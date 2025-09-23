Jesenný zázrak z vašej záhrady. Červená repa zníži tlak, posilní srdce a vydrží celé mesiace

Červená repa patrí medzi typické plodiny jesene. Hoci pôsobí nenápadne, ide o výnimočne výživnú zeleninu, ktorá má v našich záhradách dlhú tradíciu. V minulosti slúžila ako spoľahlivý zdroj vitamínov počas zimy a dodnes si zachovala svoje miesto v kuchyni aj v zdravej výžive. Ak ju správne uskladníte, vydrží celé mesiace a môžete z nej čerpať prospešné látky počas celej zimy.

Prečo je červená repa zdravá?

Červená repa je nízkokalorická, no bohatá na živiny. Obsahuje:

  • vitamín C, ktorý podporuje imunitu
  • vitamíny skupiny B (najmä folát), dôležité pre krvotvorbu a nervový systém
  • minerály ako draslík, horčík, železo a zinok
  • vlákninu, ktorá podporuje trávenie a zdravie čriev
  • antioxidanty – najmä betalainy, ktoré majú protizápalové účinky a chránia bunky pred oxidačným stresom
  • prirodzené dusičnany, ktoré môžu zlepšovať prietok krvi a pomáhať znižovať krvný tlak

Pravidelná konzumácia červenej repy môže prispieť k zdraviu srdca, zlepšeniu vytrvalosti pri fyzickej aktivite a celkovej vitalite.

Ako a kedy zbierať repu

  • Najneskôr pred prvými mrazmi – ideálny čas na zber je suchý, slnečný deň.
  • Opatrne vyrývať s koreňom – aby sa nepoškodila buľva.
  • Nať neodrezávať nožom – lepšie je odkrútiť ju rukou asi 2 cm nad buľvou. Tak sa obmedzí riziko hniloby.
  • Neumývať vodou – pred skladovaním repu len jemne očistite od hliny. Vlhkosť by urýchlila kazenie.

Správne skladovanie

Červená repa sa dá uchovať niekoľkými spôsobmi:

  • Pivnica alebo špajza – v chladnom a vlhkom prostredí (okolo 0–2 °C) vydrží aj 3–5 mesiacov. Najlepšie je uložiť ju do debničiek s pieskom alebo pilinami.
  • Balkón či terasa – ak nemáte pivnicu, môžete repu skladovať v bedničke s pieskom, no treba ju chrániť pred mrazom.
  • Chladnička – repa zabalená do papiera na pečenie alebo fólie vydrží približne 2–3 mesiace.
  • Mrazenie a sušenie – pred zmrazením je vhodné repu uvariť alebo upiecť a nakrájať na kúsky. Usušená repa sa dá použiť napríklad na čaj alebo do smoothie.

Ako repu využiť v kuchyni

Červená repa je veľmi všestranná:

  • surová – v šalátoch alebo šťavách,
  • varená alebo pečená – ako príloha k mäsu, v rizote či polievke,
  • nátierky a pomazánky – výborne chutí v kombinácii s chrenom, cesnakom alebo syrom,
  • chipsy a carpaccio – tenké plátky upečené v rúre alebo servírované s olivovým olejom,
  • zaváranie – tradičný spôsob konzervácie v sladkokyslom náleve.

Repa a pitie šťavy

Čerstvá šťava z červenej repy je bohatá na vitamíny, minerály a prírodné dusičnany. Môže podporiť zdravie ciev a zlepšiť športový výkon. Odporúča sa piť ju v primeranom množstve – pohár denne je bezpečný pre zdravého človeka.

Pri pití šťavy sa môže objaviť beeturia – červené sfarbenie moču alebo stolice. Je to úplne neškodný jav.

Zhrnutie

Červená repa je jednou z najzdravších zelenín, ktoré si môžete dopestovať doma alebo kúpiť od farmárov. Je lacná, nenáročná na skladovanie a poskytuje množstvo živín prospešných pre srdce, cievy aj trávenie. V kuchyni má nespočetné možnosti spracovania – od šalátov až po tradičné zaváraniny.

Ak si chcete zabezpečiť prirodzený zdroj vitamínov a antioxidantov počas celej zimy, určite sa oplatí zaradiť červenú repu do jedálnička aj do domácej špajze.

