K vajíčkam na raňajky pridajte túto lacnú zeleninu. Podporí chudnutie a ochráni zdravie, tvrdia vedci

Špenát patrí medzi najdostupnejšie druhy zeleniny – kúpite ho v každom obchode a jeho cena je zanedbateľná. Napriek tomu ho mnohí stále podceňujú. Pritom ide o rastlinu, ktorá dokáže rozhýbať trávenie, zasýtiť na dlhší čas a podporiť proces chudnutia. Stačí ho pridať k vajíčkam na raňajky a hlad vás neprekvapí minimálne do obeda.
Vajcia – základ zdravých raňajok
Ak sa snažíte zbaviť prebytočných kilogramov, práve vajíčka by nemali chýbať na vašom rannom tanieri. Sú lacné, výživné, bohato zastúpené kvalitnými bielkovinami a navyše dokážu skvelo zasýtiť. Odborníci navyše vysvetľujú, že bielkoviny majú vysoký termický efekt – telo pri ich trávení spotrebuje viac energie než pri spracovaní sacharidov. V praxi to znamená, že už samotná konzumácia vajec pomáha spáliť viac kalórií.
Možno sa vám ale zdá, že obyčajné pražené vajíčka alebo omeleta sú trochu nudné. A práve tu prichádza jednoduchý trik, ktorý dokáže ich účinky znásobiť – pridajte k nim špenát.
Špenát – zelený pomocník pri chudnutí
Na prvý pohľad to znie až banálne – pri variť vajcia a prihrnúť k nim hrsť špenátu. No výsledok je pre zdravie aj postavu mimoriadne priaznivý. Špenát je totiž plný vlákniny, ktorá funguje ako prírodná „metlička“ čistiaca tráviaci trakt. Pomáha predchádzať zápche, udržiava stabilnú hladinu cukru v krvi a tým potláča chuť na sladkosti.
Vedci tiež poukazujú na to, že špenát patrí medzi potraviny, ktoré pomáhajú spaľovať nebezpečný viscerálny tuk – ten sa ukladá najmä v oblasti brucha a obaľuje vnútorné orgány. Práve tento typ tuku je spájaný s vyšším rizikom cukrovky či srdcových ochorení. Ranná kombinácia vajec a špenátu teda nepôsobí len na štíhlejší pás, ale aj na dlhodobú ochranu zdravia.
Čo hovorí veda?
Mnohí, ktorí držali diétu, poznajú nepríjemný pocit hladu už krátko po jedle. Pri vajciach so špenátom je to však inak – bielkoviny navodia sýtosť a vláknina tento pocit predlžuje. Výsledok? Bez maškrtenia vydržíte až do obeda.
Zaujímavé závery priniesla štúdia Lundskej univerzity z roku 2015. Vedci zistili, že koncentrát z listov špenátu dokázal zvýšiť pocit nasýtenia o 14 % a zároveň znížiť hlad o 21 % počas dvoch hodín po jedle. Navyše, u žien sa výrazne znížila túžba po sladkostiach – čo je pri chudnutí veľká výhoda.
Ako si pripraviť vajcia so špenátom?
Možností je veľa a každý si nájde tú svoju:
- Miešané vajíčka so špenátom – na poslednú minútu pridajte do panvice čerstvé listy, aby si zachovali vitamíny.
- Omeleta plnená špenátom – jednoduché a sýte jedlo, ktoré môžete doplniť aj o syr či paradajky.
- Vajíčka na špenátovom lôžku – elegantná variácia, ktorá sa hodí aj na nedeľné raňajky.
Ak je sezóna, siahnite po čerstvom špenáte. V zime poslúži aj mrazený – ten si zachováva väčšinu živín a je prakticky vždy po ruke.
Malý zázrak z Perzie
Vedeli ste, že špenát pochádza pôvodne z oblasti dnešného Iránu? Do Európy sa dostal cez Španielsko a rýchlo si získal popularitu. Taliani ho nazývajú „kráľom zeleniny“ a pridávajú ho do cestovín či koláčov. Vo Francúzsku sa preslávil vďaka Kataríne Medicejskej, ktorá si ho po svadbe s Henrichom II. nechala dovážať priamo z Talianska. Preto sa dodnes jedlá so špenátom často označujú ako à la Florentine.
Mýtus o železe
Dlhé roky sa verilo, že špenát obsahuje extrémne veľa železa. Tento mýtus však vznikol omylom – chybou pri prepisovaní laboratórnych údajov. Hoci čísla boli nadsadené, špenát si napriek tomu udržal povesť symbolu sily a zdravia – či už vďaka obľúbenému Pepkovi námorníkovi, alebo vďaka modernej vede, ktorá potvrdzuje jeho skutočné výhody.
Ak teda hľadáte jednoduchý, lacný a účinný trik na chudnutie aj podporu zdravia, skúste začať deň vajíčkami so špenátom. Je to kombinácia, ktorá chutí, zasýti a zároveň pomáha telu spaľovať tuky a cítiť sa ľahšie.