Jogurty, ryža a pečivo po záruke? Týchto 10 potravín môžete jesť aj neskôr, ak dodržíte dve kľúčové pravidlá

Hoci je väčšina ľudí zvyknutá vyhadzovať všetko, čo je čo i len deň po záruke, v skutočnosti tak často zbytočne plytváme nielen peniazmi, ale aj jedlom. Je pravda, že niektoré druhy potravín môžu byť po uplynutí dátumu spotreby či minimálnej trvanlivosti pre naše zdravie rizikové, avšak existuje aj množstvo takých, ktoré si pri správnom skladovaní zachovajú kvalitu dlhšie, než by ste očakávali. V článku sa dozviete, ktoré potraviny to sú, na čo si dať pozor a aké dve zásadné pravidlá treba vždy dodržiavať.

Dôležitosť čítania etikiet a dátumov

Na prvý pohľad sa môžu informácie na etiketách zdať ako maličkosť, ale pravdou je, že práve ony vám často napovedia, ako dlho si konkrétna potravina zachová kvalitu a bude bezpečná na konzumáciu. Ak je text na obale malý, pokojne použite lupu – ide predsa o vaše zdravie a peniaze. Základ je vedieť rozlíšiť tieto údaje:

Dátum spotreby (Spotrebujte do…)

Tento údaj vyjadruje, do ktorého dňa je potravina zdravotne nezávadná a bezpečná. Ak je napríklad na obale napísané „Spotrebujte do 10. 3. 2025“, znamená to, že od 11. 3. 2025 už teoreticky nie je vhodná na konzumáciu. Najčastejšie ide o čerstvé mäso, ryby, mäsové výrobky, údeniny či mliečne produkty. Napriek tomu sa v praxi vyskytujú aj výnimky – výrobcovia často pridávajú časovú rezervu, aby predišli rizikám. Minimálna trvanlivosť (Dátum minimálnej trvanlivosti)

Ide o obdobie, počas ktorého si daná potravina zachováva najlepšiu kvalitu. Po uplynutí tohto dátumu však nemusí byť automaticky pokazená. Tento údaj obyčajne nájdete na trvanlivých potravinách, ako sú ryža, cestoviny, konzervy, mrazené či sušené výrobky, čaj, káva, čokoláda a podobne. Potraviny s dátumom minimálnej trvanlivosti je často možné jesť aj niekoľko týždňov či mesiacov po jeho uplynutí, ak s nimi správne zaobchádzate. Potraviny bez akéhokoľvek dátumu

Niektoré produkty nemajú uvedený ani dátum spotreby, ani minimálnu trvanlivosť. Často ide o čerstvé ovocie a zeleninu, balené pekárenské výrobky bez trvanlivostného údaja alebo aj alkohol. Tu je na mieste zdravý rozum – ak napríklad vidíte, že ovocie je nahnité alebo napadnuté plesňou, treba ho vyhodiť, inak ho ešte v rámci možností môžete spotrebovať. Časová rezerva výrobcov

Netreba zabúdať, že väčšina solídnych výrobcov si radšej dá určitý „bezpečnostný vankúš“. Preto je uvedený dátum väčšinou trocha prísnejší, než by reálne musel byť. Aj to je jeden z dôvodov, prečo mnohé produkty netreba ihneď po uplynutí dátumu vyhadzovať.

10 potravín, ktoré môžu vydržať dlhšie, než si myslíte

Podľa známej španielskej spotrebiteľskej organizácie existuje niekoľko druhov potravín, ktoré môžu byť ešte relatívne dlho bezpečné na konzumáciu, a to aj niekoľko dní či týždňov po skončení dátumu minimálnej trvanlivosti. Patria sem:

Jogurty Toustový chlieb Zemiakové lupienky (čipsy) Sušené ovocie a orechy Sušienky a oblátky Nealkoholické nápoje a alkohol Cestoviny Ryža Strukoviny Konzervované produkty (vrátane rajčín)

U nás by sa k nim dali pridať napríklad aj maslo, trvanlivé salámy, zrejúce syry, polotovary typu polievok a omáčok v prášku a všeobecne rôzne konzervy. Samozrejme, aj v týchto prípadoch treba dodržať isté zásady: ak niečo zapácha, podozrivo vyzerá či chutí, vždy je rozumnejšie to vyhodiť.

Nevyhadzujte potraviny, ktoré sa ešte dajú jesť a sú zdravotne nezávadné?

Dve kľúčové pravidlá: správne skladovanie a zdravý rozum

1. Správne skladovanie

Aby potraviny vydržali čo najdlhšie bezpečné, je nevyhnutné skladovať ich tak, ako odporúča výrobca. Znamená to napríklad uchovávať mlieko a mliečne výrobky v chladničke pri teplote do 5 °C, či skladovať suché suroviny (ryžu, strukoviny, múku) v uzatvárateľných nádobách na tmavom a suchom mieste. Výrazne tak predĺžite ich životnosť. Skladovanie mäsa je ešte prísnejšie – mäso by malo vždy ísť priamo do chladničky alebo mrazničky čo najskôr po nákupe, aby sa spomalilo množenie baktérií.

2. Používanie zdravého rozumu

Keď si nie ste istí, či je potravina bezpečná, spoľahnite sa na zmysly a logiku. Napríklad ak má biely jogurt nafúknuté viečko a po jeho otvorení ucítite nepríjemný kyslastý pach, radšej ho vyhoďte. Podobne je to pri chlieb alebo pečive – ak zbadáte pleseň, nie je vhodné odkrojiť postihnuté miesto a zvyšok dojesť, pretože plesne sa môžu šíriť hlbšie, než je na prvý pohľad vidieť.

Naproti tomu, ak vidíte napríklad na mrkve drobné známky vädnutia alebo malú mäkkú plochu, v mnohých prípadoch stačí znehodnotenú časť odrezať (ak nejde o hnilobu alebo pleseň) a zvyšok použiť. Rozhodovanie vždy závisí od konkrétneho prípadu, preto je dobré vedieť rozlišovať medzi ľahkým pokazením a naozaj nebezpečnými plesňami či hnilobou.

Príklady: jogurty, vajcia a mäso

Jogurty a mliečne produkty

Jogurt často vydrží ešte niekoľko dní, niekedy až týždňov po uvedenom dátume. Prirodzene časom klesá množstvo probiotických baktérií, no ak nepozorujete nafúknuté balenie, podozrivý zápach alebo výraznú vrstvu tekutiny na povrchu, väčšinou ho ešte môžete zjesť. No ak cítite nepríjemný pach alebo vidíte pleseň, potravinu okamžite vyhoďte.

Vajíčka majú na obale obvykle dátum spotreby okolo 28 dní od znesenia. V praxi však pri skladovaní v chladničke (a pri stabilnej teplote, ideálne pod 5 až 7 °C) dokážu vydržať často aj dvojnásobne dlhšie. Dôležité je však vajcia často nepresúvať a neumiestňovať ich do dvierok chladničky, kde bývajú teplotné výkyvy. Ak chceme vajíčka predsa len vyskúšať, či sú ešte čerstvé, môžeme urobiť jednoduchý test ponorením do vody – čerstvé vajce klesne ku dnu, staršie pláva alebo sa nakláňa.

Ide o jednu z najchúlostivejších potravín, keďže sa rýchlo kazí. Ak ho po nákupe necháte celé hodiny pri izbovej teplote a až potom zistíte, že ho nestihnete spotrebovať, môže byť už čiastočne pokazené. Preto by malo ísť ihneď buď do chladničky, ak ho plánujete spracovať do 1 – 2 dní, alebo do mrazničky, ak jeho prípravu odkladáte na neskôr. V mrazničke pri teplote -18 °C vydrží mäso (v závislosti od druhu) až niekoľko mesiacov či rok v dobrom stave. Rovnako možno predĺžiť životnosť pečiva alebo chleba zmrazením – po rozmrazení bude väčšinou stále chutné a bezpečné na konzumáciu.

Ako ušetriť a neplytvať jedlom

Premyslené nákupy

Chodenie do obchodov s presným zoznamom dokáže ušetriť množstvo peňazí a predísť plytvaniu. Ak ste napríklad len dvaja, veľké balenia čerstvých potravín v akcii sa môžu javiť lacno, no keď nestihnete všetko zjesť, vyhodené jedlo sa predraží. Menšie porcie a plánovanie jedál

Ak varíte len pre seba či menšiu rodinu, varte v primeranom množstve. Zvyšky jedla môžete uchovávať v chladničke a dojesť ich nasledujúci deň alebo ich zamraziť na neskôr. Bezpečné rozmrazovanie

Potraviny vyberajte z mrazničky tak, aby ste ich reálne vedeli spotrebovať. Neprepriahnuté potraviny môžete rovno tepelne spracovať, avšak tie, ktoré sa už raz rozmrazili a nestihli ste ich upraviť, by sa nemali opäť zmrazovať (s výnimkou prípadov, keď ich medzitým kompletne tepelne upravíte a až tak zamrazíte). Rotácia potravín

V špajze alebo chladničke udržiavajte istý systém, aby ste neprehliadli staršie produkty, ktoré by mohli prejsť dátumom spotreby. Položky s najkratším dátumom dajte dopredu, aby ste ich skôr spotrebovali.

Zhrnutie na záver

Vždy si čítajte etikety a rozlišujte medzi dátumom spotreby a dátumom minimálnej trvanlivosti.

Pri výbere potravín sledujte ich vzhľad, vôňu a chuť.

Dôležité sú vhodné skladovacie podmienky – chlad, sucho, tmavé miesto a uzatvárateľné nádoby.

Ak potravina vzbudzuje akékoľvek podozrenie (hniloba, pleseň, nepríjemný zápach alebo nafúknutý obal), radšej ju vyhoďte.

Nebojte sa väčších nákupov trvanlivých surovín, ale buďte opatrní pri čerstvých produktoch, ktoré nevydržia dlho a môže sa stať, že ich nespotrebujete včas.

Z dlhodobého hľadiska viete predĺžením životnosti potravín ušetriť pomerne veľa peňazí, pretože potraviny, ktoré by ste inak bezhlavo vyhodili, zvládnete bezpečne skonzumovať. Zároveň tým znižujete množstvo potravinového odpadu, čo je prospešné aj z ekologického hľadiska. Nezabúdajte, že zdravý rozum je najlepším radcom: dodržiavajte zásady hygieny, sledujte čerstvosť a pri akýchkoľvek pochybnostiach dajte potravine radšej „stopku“. Takto dokážete rozumne vyvažovať svoju peňaženku, chuťové bunky aj zdravie.