkarské dráhy a prírodné klziská.
Alternatíva: prenájom chaty alebo chalupy
Ľudia, ktorí preferujú pokoj a súkromie, často volia prenájom chaty alebo chalupy. Tento typ pobytu umožňuje zachovať vlastný režim, pripraviť si tradičné jedlá a zároveň zmeniť prostredie.
Ako príklad možno uviesť lokalitu Josefov Dôl v Jizerských horách, kde sa nachádzajú historické objekty upravené na rekreačné účely v prírodnom prostredí.
Bez ohľadu na zvolenú destináciu platí, že spôsob trávenia Vianoc by mal zodpovedať osobným potrebám a možnostiam. Či už doma, v zahraničí, pri mori alebo na horách, dôležité je, aby sviatky prebehli v pokoji a bez zbytočného tlaku.