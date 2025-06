Júnová sejba v záhrade. Čo vysiať práve teraz a akú zeleninu ešte stihnete?

V júni sa stretáva končiaca jar s prichádzajúcim letom. Je to ideálny čas, aby ste pokračovali nielen v starostlivosti o už zasadené a rastúce plodiny, ale tiež na nové výsevy. Prázdne miesto na záhone po predchádzajúcej úrode by nemalo zostať nevyužité. Ak už žiadny voľný priestor nemáte, zvážte vytvorenie ďalšieho záhona. Domácej čerstvej zeleniny totiž nikdy nie je priveľa!

Čo ešte stihnete vysiať v júni?

Do úrodnej pôdy môžete smelo zasiať hrášok, a to ako cukrový, tak aj dřeňový. Skvele sa darí brokolici, kalerábom, okrúhliciam, cvikle, ale aj ázijským druhom zeleniny ako je čínska či pekinská kapusta. Na bylinky ešte tiež nie je neskoro. Vysaďte kôpor, rukolu či koriander.

Začiatok júna je poslednou možnosťou, ako si zaistiť zimnú úrodu póru, zimnej kapusty či kučeravého kelu. Ak záhony ešte nemáte pripravené, pokojne semená predpestujte v sadbovačoch alebo menších kvetináčoch.

Fazuľa je taktiež dobrou voľbou, no majte na pamäti, že zatiaľ čo kríčkové druhy môžete pokojne sadiť ešte aj v júli, pre popínavé fazule je vhodnejšia práve prvá polovica júna. Ak ich zasadíte po slnovrate, pravdepodobne sa nedočkáte bohatej úrody, pretože nestihnú poriadne dozrieť.

Neodolateľná bazalka

Leto bez bazalky akoby ani nebolo pravým letom. Jej semená klíčia rýchlo, hlavne ak majú dostatok tepla. Pokiaľ ju zasejete na začiatku júna, čoskoro vás potešia prvé aromatické lístky. Pestovanie bazalky zo semien je cenovo výhodné a navyše máte na výber oveľa viac odrôd, ako pri kúpe hotových sadeníc.

Každej rastlinke nechajte priestor približne 5 cm, vďaka tomu pekne rozkonári a bude hustejšia. Bazalke doprajte dostatok slnečného žiarenia – čím viac slnka, tým intenzívnejšia vôňa. Dôležitá je aj pravidelná a hojná zálievka.

Čerstvé šaláty po celé leto

Šalát nemusí byť iba jarnou záležitosťou. Ak chcete v lete zbierať šťavnaté a krehké šaláty, zvoľte letné alebo celoročné odrody, ktoré sú odolné voči vybiehaniu do kvetu. Narozdiel od jarných mesiacov im v horúcom lete prospieva skôr čiastočný tieň. Môžete ich umiestniť pod ovocné stromy, kríky alebo do záhonu za vysoké rastliny, ako sú kukurica či uhorky.

Najpraktickejšie sú šaláty určené na postupný zber listov. Z tých môžete priebežne odtrhávať vonkajšie listy a šalát vám postupne dorastá. Takýto spôsob pestovania prináša bohatšiu úrodu, než keby ste odrezávali celé hlávky. Aj šalát potrebuje dostatok vlahy, aby bol šťavnatý a chrumkavý.

Zdravá horkosť čakanky

Čakanka je trochu horká, no práve táto horkosť je pre telo prospešná. Rovnako ako šalát, aj čakanka lepšie prosperuje v ľahkom polotieni a pri pravidelnej zálievke. Na priamom prudkom slnku listy príliš zhorknú, čo by nemuselo každému chutiť.

Čakanku je dobré mulčovať. Mulčovanie nielen udržiava vlhkosť v pôde, ale zároveň podporuje tvorbu kvalitného humusu. Výhodou je, že nemusíte rastliny zalievať príliš často a zabránite tak aj hnilobám, ktoré spôsobuje nadmerné vlhko.

Jemná mrkvička z vlastnej záhrady

Začiatok júna je ideálny na výsev skorej mrkvy, nazývanej aj karotka. Takto zasiata mrkvička bude pripravená na zber už začiatkom septembra. Ak máte radi menšie baby mrkvičky, dočkáte sa ich dokonca už skôr.

Na výsev mrkvy je vhodná kyprá, hlbšie spracovaná pôda bez kamienkov, ideálne do hĺbky 15–25 cm. V ťažšej pôde sa mrkva často rozvetvuje. Jemné semená sejte približne 1 cm od seba do plytkých riadkov, ktoré by mali byť vzdialené asi 15 cm. Po výseve jemne prikryte pôdou a opatrne zalievajte. Mrkva môže klíčiť aj tri týždne, pričom nesmie zaschnúť.

Keď rastlinky dorastú asi do výšky 5 cm, pretrhajte ich. Pre drobnejšie mrkvičky stačí rozstup asi 3 cm, pre silnejšie korene nechajte približne 10 cm.

Lahodné fazuľkové lusky

Fazuľkové lusky sú skvelou pochúťkou letnej kuchyne. Výhodné sú farebné odrody – žlté alebo fialové, ktoré navyše ľahšie nájdete medzi listami.

Kríčkové fazuľky rastú rýchlejšie, no plodia kratšie, preto ich vysievajte opakovane každé dva týždne. Nepotrebujú oporu, ale zaberajú viac miesta.

Pnúce fazule (tyčkové) rastú pomalšie, no prinášajú pravidelnú úrodu až do jesene. Potrebujú však oporu, ktorá môže byť jednoduchá tyč, konštrukcia v tvare týpí alebo písmena „A“.

Fazuľa uprednostňuje slnečné miesto a ľahšiu, vzdušnú pôdu obohatenú kompostom. Prílišné hnojenie nie je nutné, pretože fazule majú symbiózu s baktériami, ktoré im dodajú potrebný dusík. Tieto baktérie môžete naštartovať očkovaním pôdou z už prosperujúcich fazulí.

Pnúce fazule sejte ku každej opore po 4 až 6 semenách a po vyklíčení ponechajte len najsilnejšie rastliny. Medzi oporami by malo byť asi 20 cm. Kríčkové fazuľky sejte do jamiek vzdialených 30 až 40 cm, vždy po 3–4 semená, hlboké približne 3–5 cm.