Jupiter sa v januári priblíži k Zemi najviac za posledné tri roky. Nebeské divadlo doplní superspln aj legendárny lovec Orion

Astronomický rok 2026 sa začne vo veľkom štýle. Januárová obloha prinesie sériu mimoriadne výrazných nebeských úkazov – od žiarivého supersplnu cez najlepšie pozorovacie podmienky Jupiteru až po stretnutia Mesiaca s planétami a hviezdokopami. Vďaka dlhým zimným nociam navyše existuje aj reálna šanca zazrieť polárnu žiaru, ak budú podmienky priaznivé.
Sirius – hviezda, ktorá otvára nový rok (1. január)
Presne na prelome rokov sa nad našimi hlavami odohrá symbolický moment. Sirius, najjasnejšia hviezda nočnej oblohy, dosiahne okolo polnoci svoj vrchol. Aj preto sa mu už dlhé roky hovorí „hviezda Nového roka“.
Tohtoročná scéna bude však výnimočne krásna. Nad Siriom sa bude rozprestierať takmer plný Mesiac a vysoko nad južným obzorom zažiari aj Jupiter. Neďaleko nájdete aj tri hviezdy tvoriace ikonický pás súhvezdia Orion, jedného z najznámejších zimných súhvezdí. Mrazivý vzduch pritom spôsobí, že Sirius bude farebne blikať – jeho svetlo sa totiž v chladnej atmosfére mimoriadne intenzívne láme.
Meteorický roj Kvadrantíd – keď jas Mesiaca uberie z predstavenia (3.–4. január)
Kvadrantidy patria medzi najbohatšie meteorické roje roka a v ideálnych podmienkach dokážu vyprodukovať až 120 meteorov za hodinu. Tento rok však väčšinu zo svetelných stôp prežiari jas supersplnu.
Americká meteorická spoločnosť odhaduje, že za daných svetelných podmienok bude pozorovateľných menej než 10 meteorov za hodinu. Najlepší čas na sledovanie je nadránom, keď radiant roja pri súhvezdí Veľkého vozu stúpa najvyššie na oblohu.
Januárový superspln – 3. január
Úvod roka prinesie aj dramatický superspln. Z astronomického hľadiska ide o situáciu, keď je Mesiac v splne a súčasne sa nachádza v prízemí – teda najbližšie k Zemi. Vďaka tomu pôsobí jeho kotúč až o 6 % väčší a o 12 % jasnejší než pri bežnom splne. V porovnaní s najmenším splnom roka môže byť dokonca o 14 % väčší a o 30 % žiarivejší.
K maximálnemu osvieteniu dôjde okolo 11:00 SEČ, ale keďže vtedy Mesiac neuvidíme, najlepší čas na pozorovanie je pri jeho východe alebo západe. Vtedy pôsobí superspln najimpozantnejšie – optická ilúzia pri horizonte robí spln ešte väčším. Zo Slovenska aj Česka bude viditeľný celú noc, vysoko nad južným obzorom.
Jupiter v opozícii – najlepší pohľad až do roku 2027 (9.–10. január)
Skutočný vrchol astronomického januára nastane v noci z 9. na 10. januára, keď sa Jupiter dostane do opozície. Zem sa v tej chvíli nachádza presne medzi planétou a Slnkom, vďaka čomu je Jupiter extrémne jasný a viditeľný celú noc.
Tento rok ide o mimoriadnu opozíciu: Jupiter bude k Zemi najbližšie od decembra 2024 a tak priaznivá konfigurácia sa zopakuje až v roku 2027. Na oblohe bude tvoriť nápadnú kompozíciu s Orionovým pásom a žiarivým Siriom. Nájdete ho nad východným obzorom hneď po západe Slnka a postupne sa bude šplhať vysoko nad juh.
Nov Mesiaca – ideálne podmienky pre hlboký vesmír (18. január)
18. januára nastane nov o 20:52 SEČ a pozorovacia obloha sa ponorí do ideálnej tmy. Bez mesačného svitu výrazne vyniknú objekty, ktoré inak svetlo splnu prežiari.
Za dobrých podmienok môžete pozorovať:
- hviezdokupu Jesličky (M44)
- slávnu Orionovu hmlovinu (M42)
- majestátnu Galaxiu v Andromede (M31)
Kvalitnú temnú oblohu ponúkajú aj noci pred novom a tesne po ňom, takže priestoru na pozorovanie je viac.
Kométa C/2024 E1 (Wierzchoś) v periheliu – 20. január
Kométa C/2024 E1 sa počas preletu okolo Slnka nakrátko stratila v jeho oslnení, no po 20. januári, keď dosiahne perihel, sa opäť ukáže. Najlepšie ju uvidia pozorovatelia na južnej pologuli, kde sa objaví nízko nad juhozápadným obzorom.
Na jej sledovanie stačí stredne veľký ďalekohľad alebo výkonný binokulár. Očakáva sa, že by mohla dosiahnuť jasnosť okolo magnitúdy 8. Obyvatelia Slovenska a Česka sa dočkajú lepších podmienok až vo februári, keď sa kométa presunie vyššie na severnej oblohe.
Mesiac, Saturn a Neptún – zimná nebeská trojica (22.–23. január)
- a 23. januára sa oplatí vyjsť von krátko po západe Slnka. Nad juhozápadným obzorom sa objaví jemný mesačný srpek, ktorý bude putovať v tesnej blízkosti Saturnu. Zároveň bude v ich okolí aj Neptún, hoci na jeho pozorovanie je už potrebný teleskop.
Saturn, so svojimi desiatkami mesiacov, ponúka fascinujúci pohľad aj cez menší ďalekohľad. Trojica objektov zostane viditeľná niekoľko hodín, kým sa skryje za obzor.
Zákryt Plejád Mesiacom – 27. január
Dorastajúci Mesiac sa 27. januára priblíži k hviezdokope Plejád tak tesne, že v Európe uvidíme vzácny zákryt. Mesiac pri svojom pohybe postupne prekryje niekoľko hviezd tejto viditeľnej kupy, čím vznikne mimoriadne atraktívne predstavenie.
Plejádám sa prirodzene darí aj voľným okom, no ďalekohľad zážitok ešte umocní. V USA bude možné vidieť iba tesné priblíženie, zatiaľ čo na Slovensku a v okolí uvidíme skutočné skrývanie hviezd za mesačným lemom.
Konjunkcia Mesiaca a Jupiteru – 30.–31. január
Január sa uzavrie elegantnou konjunkciou dorastajúceho Mesiaca s Jupiterom. Oba objekty budú od súmraku až do skorého rána prechádzať oblohou bok po boku.
Pozorovať ich môžete už pri západe Slnka nad východným obzorom. Postupne budú putovať cez zimnú oblohu, až napokon zmiznú v rannom svetle na severozápade.
Orion – zimný vládca oblohy v najlepšej forme
Súhvezdie Orion je počas januára v najlepšej pozorovacej pozícii. Po väčšinu noci sa nachádza vysoko nad obzorom a jeho jasné hviezdy – Betelgeuze, Rigel či trio pásu – vytvárajú jednu z najpôsobivejších zimných scenérií.
Tento rok navyše jeho výnimočnosť podčiarkujú aj ďalšie nebeské objekty: Jupiter žiari neďaleko a Plejády dopĺňajú celkovú kompozíciu. Orion zostane dominantou januárovej oblohy, ktorú možno pozorovať takmer celú noc.
Kde nájsť najtmavšiu oblohu?
Ak chcete tieto úkazy vidieť v plnej kráse, je ideálne vyraziť mimo miest.
Za najkvalitnejšie miesta sa považujú:
- Jizerská oblasť tmavej oblohy
- Beskydy – Park tmavej oblohy
- tmavé horské oblasti na Slovensku
Stačí teplé oblečenie, termoska a chuť obdivovať zimné nebo, ktoré v januári ponúka mimoriadne bohatý program.