Kam miznú ponožky po praní? Držte sa týchto zásad a už nikdy sa vám nestratia!

Poznáte to určite aj vy: otvoríte zásuvku, aby ste si našli pár ponožiek, a namiesto harmonickej dvojice objavíte len smutného samotára. Pritom ešte pred pár dňami ste ich mali krásne poskladané spolu. Znie to ako scéna zo sci-fi filmu, no táto záhada sa pravidelne odohráva v takmer každej domácnosti. Ale kde sa vlastne strácajú ponožky po praní? A ako zabrániť tomu, aby nás ich večné hľadanie nepripravilo o nervy a peniaze?