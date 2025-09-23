Jesenný zázrak z vašej záhrady. Červená repa zníži tlak, posilní srdce a vydrží celé mesiace

Červená repa patrí medzi typické plodiny jesene. Hoci pôsobí nenápadne, ide o výnimočne výživnú zeleninu, ktorá má v našich záhradách dlhú tradíciu. V minulosti slúžila ako spoľahlivý zdroj vitamínov počas zimy a dodnes si zachovala svoje miesto v kuchyni aj v zdravej výžive. Ak ju správne uskladníte, vydrží celé mesiace a môžete z nej čerpať prospešné látky počas celej zimy.
Prečo je červená repa zdravá?
Červená repa je nízkokalorická, no bohatá na živiny. Obsahuje:
- vitamín C, ktorý podporuje imunitu
- vitamíny skupiny B (najmä folát), dôležité pre krvotvorbu a nervový systém
- minerály ako draslík, horčík, železo a zinok
- vlákninu, ktorá podporuje trávenie a zdravie čriev
- antioxidanty – najmä betalainy, ktoré majú protizápalové účinky a chránia bunky pred oxidačným stresom
- prirodzené dusičnany, ktoré môžu zlepšovať prietok krvi a pomáhať znižovať krvný tlak
Pravidelná konzumácia červenej repy môže prispieť k zdraviu srdca, zlepšeniu vytrvalosti pri fyzickej aktivite a celkovej vitalite.
Ako a kedy zbierať repu
- Najneskôr pred prvými mrazmi – ideálny čas na zber je suchý, slnečný deň.
- Opatrne vyrývať s koreňom – aby sa nepoškodila buľva.
- Nať neodrezávať nožom – lepšie je odkrútiť ju rukou asi 2 cm nad buľvou. Tak sa obmedzí riziko hniloby.
- Neumývať vodou – pred skladovaním repu len jemne očistite od hliny. Vlhkosť by urýchlila kazenie.
Správne skladovanie
Červená repa sa dá uchovať niekoľkými spôsobmi:
- Pivnica alebo špajza – v chladnom a vlhkom prostredí (okolo 0–2 °C) vydrží aj 3–5 mesiacov. Najlepšie je uložiť ju do debničiek s pieskom alebo pilinami.
- Balkón či terasa – ak nemáte pivnicu, môžete repu skladovať v bedničke s pieskom, no treba ju chrániť pred mrazom.
- Chladnička – repa zabalená do papiera na pečenie alebo fólie vydrží približne 2–3 mesiace.
- Mrazenie a sušenie – pred zmrazením je vhodné repu uvariť alebo upiecť a nakrájať na kúsky. Usušená repa sa dá použiť napríklad na čaj alebo do smoothie.
Ako repu využiť v kuchyni
Červená repa je veľmi všestranná:
- surová – v šalátoch alebo šťavách,
- varená alebo pečená – ako príloha k mäsu, v rizote či polievke,
- nátierky a pomazánky – výborne chutí v kombinácii s chrenom, cesnakom alebo syrom,
- chipsy a carpaccio – tenké plátky upečené v rúre alebo servírované s olivovým olejom,
- zaváranie – tradičný spôsob konzervácie v sladkokyslom náleve.
Repa a pitie šťavy
Čerstvá šťava z červenej repy je bohatá na vitamíny, minerály a prírodné dusičnany. Môže podporiť zdravie ciev a zlepšiť športový výkon. Odporúča sa piť ju v primeranom množstve – pohár denne je bezpečný pre zdravého človeka.
Pri pití šťavy sa môže objaviť beeturia – červené sfarbenie moču alebo stolice. Je to úplne neškodný jav.
Zhrnutie
Červená repa je jednou z najzdravších zelenín, ktoré si môžete dopestovať doma alebo kúpiť od farmárov. Je lacná, nenáročná na skladovanie a poskytuje množstvo živín prospešných pre srdce, cievy aj trávenie. V kuchyni má nespočetné možnosti spracovania – od šalátov až po tradičné zaváraniny.
Ak si chcete zabezpečiť prirodzený zdroj vitamínov a antioxidantov počas celej zimy, určite sa oplatí zaradiť červenú repu do jedálnička aj do domácej špajze.